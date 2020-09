14 Infizierte nach Feier im Kreis Reutlingen - Hunderte müssen zum Test

Update, 20. September 2020, 17:28 Uhr

Kreis Reutlingen mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt sollen Bei einer privaten Feier haben sich 14 Personen immit dem Coronavirus infiziert. Jetzt sollen mehrere hundert Kontaktpersonen getestet werden

Corona-Verdacht: Sechs Spiele im Fußball-Bezirk Donau/Iller abgesagt

Update, 20. September 2020, 16:09 Uhr

sind wegen Corona-Verdachtsfällen ausgefallen. Betroffen sind die Vereine FC Blaubeuren (Bezirksliga), SV Offenhausen, SV Grimmelfingen (beide Kreisliga A/Donau), SV Oberroth und FV Ay (beide Kreisliga A/Iller). Sechs Begegnungen aus dem Fußball-Bezirk Donau/Iller. Betroffen sind die Vereine FC Blaubeuren (Bezirksliga), SV Offenhausen, SV Grimmelfingen (beide Kreisliga A/Donau), SV Oberroth und FV Ay (beide Kreisliga A/Iller).

Grundschule in Blaubeuren nach positivem Coronafall geschlossen - 32 Schüler in Quarantäne

Update, 20. September 2020, 15:39 Uhr

Blaubeurer Ortsteil Seißen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb müssen Eine Lehrkraft der Grundschule imOrtsteil Seißen istgetestet worden. Deshalb müssen 32 Schüler in Quarantäne, die Schule wird vorerst geschlossen

Infizierte in Ulm missachten Quarantäne-Pflicht - Polizei schreitet ein

Update, 20. September 2020, 11:49 Uhr

Coronavirus infizierte Mitglieder einer Familie in Ulm haben die entsprechenden Quarantäne-Auflagen missachtet. Mit deminfizierte Mitglieder einer Familie in Ulm haben die entsprechenden-Auflagen missachtet. Die Polizei griff ein

Neuinfektionen in Deutschland - So sind die Fallzahlen heute

Update, 20. September 2020, 8:19 Uhr

Die Gesundheitsämter haben binnen eines Tages 1345 neue Corona-Fälle übermittelt, wie das RKI am Morgen bekanntgab. Alle Details im Überlick...

Münchner 7-Tage-Inzidenz steigt deutlich über 50

Update, 19. September 2020, 16:19 Uhr

München verschärft sich. Nachdem die Stadt am Freitag den Grenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche knapp gerissen hatte, Die Corona-Lage inverschärft sich. Nachdem die Stadt am Freitag den Grenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche knapp gerissen hatte, steigt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz weiter . Gefeiert wird trotzdem.

Neuinfektionen in Frankreich steigen auf Rekordhoch - Schutzmaßnahmen werden verschärft

Update, 19. September 2020, 12:13 Uhr

Frankreich meldete mit mehr als 13.200 neuen Fällen innerhalb von Hauptstadt Paris. Die Zahl der Todesfälle nimmt zu. meldete mit mehr alsinnerhalb von 24 Stunden am Freitag den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie und verschärfte die Maßnahmen unter anderem in der. Die Zahl dernimmt zu.

Angst vor „Wilden Wiesn“ in München

Update, 19. September 2020, 10:21 Uhr

größte Volksfest der Welt eröffnet werden. Wegen Corona fällt es aus, sein Mythos aber bleibt. An diesem Samstag würde in München daseröffnet werden. Wegen Corona fällt es aus, sein Mythos aber bleibt. Auf Alternative-Veranstaltungen schaut die Politik mit Sorge . [Plus]

Fast 2300 Corona-Neuinfektionen in Deutschland - höchster Wert seit Ende April

Update, 19. September 2020, 8:25 Uhr

Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat erneut deutlich die Schwelle von 2000 übersprungen und den höchsten Wert seit Ende April erreicht. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Die Zahl dermit demhat erneut deutlich die Schwelle von 2000 übersprungen und denseit Ende April erreicht. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 2297 neue Corona-Infektionen , wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen bekanntgab.

Madrid führt drastische Beschränkungen ein - 850.000 Menschen betroffen

Update, 18. September 2020, 20:09 Uhr

Stadt München sprengt Grenzwert - Ungereimtheiten bei Corona-Zahlen?

Update, 18. September 2020, 15:10 Uhr

München hat den Grenzwert von Oberbürgermeister Dieter Reiter kritisiert die Berechnung der Corona-Zahlen hat denvon 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen einer Woche überschritten . Dies geht aus der täglich aktualisierten Statistik des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vom Freitag hervor. Der Münchnerkritisiert die Berechnung der Corona-Zahlen

Die Zahlen in Frankreich und Spanien steigen stark - Das macht Deutschland anders

Update, 18. September 2020, 14:41 Uhr

Corona-Neuinfektionen steigt in Frankreich und Spanien drastisch. In Deutschland ist die Lage weniger angespannt. Die Zahl der täglichensteigt in Frankreich und Spanien drastisch. In Deutschland ist die Lage weniger angespannt. Was macht Deutschland anders

Coronafälle an Schulen in Karlsruhe

Update, 18. September 2020, 14:09 Uhr

In Karlsruhe sind mehrere Schulklassen von Corona betroffen. Die Otto-Hahn-Gymnasium und die Europaschule sind im Fokus.

Erneuter Lockdown in Großbritannien?

Update, 18. September 2020, 11:35 Uhr

Laut einem Medienbericht könnte Großbritannien ein erneuter Lockdown drohen. Die Corona-Neuinfektionen lagen in den vergangenen Tagen bei über 3.000.

Maskenpflicht im Unterricht läuft wie geplant aus - So viele Schulen sind geschlossen

Update, 18. September 2020, 11:09 Uhr

Zwei Wochen nach Schulstart in Bayern hat Kultusminister Piazolo Bilanz gezogen. Maskenpflicht und Schulschließungen. So ist die Lage an Bayerns Schulen.

Wird das Gurgeln jetzt Pflicht?

Update, 18. September 2020, 10:38 Uhr

Bei Maybritt Illner im ZDF ging es um die Verhinderung einer zweiten Corona-Welle. Experten raten zum Gurgeln mit Mundspülung.

RKI: Neuinfektionen unter 2000

Update, 18. September 2020, 08:20 Uhr

Am Freitagmorgen vermeldete das Robert-Koch-Institut die Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Diese lag bei unter 2000 und ist damit im Vergleich zum Vortrag leicht gesunken.

Datenpanne: Über 2000 Coronatests an falsche Adressen gemailt

Update, 17. September 2020, 18:45 Uhr

Die Coronatest-Ergebnisse mit Daten von mehr als 2000 Personen sind im Unterallgäu an falsche Adressen gemailt worden.

Corona-Zahlen in München steigen stark an

Update, 17. September 2020, 16:27 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen in München ist weiter hoch. Die bayrische Landeshauptstadt kratzt erneut am Grenzwert. Derweil kritisiert Oberbürgermeister Reiter die Berechnung der Zahlen.

München verbietet Fußball-Fans im Stadion

Update, 17. September 2020, 14:14 Uhr

Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke 04 dürfen am Freitagabend nun doch keine Zuschauer dabei sein. Corona-Infektionszahlen in der Landeshauptstadt. Nichts wird aus dem angekündigten Fußballfest des Münchner Triple-Champions: Beim Eröffnungsspiel derzwischen demund demdürfen am Freitagabend nun doch keine Zuschauer dabei sein. Das entschied die Stadt München am Donnerstag mit Verweis auf die steigendenin der Landeshauptstadt.

Drosten über steigende Neuinfektionen mit Coronavirus: Sind jetzt wieder im Anstieg

Update, 17. September 2020, 14:12 Uhr

Christian Drosten hält den aktuellen Anstieg der Corona-Zahlen nicht für eine zufällige Schwankung. So beurteilt der Virologe die Lage in Deutschland.

Opernstar Anna Netrebko nach Infektion mit Coronavirus im Krankenhaus

Update, 17. September 2020, 12:05 Uhr

Die Opern-Sängerin Anna Netrebko liegt mit einer durch das Coronavirus ausgelösten Lungenentzündung im Krankenhaus. Über Instagram wendet sich die Sängerin an ihre Fans.

Infizierte Schülerin wartet Testergebnis nicht ab und geht in Unterricht

Update, 17. September 2020, 11:40 Uhr

Wird Tirol das nächste Risikogebiet? So ist die Situation in der Alpenrepublik

Update, 17. Update 2020, 10:35 Uhr

Österreich ist so hoch wie zuletzt Ende März. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für Wien ausgesprochen. Nun fürchtet Tirol als nächstes auf der Liste der Risikogebiete des RKI zu stehen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen inist so hoch wie zuletzt Ende März. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für Wien ausgesprochen. Nun fürchtet Tirol als nächstes auf derzu stehen. Denn auch dort steigen die Zahlen.

Corona-Ausbruch in Hamburger Bar: Bis zu 600 Menschen betroffen

Upd

ate, 17. Update 2020, 09:50 Uhr

In der Hamburger Bar „Katze“ wurden mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Wegen falsch angegebenen Kontaktdaten der Gäste wurden noch ncht alle Betroffenen ermittelt.

Aktuelle Zahlen für Deutschland

Update, 17. September 2020, 07:30 Uhr

Das Robert Koch Institut hat am Donnerstagmorgen die aktuellen Zahlen der Neuinfektionen, Genesen und Toten in Deutschland bekannt gegeben.

Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Wien

Update, 16. September 2020, 19:29 Uhr

Corona-Neuinfektionen hat die Bundesregierung die österreichische Hauptstadt Wien zum Risikogebiet erklärt. Wegen der gestiegenen Zahl vonhat die Bundesregierung die österreichische Hauptstadt Wien zumerklärt. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung ausgesprochen

Die aktuellen Corona-Infektionen in Baden-Württemberg

Update, 16. September, 18:20 Uhr

Coronavirus infizierten Menschen ist in Baden-Württemberg auf mindestens 46.034 gestiegen. Die Zahl der nachweislich mit deminfizierten Menschen ist inauf mindestens 46.034 gestiegen. Die aktuellen Zahlen im Überblick

Trotz verschärften Regeln rasanter Anstieg der Corona-Zahlen in Würzburg

Update, 16. September 2020, 16:58 Uhr

Passau überschreitet Grenzwert - Diese Maßnahmen diskutiert die Stadt

Update, 16. September 2020, 16:13 Uhr

Grenzwert für Einschränkungen überschritten. Nach Neu-Ulm und Würzburg gibt es damit einen weiteren Corona-Hotspot im Freistaat. Mit Passau hat eine weitere Stadt in Bayern denNach Neu-Ulm und Würzburg gibt es damit einen weiteren Corona-Hotspot im Freistaat. Die Stadt möchte nun neue Einschränkungen für den öffentlichen Raum beschließen.

Das ist der Stand bei einer Impfung gegen das Coronavirus

Update, 16. September 2020, 14:55 Uhr

Corona-Impfung könnte Leben retten und eine Rückkehr zur Normalität bedeuten. Doch noch gibt es keinen zuverlässigen Impfstoff. Einekönnte Leben retten und einebedeuten. Doch noch gibt es keinen zuverlässigen Impfstoff. Fragen und Antworten rund um den Impfstoff.

Madrid kündigt Absperrungen von Vierteln mit hohen Corona-Zahlen an

Update, 16. September 2020, 14:46 Uhr

Kriegt Frankreich in der Corona-Krise die Kurve?

Update, 16. September 2020, 14:05 Uhr

Die Corona-Zahlen bewegten sich in Frankreich bei fast 10.000 am Tag, sind aber nun leicht rückläufig. Dennoch gibt es viele Risikogebiete mit Reisewarnung.

Mann nutzt lebendige Schlange als Mundschutz

Update, 16. September 2020, 11:30 Uhr

Ein Fahrgast wickelte sich in einem Bus in Manchester eine lebende Schlange um den Nacken . Offenbar als Substitut für die Corona-Maske.

Bundesregierung wird Wien zum Risikogebiet erklären

Update, 16. September 2020, 11:12 Uhr

Deutschland wird noch heute Nachmittag Wien, wegen der steigenden Infektionszahlen, zum Corona-Risikogebiet erklären

Helfen Mundspülungen gegen Corona?

Update, 16. September 2020, 09:46 Uhr

Aktuelle Fallzahlen in Deutschland

Update, 16. September 2020, 07:55 Uhr

Das RKI hat für Mittwoch die aktuellen Zahlen der Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Arzt in Deggendorf soll trotz Symptomen gearbeitet haben - Viele in Quarantäne

Update, 15. September 2020, 20:25 Uhr

Corona-Ausbruch, bei dem inzwischen 275 Menschen unter Quarantäne stehen, könnte auf einen Deggendorf vom Dienstag hervor. Ein, bei dem inzwischenunter Quarantäne stehen, könnte auf einen Arzt zurückgehen, der trotz Krankheitssymptomen weiterbehandelt haben soll . Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtesvom Dienstag hervor.

Sechswöchiger Testbetrieb zum Bundesliga-Start: Länder einig bei Fan-Rückkehr

Update, 15. September 2020, 17:46 Uhr

Fußball-Bundesliga auf einheitliche Regeln zur Fan-Rückkehr geeinigt. In einem Die Bundesländer haben sich rechtzeitig zum Start derauf einheitliche Regeln zur Fan-Rückkehr geeinigt. In einem sechswöchigen Testbetrieb sollen Zuschauer zurück ins Stadion dürfen

Baden-Württemberg wappnet sich für zweite Corona-Welle

Update, 15. September 2020, 16:21 Uhr

Baden-Württemberg hat am Dienstag vorgestellt, wie sie der Situation begegnen will. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Wenn die Corona-Zahlen weiter steigen, kann sich die Situation zuspitzen. Die Landesregierung inhat am Dienstag vorgestellt, wie sie der Situation begegnen will. Ministerpräsident(Grüne) rief die Bürger bei der Vorstellung des Konzepts am Dienstag in Stuttgart weiter zur Vernunft auf. „Wir können uns nicht leisten, sorglos zu werden“, sagte er.

Impfstoff wohl erst Mitte nächsten Jahres – Millionenzuschuss für Curevac

Update, 15. September 2020, 14:10 Uhr

Der Bund fördert die Corona-Impfstoffentwicklung mit mehreren hundert Millionen Euro, auch das Tübinger Unternehmen Curevac profitiert davon. Dennoch wird es einen Impfstoff wohl erst nächstes Jahr geben.

Komplette Fußballmannschaft in Löningen mit Corona infiziert

Update, 15. September 2020, 11:36 Uhr

Im Kreis Cloppenburg steigt die Zahl an Neuinfektionen rasant an. Eine ganze Fußballmannschaft hat sich infiziert. Auch an zwei Schulen fällt der Unterricht aus.

Zahlen in Würzburg weiter hoch: Nächtliches Alkoholverbot beschlossen

Update, 15. September 2020, 08:15 Uhr

In Würzburg ist die Zahl an Neuinfektionen weiter hoch. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt weit jenseits des Grenzwerts. Nun hat die Stadt Einschränkungen für die Gastronomie beschlossen.

Zahl der coronainfizierten Schüler in Bayern verdoppelt

Update, 15. September 2020, 08:14 Uhr

Gleichzeitig zum Schulstart steigen die Infektionszahlen- Knapp eine Woche, nachdem der Unterricht in Bayern begonnen hat, sind die ersten Schulen schon wieder geschlossen. Diese Städte sind betroffen.

Neu-Ulm überschreitet Grenzwert - Welche Einschränkungen drohen könnten

Update, 15. September 2020, 07:14 Uhr

Nach Angaben des RKI hat der Kreis Neu-Ulm den Grenzwert für Neuinfektionen am Dienstag überschritten. Diese Einschränkungen könnten drohen.

News zu den Coronavirus-Infektionen in Deutschland - So hoch sind die Neuinfektionen heute

Update, 15. September 2020, 07:12 Uhr

Das RKI hat für Dienstag die aktuellen Zahlen der Corona-Neuinfektionen gemeldet.Das Dashboard des RKI zeigt die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern und Landkreisen. So ist die Lage in Deutschland.

Ministerin Eisenmann erbost: Warum Forscher jetzt Maskenpflicht im Unterricht fordern

Update, 14. September 2020, 18:50 Uhr

Maskenpflicht im Unterricht zum Schutz vor Corona? Mitarbeiter des Landesgesundheitsamts plädieren dafür. Kultusministerin Eisenmann reagiert erbost. [SWP Plus]

Aktuelle Zahlen für Baden-Württemberg

Update, 14. September 2020, 17:05 Uhr

Wie das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg am Montag mitteilt, gibt es 221 Neuinfektionen im Land. Damit haben sich bisher 45.468 Menschen im Südwesten infiziert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Coronavirus gestorben sind, steigt auf 1.868. Das ist eine Person mehr als am Vortrag. Insgesamt gelten 39.815 Menschen als genesen, ein Plus von 155 im Vergleich zum Vortrag. Der 7-Tages-R-Wert wird mit 1,0 angegeben.

München prüft Alkoholverbot auf der Theresienwiese wegen Corona

Update, 14. September 2020, 15:43 Uhr

Bayern ist das Bundesland mit den meisten Hotspots. Auch in München sind die Corona-Zahlen weiter hoch. Nun diskutiert die Stadt weitere Einschränkungen.

Tschechien lockert Quarantäneregeln trotz steigender Corona-Zahlen

Update, 14. September 2020, 15:13 Uhr

Lange galt Tschechien als Musterschüler in der Pandemie. Nun steigen die Zahlen rasant an. Dennoch lockert das Land bestimmte Corona-Maßnahmen.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Superspreaderin in Garmisch-Partenkirchen

Update, 14. September 2020, 14:22 Uhr

Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen verantwortlich sein. Ministerpräsident Söder forderte Konsequenzen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Eine 26-jährige Frau soll für einen schwerenverantwortlich sein.forderte Konsequenzen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Welche Konsequenzen die junge Frau erwarten könnte.

WHO meldet weltweit neuen Rekord an Corona-Neuinfektionen

Update, 14. September 2020, 14:20 Uhr

Die WHO hat einen Rekordwert an weltweiten Neuinfektionen gemeldet. Derweil warnt die Organisation vor einem Anstieg des Todesfälle im Herbst in Europa.

Masken und Kohorten - Neues Schuljahr in Baden-Württemberg hat begonnen

Update, 14. September 2020, 10:55 Uhr

Schulstart anders als sonst: Unter besonderen Hygienevorschriften wegen der Baden-Württemberg an rund 4500 Schulen für 1,5 Millionen Schüler und mehr als 35.000 Lehrer Heute Einanders als sonst: Unter besonderenwegen der Corona-Pandemie hat inan rund 4500 Schulen für 1,5 Millionen Schüler und mehr als 35.000 Lehrer Heute ein neues Schuljahr begonnen

Polizei in Stuttgart kontrolliert Einhaltung der Maskenpflicht

Update, 14. September 2020, 9:52 Uhr

Einhaltung der Maskenpflicht zu überwachen. „Wir kontrollieren im gesamten Stadtgebiet“, Rund 60 Polizeibeamte waren am Montagmorgen in Stuttgart im Einsatz, um diezu überwachen. „Wir kontrollieren im gesamten Stadtgebiet“, sagte Polizeisprecher Stephan Widmann am Morgen

Schule in Würzburg wegen Corona-Fällen geschlossen

Update, 14. September 2020, 08:28 Uhr

Würzburg ist die Zahl an Neuinfektionen weiter hoch. Nur eine Woche nach Schulstart in Bayern muss eine Schule schon wieder schließen. Inist die Zahl an Neuinfektionen weiter hoch. Nur eine Woche nach Schulstart in Bayern muss eine Schule schon wieder schließen. So lange müssen die Schüler in Quarantäne.

Neu-Ulm nahe an Grenzwert - Drohen Einschränkungen?

Update, 14. September 2020, 08:24 Uhr

Die Stadt Neu-Ulm ist nahe an dem in Bayern geltenden Grenzwert für Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Welche Einschränkungen drohen könnten.

News zu Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland - So hoch sind die Fallzahlen heute

Update, 14. September 2020, 08:21 Uhr

Das RKI hat für Montag die aktuellen Zahlen der Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das Dashboard des RKI zeigt die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern und Landkreisen. So ist die Lage in Deutschland.

Pauschalurlauber können im nächsten Jahr auf billigen Urlaub hoffen

Update, 13. September 2020, 13:42 Uhr

Die Corona-Pandemie hat die Reisevorhaben vieler Menschen in diesem Jahr durcheinandergewirbelt. Die ersten schmieden jetzt Pläne für den Urlaub 2021. Wird es teurer oder billiger ?

Kommt eine Reisewarnung für Wien?

Update, 13. September 2020, 10:26 Uhr

Angesichts der steigenden Neuinfektionen könnte es zu einer Reisewarnung für Wien kommen.

Veranstalter beendet Corona-Demonstrationszug in München vorzeitig

Update, 12. September 2020, 14:26 Uhr

Die Initiatoren einer Kundgebung gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen in München haben ihren Demonstrationszug durch die Stadt am Samstag vorzeitig abgebrochen.

Superspreader - hochinfizierte Personen in Bars und Kneipen unterwegs

Update, 12. September 2020, 09:15 Uhr

Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, werden Menschen, die am Dienstagabend bestimmte Bars besucht haben , aufgerufen, sich zu melden und testen zu lassen.

Schulen, Kitas, Gaststätten und Einzelhandel: Keine Schließungen bei neuer Infektionswelle?

Update, 11. September 2020, 18:45 Uhr

Maskenpflicht für Lehrer im Lehrerzimmer

Update, 11. September 2020, 17:30 Uhr

Lehrer müssen auch im Lehrerzimmer eine Maske tragen. Das teilte das baden-württembergische Kultusministerium vor dem Schulstart mit.

Über 280 Neuinfektionen im Land

Update, 11. September 2020, 16:45 Uhr

Wie das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg am Freitag mitteilte, gibt es 286 neue Infektionen im Land. Damit haben sich bisher 44.896 Menschen in Baden-Württemberg mit dem Coronavirus infiziert. Als genese gelten 39.307 Menschen, das sind 231 mehr als am Vortrag. Am oder mit dem Virus gestorben sind 1.867 Menschen. Der 7-Tages-R-Wert wird mit 1,02 angegeben.

Corona-Tester am Flughafen infiziert - Kollegen arbeiten weiter

Update, 11. September 2020, 15:39 Uhr

Erneut ist es an einem Testzentrum in Bayern zu einer Panne gekommen. Am Flughafen Nürnberg könnte ein Tester seine Kollegen angesteckt haben - diese wurden nach Medienberichten jedoch nicht benachrichtigt.

Corona-Teststelle auf Autobahn 5 fürchtet Überlastung an Ferienende

Update, 11. September 2020, 14:48 Uhr

Die Sommerferien in Baden-Württemberg enden, gleichzeitig sind immer mehr Regionen Frankreichs Risikogebiete. Die Teststation an der A5 befürchtet nun eine Überlastung. Was Reiserückkehrer nun wissen müssen.

Teil-Lockdown auf Mallorca: Militär hilft beim Tracking im Corona-Hotspot

Update, 11. September 2020, 13:50 Uhr

Knapp 500 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner gibt es in Teilen von Palma de Mallorca. Das Corona-Tracking soll besser werden. Diese Maßnahmen ergreifen die Verantwortlichen auf der Insel.

Anstieg der Ansteckung: Österreich verschärft Corona-Regeln

Update, 11. September 2020, 13:22 Uhr

Nach einem starken Anstieg der Corona-Ansteckungszahlen verschärft Österreich die landesweiten Maßnahmen wieder. Von Montag an muss ausnahmslos in allen Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. So ist die Lage in Österreich.

Corona-Demo in München: Veranstalter klagen gegen Auflagen

Update, 11. September 2020, 11:52 Uhr

Die Veranstalter einer für Samstag in München geplanten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gehen gerichtlich gegen die Auflagen der Stadt vor. Am Verwaltungsgericht München ging ein Eilantrag gegen das Verbot ein.

Kassenärztliche Bundesvereinigung für Lockerungen im Sport

Update, 11. September 2020, 11:37 Uhr

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat sich klar für eine Lockerung der Auflagen bei Veranstaltungen ausgesprochen und plädiert im Zuge dessen für mehr Zuschauer bei Sportereignissen. "Die Zahlen geben Anlass, Corona-Maßnahmen zu überdenken, ohne leichtsinnig zu werden", sagte der KBV-Vorsitzende Andreas Gassen dem Wirtschaftsmagazin Business Insider: "Mir leuchtet nicht ein, warum in einem Stadion für bis zu 60.000 Menschen nicht Veranstaltungen mit 5000 bis 8000 Menschen stattfinden können."

Wieder Rekord bei Neuinfektionen in Tschechien

Update, 11. September 2020, 11:35 Uhr

Rekord bei den Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Am Donnerstag wurden 1382 weitere Fälle verzeichnet, rund 220 mehr als am Vortag. Tschechien hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage eineninnerhalb von 24 Stunden gemeldet. Am Donnerstag wurden, rund 220 mehr als am Vortag. Es gelten Reisewarnungen für verschiedene Regionen.

Frankreichs Präsident Macron missachtet Corona-Regeln bei Hochschulbesuch

Update, 11. September 2020, 11:05 Uhr

Corona-Situation in Frankreich ist es wenig verwunderlich, dass Präsident Angesichts der prekärenist es wenig verwunderlich, dass Präsident Emmanuel Macron nach einem öffentlichen Verstoß gegen die eigenen COVID-19-Vorschriften in Kritik geraten ist.

Corona: An diesen Schulen in Bayern fällt Unterricht aus

Update, 11. September 2020, 9:35 Uhr

Das neue Schuljahr hat begonnen und gleichzeitig steigen die Infektionszahlen in Bayern. An vielen Schulen fällt der Unterricht aus. Ein Überblick.

Zahl der Neuinfektionen erreicht Rekordwert - fast 10 000 innerhalb eines Tages

Update, 11. September 2020, 7:36 Uhr

Zahl der Neuinfektionen in Frankreich steigt rasant. Die Regierung berät deshalb über weitere Einschränkungen. Diein Frankreich steigt rasant. Die Regierung berät deshalb über weitere Einschränkungen. Auch eine Ausgangsperre erscheint wieder möglich. So ist die Lage in Frankreich.

Update der RKI-Zahlen: So hoch sind die Fallzahlen heute

Update, 11. September 2020, 7:34 Uhr

Am Freitag hat das RKI die aktuellen Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Deutschland veröffentlicht. In seinem Dashboard zeigt das RKI zudem die Entwicklung in den Bundesländern und Landkreisen. So ist er Stand der Corona-Pandemie in Deutschland und der Welt heute.

Corona-Vorschrift: Dieses Formular müssen alle Kinder am ersten Schultag mitbringen

Update, 10. September 2020, 15:32 Uhr

Ulmer Schulen: Das Kultusministerium des Landes schickt auf den letzten Drücker ein Formular an alle Schulleiter. Das müssen alle Kinder zum Schulstart unterschrieben mitbringen. Aufregung an: Dasschickt auf den letzten Drücker ein Formular an alle Schulleiter. Das müssen alle Kinder zumunterschrieben mitbringen. Sonst werden sie nach Hause geschickt.

Corona-Demo mit 5000 Teilnehmern in München abgesagt

Update, 10. September 2020, 15:30 Uhr

Die Stadt München hat eine für Samstag angekündigte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit 5000 angemeldeten Teilnehmern untersagt. So begründet die Stadt ihre Entscheidung.

Neuer Teil-Lockdown auf Mallorca – Stadtteile werden abgeriegelt

Update, 10. September 2020, 14:52 Uhr

Wegen steigender Corona-Zahlen auf Mallorca und den Nachbarinseln hat die Regionalregierung der Balearen am Mittwoch neue Lockdown-Maßnahmen in Kraft gesetzt. Diese Regeln gelten nun in Palma und dem Rest der Insel

Bayern: Warum es im Freistaat wieder so viele Neuinfektionen gibt

Update, 10. September 2020, 12:23 Uhr

Bayern möchte als Vorbild in der Corona-Krise vorangehen, muss bundesweit derzeit allerdings die meisten Neuinfektionen vorweisen. Was sind die Gründe dafür?

Stadt Würzburg sprengt Grenzwert - Neue Regeln für Quarantäne

Update, 10. September 2020, 08:48 Uhr

Die Stadt Würzburg hat den bundesweit geltenden Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben tagen überschritten. Nun hat die Stadt neue Einschränkungen für Reiserückkehrer beschlossen.

Corona in Tschechien: Steigende Zahlen und Reisewarnung für Prag

Update, 10. September 2020, 08:03 Uhr

Tschechien hat in der vergangenen Woche einen Tagesrekord an Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Der Gesundheitsminister kündigt Maßnahmen an. hat in der vergangenen Woche einen Tagesrekord an Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Der Gesundheitsminister kündigt Maßnahmen an. Nun wurde für Prag eine Reisewarnung ausgesprochen.

Reisewarnung für vier weitere Gebiete in Frankreich

Update, 10. September 2020, 08:01 Uhr

Frankreich steigt die Zahl der Neuinfektionen erneut an. Sieben weitere Regionen wurden nun zu Risikogebieten erklärt. Derweil wird über eine mögliche Verkürzung der Quarantäne diskutiert. Auch insteigt dieerneut an. Sieben weitere Regionen wurden nun zu Risikogebieten erklärt. Derweil wird über eine mögliche Verkürzung der Quarantäne diskutiert. So ist die Lage in Frankreich.

Update der RKI-Zahlen: Erneut viele Neuinfektionen - Weniger Tests

Update, 10. September 2020, 07:58 Uhr

In der Corona-Krise ändern sich die Zahlen täglich - in Deutschland, Europa und der Welt: Wie viele Neuinfektionen, Infizierte, Tote und Gensene gibt es? Das sind die aktuellen RKI-Fallzahlen des Coronavirus-Geschehens.

EU will von Biontech und Pfizer bis zu 300 Millionen Impfstoff-Dosen

Update, 10. September 2020, 07:56 Uhr

Im Kampf gegen das Coronavirus will die EU-Kommission von der Mainzer Firma Biontech bis zu 300 Millionen Einheiten Impfstoff bestellen. Für so viele Menschen würden die Impfdosen reichen.

Pauschale Reisewarnung für 160 Länder nur bis Ende September

Update, 9. September 2020, 17:50 Uhr

Die pauschale Reisewarnung für einen Großteil der Welt wegen der Corona-Pandemie soll Ende des Monats abgelöst werden. Stattdessen kommen Lagebewertungen, die an die Situation in den einzelnen Staaten angepasst werden. So will es die Bundesregierung.

Aktuelle Fallzahlen für Baden-Württemberg

Update, 9. September 2020, 17:25 Uhr

Wie das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg am Mittwochabend mitteilte, gibt es 278 Neuinfektionen im Südwesten. Damit haben sich in Baden-Württemberg bisher 44.388 Menschen mit dem Virus infiziert. 38.828 gelten als genesen, das sind ebenfalls 278 mehr als am Vortrag. Eine weitere Person ist verstorben, damit gibt es 1.867 Todesfälle. Der 7-Tages-R-Wert wird mit 0,99 angegeben.

Neuer Teil-Lockdown auf Mallorca – Stadtteile abgeriegelt

Update, 9. September 2020, 16:50 Uhr

Pharmakonzern Astra Zeneca stoppt Impfstoff-Studie

Update, 9. September 2020, 15 Uhr

Yacht des Emirs von Katar unter Quarantäne

Update, 09.September 2020, 14 Uhr

Corona-Alarm auf der Yacht der Königsfamilie von Katar: Das Schiff wird im Hafen von Palma de Mallorca festgehalten, aber respektieren auch alle die Quarantäne?

Studie: Können Corona-Viren Folge für Unfruchtbarkeit sein?

Update, 9. September 2020, 10:43 Uhr

Corona-Erkrankung betroffen. Nach einer aktuellen Studie ist es nicht ausgeschlossen, Nicht nur die Atemwege sind bei einerbetroffen. Nach einer aktuellen Studie ist es nicht ausgeschlossen, dass das Virus auch die Fortpflanzungsorgane angreift.

Schwangere mit Corona: Weniger Fieber - mehr Frühgeburten

Update, 9. September 2020, 10:41 Uhr

Auswirkungen Corona auf Schwangere haben kann. Demnach entwickeln sie bei einer Infektion wohl seltener Fieber - haben aber öfter Frühgeburten. Experten haben untersucht, welchehaben kann. Demnach entwickeln sie bei einerwohl seltener Fieber - haben aber öfter Frühgeburten. Wie kommt es dazu?

Merkel kündigt milliardenschwere Investition im Gesundheitsdienst an

Update, 9. September 2020, 08:15 Uhr

Gesundheitsämter haben in der Corona-Krise einen riesigen Mehraufwand betreiben müssen. Daher erneuerte Bundeskanzlerin Angela Merkel das Versprechen, dass Diehaben in dereinen riesigen Mehraufwand betreiben müssen. Daher erneuerte Bundeskanzlerin Angela Merkel das Versprechen, dass Bund und Länder das System mit einem milliardenschweren Paket stärken wollen

RKI-Zahlen: So viele Neuinfektionen, Tote und Genesene gibt es

Update, 9. September 2020, 08:10 Uhr

Antikörper-Studie in Straubing gestartet. Am Mittwochmorgen hat das RKI die neuen Zahlen der Corona-Neuinfektionen gemeldet. Unterdessen ist eine neuein Straubing gestartet.

Corona-Pandemie in Deutschland: Wo die Regierung sich geirrt hat

Update, 8. September 2020, 20:20 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Fehler und jähe Wendungen bei der Virus-Bekämpfung eingeräumt – dafür gibt es diverse Beispiele. [SWP Plus]

Über 250 Neuinfektionen im Südwesten

Update, 8. September 2020, 17:25 Uhr

Wie das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg am Dienstagnachmittag mitteilte, gibt es im Südwesten 257 Neuinfektionen. Damit haben sich bisher 44.110 Menschen in Baden-Württemberg mit dem Virus infiziert (Stand: 16 Uhr). 1.866 sind am oder mit dem Virus gestorben. Allerdings gelten auch 38.550 Menschen als genesen, das sind 238 mehr als am Vortrag. Der 7-Tages-R-Wert wird mit 0,99 angegeben.

Wachen der Queen feiern Corona-Party

Update, 8. September 2020, 17:00 Uhr

Steigende Corona-Zahlen: Wie ist die Lage in Westeuropa?

Update, 8. September 2020, 12:34 Uhr

In Madrid spitzt sich die Corona-Lage zu, Frankreich kämpft mit einem rasanten Anstieg der Fallzahlen und auch in Italien gibt es so viele Neuinfektionen wie seit Monaten nicht mehr. Wie beeinflussen die Zahlen aus den anderen europäischen Ländern die vergleichsweise niedrigen Neuinfektionen in Deutschland.

Spätfolgen von Covid-19 auch bei Kindern festgestellt - Organschäden möglich

Update, 8. September 2020, 11:22 Uhr

Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus unterscheiden sich bei Kindern und Erwachsenen. Studien zeigen, dass Kinder in seltenen Fällen Diemit demunterscheiden sich bei Kindern und Erwachsenen. Studien zeigen, dass Kinder in seltenen Fällen auch an heftigen Spätfolgen leiden können - selbst wenn eine Infektion asymptomatisch verläuft.

Geldsegen aus den USA: 100 Österreicher erhalten Corona-Schecks von Trump

Update, 8. September 2020, 11:15 Uhr

Drei bayrische Städte überschreiten den Grenzwert

Update, 8. September 2020, 8:10 Uhr

Stadt Memmingen in Bayern hat den Grenzwert von einer 7-Tage-Inzidenz von 50 weit überschritten. Auch zwei weitere Städte liegen über der kritischen Marke. Diein Bayern hat den Grenzwert von einer 7-Tage-Inzidenz von 50 weit überschritten. Auch zwei weitere Städte liegen über der kritischen Marke. Auch zwei weitere Städte überschreiten die Marke. Welche Einschränkungen drohen?

RKI-Zahlen: So viele Neuinfektionen gibt es

Update, 8. September 2020, 8:06 Uhr

Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in Deutschland zur Wochenmitte langsam an. Diemit dem Coronavirus steigt in Deutschland zur Wochenmitte langsam an. So sehen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts von Dienstag im Detail aus.

Zahlen im Gazastreifen verzehnfacht

Update, 8. September 2020, 7:00 Uhr

in den vergangenen zwei Wochen verzehnfacht und ist auf mehr als 1000 Infektionen angestiegen. Die Zahl der Coronavirus-Fälle im Gazastreifen hat sichund ist auf mehr als 1000 Infektionen angestiegen.

Kylian Mbappé positiv auf Corona getestet

Update, 7. September 2020, 21:55 Uhr

Frankreich steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter an. Sieben weitere Regionen wurden zu Risikogebieten erklärt. Und mit Kylian Mbappé ist nun auch noch ein berühmter Fußballer positiv getestet worden. Auch insteigt die Zahl der Neuinfektionen weiter an. Sieben weitere Regionen wurden zu Risikogebieten erklärt. Und mitist nun auch noch ein berühmter Fußballer positiv getestet worden. Er ist der siebte von seinem Verein Paris Saint Germain.

Außerordentliche Steuerschätzung beginnt

Update, 7. September 2020, 20:25 Uhr

Aktuelle Zahlen für Baden-Württemberg

Update, 7. September 2020, 18:00 Uhr

Gericht in Bayern entscheidet für Maskenpflicht in Schulen

Update, 7. September 2020, 15:23 Uhr

Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen in Bayern bleibt bestehen. Dieim Unterricht an weiterführenden Schulen in Bayern bleibt bestehen. Diese Corona-Regeln gelten nun bei Schulstart in Bayern.

Neuer Lockdown auf Mallorca?

Update, 7. September 2020, 14:30 Uhr

Schulstart in Bayern: Was Schüler und Lehrer jetzt beachten müssen

Update, 7. September 2020, 14:14 Uhr

Nun geht sie wieder los, die Schule. Das vergangene Schuljahr endete unter denkwürdigen Umständen, wochenlang mussten die Kinder und Jugendlichen zu Hause lernen. Auch das neue Schuljahr beginnt wegen Corona mit zahlreichen Auflagen.

Stadt Ulm nahe an Grenzwert für Einschränkungen

Update, 7. September 2020, 13:50 Uhr

Heilbronn, Rosenheim, Landshut - zahlreiche Städte in Baden-Württemberg und Bayern haben den Grenzwert für Neuinfektionen überschritten. So nahe ist Ulm an der Vorwarnstufe.

Querdenken kündigt große Demo in München an

Update, 7. September 2020, 11:16 Uhr

Nach Berlin und Konstanz hat die Initiative Querdenken nun auch eine Demo in München für das kommende Wochenende angekündigt. Das haben die Veranstalter vor.

Corona-Effekt: Lieferengpässe für Medikamente möglich

Update, 7. September 2020, 10:42 Uhr

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie hält an. Die Ausbreitung des Erregers könnte auch zum Risiko für die Lieferung zahlreicher wichtiger Medikamente und Impfstoffe werden. Ärzte, Apotheker und Hersteller erklären, wie gegensteuert wird.

Fast 3000 neue Corona-Fälle in Großbritannien - Neue Regeln in Teilen des Landes

Update, 7. September 2020, 10:10 Uhr

Großbritannien ist nach Spanien das am meisten von Corona betroffene Land in Europa. Nun steigen die Neuinfektionen dort rasant an. So ist die Lage.

Stadt Landhuts überschreitet Grenzwert - neue Einschränkungen drohen

Update, 7. September 2020, 07:35 Uhr

Die Stadt Landshut in Bayern hat am Wochenende den Grenzwert von einer 7-Tage-Inzidenz von 50 überschritten. Nach Kontaktbeschränkungen drohen weitere Einschränkungen.

Zahl der Neuinfektionen über 800

Update, 7. September 2002, 06.40 Uhr

Am Montag hat das RKI die aktuellen Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland veröffentlicht. Wie oft nach den Wochenenden ist die Zahl niedriger als unter der Woche.

Aufstockung der Stellen in den Gesundheitsämtern

Update, 6. September 2020, 20:00 Uhr

Erneut Probleme an bayerischen Testzentren

Update, 6. September 2020, 16:15 Uhr

Stabiles Infektionsgeschehen - Aber deutlich höhere Zahlen im Süden

Update, 6. September 2020, 15:00 Uhr

Infektionsgeschehen in Deutschland sei stabilisiert, berichtet das RKI. Es gebe aber Unterschiede zwischen Ost und West - Dasinsei stabilisiert, berichtet das RKI. Es gebe aber Unterschiede zwischen Ost und West - was man auch in Baden-Württemberg und Bayern sehe

Entwicklung der Corona-Neuinfektionen - Fragen bezüglich der Impfstoffdosen

Update, 6. September 2020, 9.30 Uhr

RKI die aktuellen Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland veröffentlicht. Am Sonntag hat dasdie aktuellen Zahlen der Neuinfektionen mit demin Deutschland veröffentlicht. Derweil gibt es Fragen bezüglich der bestellten Impfstoffdosen.

Kinderbonus kommt ab Montag

Update, 6. September 2020, 11:50 Uhr

UPDATE: Nach Eskalation bei Kontrolle: Ermittlungen gegen Polizeibeamten

Update, 6. September 2020, 8:00 Uhr

Corona in Kroatien: Demo gegen Regeln in Zagreb

Update, 5. September 2020, 21:00 Uhr

Corona-Zahlen steigen in Kroatien. Nun warnt das Auswärtige Amt auch vor Reisen in die Region Zadar. Diesteigen in Kroatien. Nun warnt das Auswärtige Amt auch vor Reisen in die Region Zadar. Parallel werden die Regeln verschärft - und dagegen richtet sich am Samstag in Zagreb Protest.

Schulschließungen in Frankreich

Update, 5. September 2020, 17:00 Uhr

Frankreich steigt die Zahl der Neuinfektionen erneut an. Kurz nach der Wiedereröffnung werden Auch insteigt die Zahl dererneut an. Kurz nach der Wiedereröffnung werden 22 Schulen deshalb gleich wieder geschlossen

Kontrolle in München eskaliert

Update, 5. September 2020, 14:00 Uhr

Spahn offen für Verkürzung der Quarantänezeit

Update, 5. September 2020, 8:23 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist offen für eine mögliche Verkürzung der Quarantäne bei Corona-Verdachtsfällen von derzeit 14 auf nur noch zehn Tage.

Aktuelle RKI-Zahlen: So viele Neuinfektionen gibt es heute

Update, 5. September 2020, 7:30 Uhr

Corona-Impfstoff aus Illertissen

Update, 4. September 2020, 20.20

Der Standort in Illertissen mischt ganz vorne mit beim Schutz vor der Covid-19-Erkrankung. Er will in Kürze den so genannten Oxford-Impfstoff herstellen.

Problem bei Corona-Tests in Bayern ist behoben

Update, 4. September 2020, 16.43

Rund 10.000 Menschen, die sich an bayerischen Flughäfen testen ließen, haben das Resultat verspätet erhalten - nicht die erste Test-Panne. Nun melden die Behörden, dass das Problem gelöst wurde.

Corona auf den Kanaren: In einem Monat von 30 auf 3000 Corona-Fälle

Update, 4. September 2020, 11:28 Uhr

Kanarischen Inseln sind nun Risikogebiet. Das Auswärtige Amt wart vor Reisen dorthin. Doch lange zeit waren die Fallzahlen auf den Inseln niedrig. Diesind nun. Das Auswärtige Amt wart vor Reisen dorthin. Doch lange zeit waren die Fallzahlen auf den Inseln niedrig. Wie kann es sein, dass sich insbesondere Gran Canaria in wenigen Wochen zum Hotspot mit 3000 Fällen entwickelt hat, nachdem die Zahl noch Anfang August bei überschaubaren 30 gelegen hatte?

Hohes Bußgeld auch für Maskenverweigerer auf Schulhöfen

Update, 4. September 2020, 11:24 Uhr

Erneut Problem bei Coronatests in Bayern

Update, 4. September 2020, 10:52 Uhr

Bayern hat es erneut eine Panne bei der Übermittlung von Ergebnissen von Coronatests an Flughäfen bei Reiserückkehrern gegeben. Inhat es erneut einebei der Übermittlung von Ergebnissen vonan Flughäfen bei Reiserückkehrern gegeben. Viele Urlauber müssen nun länger auf ihr Testergebnis warten.

Lockdown in 30 Orten: Israel reagiert auf Anstieg von Corona-Zahlen

Update, 4. September 2020, 9:53 Uhr

Corona-Neuinfektionen will die israelische Regierung mit Lockdown-Maßnahmen in besonders betroffenen Orten die weitere Ausbreitung des Virus eindämmen. Nach einer Rekordzahl anwill diemit Lockdown-Maßnahmen in besonders betroffenen Orten die weitereeindämmen. Es droht ein landesweiter Lockdown.

Berlusconi nach positivem Corona-Test im Krankenhaus

Update, 4. September 2020, 9:51 Uhr

Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist nach seiner Ansteckung mit dem Coronavirus ins Krankenhaus eingewiesen worden. Der 84-Jährige hatte sich auf Sardinien mit dem Coronavirus infiziert.

Österreich startet Corona-Ampel

Update, 4. September 2020, 8:30 Uhr

Österreich startet das Land nun mit einer neuen Maßnahme gegen das Coronavirus. Eine Corona-Ampel soll helfen, das Virus gezielter bekämpfen zu können. Aufgrund der aktuell hohen Fallzahlen instartet das Land nun mit einer neuen Maßnahme gegen das

„Widersprüchliche Zahlen“: Noch keine aktuellen RKI-Zahlen am Freitag

Update, 4. September 2020, 7:00 Uhr

Ein Reisebus auf dem Weg von Bayern nach Berlin und alle Reisende ohne Maske

Update, 3. September 2020, 18:05 Uhr

Weil bei einer Kontrolle in der Oberpfalz keiner der Fahrgäste einen Mund-Nasen-Schutz trug, werden nun voraussichtlich Bußgelder von 8500 Euro fällig.

Die Stadt Landshut hat den Frühwarnwert für Corona-Neuinfektionen überschritten

Update, 3. September 2020, 18:05 Uhr

Die Stadt Landshut hat den Frühwarnwert für Corona-Neuinfektionen überschritten und hat damit zugleich die meisten neuen Fälle in Bayern.

Rekord bei Neuinfektionen in Österreich - drastischer Anstieg der Zahlen in Wien

Update, 3. September 2020, 15:05 Uhr

Österreich hat mit der zweiten Welle der Coronainfektionen zu kämpfen. Binnen eines Tages wurden 403 Neuinfektionen gemeldet. Viele davon entfallen auf die Hauptstadt Wien.

„Lernbrücken“ während der Ferien: Welche Probleme gibt es?

Update, 3. September 2020, 15:53 Uhr

Viele Schüler werden in den letzten zwei Ferienwochen gefördert. Doch eine Umfrage zeigt: Mehrere Schulleitungen sind mit dem Konzept und der Umsetzung unzufrieden. [SWP Plus]

Nach Infektion mit Coronavirus: 19-Jähriger erkrankt an Zuckerkrankheit

Update, 3. September 2020, 13:17 Uhr

Diabetes nach einer Corona-Infektion - über einen solchen Fall berichten deutsche Forscher der Universität Kiel. Greift Corona die Bauchspeicheldrüse an?

Europas größtes Bordell „Pascha“ ist insolvent

Update, 3. September 2020, 13:11 Uhr

Neuer Corona-Rekord an Neuinfektionen in Tschechien innerhalb eines Tages

Update, 3. September 2020, 11:55 Uhr

Tschechien hat einen Tagesrekord an Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Das Gesundheitsministerium meldete innerhalb von 24 Stunden 650 neue Fälle

Mehr falsch positive Ergebnisse bei Corona-Tetst?

Update, 3. September 2020, 11:15 Uhr

Die Zahl der Corona-Tests wurde in der letzten Zeit stark ausgeweitet. Die neue Teststrategie birgt allerdings auch die Gefahr, dass viele Corona-Ergebnisse falsch positiv sind. Doch stimmt das wirklich?

Silvio Berlusconi positiv getestet - Kontakt mit Flavio Briatore auf Sardinien

Update, 3. September 2020, 08:40 Uhr

Italiens ehemaliger Premierminister Silvio Berlusconi ist nach Angaben seiner Partei positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Aktuelle Corona-Zahlen: Lage stabilisiert?

Update, 3. September 2020, 7:00 Uhr

Dwayne „The Rock“ Johnson und seine Familie haben Corona

Update, 3. September 2020, 6:30 Uhr

Hollywood-Star Dwayne „The Rock“ Johnson (48), seine Frau Lauren und ihre beiden kleinen Töchter sind mit dem Coronavirus infiziert. Sie sollen sich bei engen Freunden angesteckt haben. Auf Instagram richtet ereinen Appell an seine Fans.

Kanaren jetzt Risikogebiet

Update, 2. September 2020, 20:15 Uhr

Im Corona-Hotspot Spanien hatten die Kanaren wegen relativ geringer Fälle eine Sonderstellung. Doch die Infektionen steigen auch dort rapide. Jetzt die Inseln zum Risikogebiet erklärt.

Gibt es keine Hotspots mehr in Deutschland?

Update, 2. September 2020, 17:40 Uhr

Über 240 Neuinfektionen in BW

Update, 2. September 2020, 17:10 Uhr

Laut dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg gibt es 242 Neuinfektionen im Südwesten (Stand: 16 Uhr). Damit haben sich in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie 42.607 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Rund 37.240 gelten als genesen, das sind 199 mehr als am Vortrag. 1.867 Menschen sind am oder mit dem Virus gestorben, damit kam ein Todesfall innerhalb von 24 Stunden dazu. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 12,8.

Testzentrum an der A8: Darum kommt es zu Verzögerungen bei den Ergebnissen

Update, 2. September 2020, 16:45 Uhr

Sind Proben von der Corona-Teststation an der A8 verloren gegangen? Das Gerücht verunsichert getestete Reiserückkehrer. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat. [SWP Plus]

Corona in Bayern: Memmingen sprengt Frühwarnwert

Update, 2. September 2020, 15:21 Uhr

Stadt Memmingen im Allgäu verschärft nach der Überschreitung des Corona-Frühwarnwerts die Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Dieim Allgäu verschärft nach der Überschreitung desdie Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Auch zahlreiche andere Städte und Kreise in Bayern kratzen am Grenzwert.

Maskenpflicht, private Feiern, Demonstrationen: Die Corona-Regeln der Bundesländer

Update, 2. September 2020, 12:25 Uhr

Corona-Krise weitgehend in Eigenregie über Verschärfungen und Lockerungen der Hygiene-Vorschriften entscheiden. Was gilt in welchem Bundesland? Die deutschen Bundesländer können in derweitgehend in Eigenregie über Verschärfungen undderentscheiden. Was gilt in welchem Bundesland? Ein Überblick.

Querdenken 711 kündigt Demonstration in Konstanz an

Update, 2. September 2020, 12:22 Uhr

Stuttgarter Initiative Querdenken 711 will im Oktober in Konstanz gegen die Corona-Politik demonstrieren. Organisator Michael Ballweg äußerte sich über eine mögliche Demo in Berlin im Deutschlandfunk. Diewill im Oktober in Konstanz

Großbritannien: Schottland verschärft Corona-Regeln

Update, 2. September 2020, 11:58 Uhr

Husten und Fieber: Wie unterscheiden sich Corona und Grippe?

Update, 2. September 2020, 11:06 Uhr

Husten, Niesen und Kratzen im Hals in diesem Herbst besondere Sorgen machen? Die Symptome der vom Muss man sich beiin diesem Herbst besondere Sorgen machen? Dieder vom Coronavirus verursachten Erkrankung können denen von Grippe oder Erkältung sehr ähnlich sein. Wie lassen sich die Krankheiten unterscheiden?

Schnelltest von Hoffmann-La Roche

Update, 2. September 2020, 7:30 Uhr

Zahl der Neuinfektionen steigt - Schärfere Regeln

Update, 2. September 2020, 7:15 Uhr

RKI hat am Mittwoch die neuen Corona-Zahlen für Deutschland veröffentlicht. Es gibt erneut einen leichten Anstieg bei den Neuinfektionen. Dashat am Mittwoch die neuenfürveröffentlicht. Es gibt erneut einen leichten Anstieg bei den Neuinfektionen. Einige Bundesländer reagieren mit schärferen Regeln auf die Lage.

Chefin von „Ärzte ohne Grenzen“: Die Impfung muss gerecht verteilt werden

Update, 1. September 2020, 20:20 Uhr

Beinah 250 Neuinfektionen im Südwesten

Update, 1. September 2020, 18:08 Uhr

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 42.365 gestiegen. Das sind 248 Menschen mehr als am Vortag, wie aus Zahlen des Landesgesundheitsamtes vom Dienstag (Stand: 16.00 Uhr) hervorgeht. Als genesen gelten 37.041 Menschen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt unverändert bei 1866.

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde mit 0,96 angegeben. Er gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Der Anstieg der Neu-Infektionen ist nach Angaben des Gesundheitsamts auch weiterhin zu einem großen Teil auf Reiserückkehrer zurückzuführen.

Virologe Christian Drosten wirbt nachdrücklich fürs Maskentragen

Update, 1. September 2020, 17:14 Uhr

Für manche ist er eine Reizfigur, für viele aber die wichtigste deutsche Stimme in der Corona-Pandemie: Der Berliner Virologe Christian Drosten ist mit seinem Podcast „Das Coronavirus-Update“ zurück. Und setzt sich nachdrücklich für das Tragen von Alltagsmasken ein

Love Island 2020: Moderatorin Jana Ina Zarrella positiv getestet

Update, 1. September 2020, 16:34 Uhr

Corona-Schock bei „Love Island“: Moderatorin Jana Ina Zarrella ist bei den Dreharbeiten zur RTL-2-Sendung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie es mit der Show weitergeht, erfahrt ihr hier.

RB Leipzig startet mit Fans in die Bundesliga

Update, 1. September 2020, 14:00 Uhr

Maskenpflicht bei Demos in Berlin

Update, 1. September 2020, 12:00 Uhr

In Bussen und Bahnen sowi in Schulgebäuden muss in Berlin Maske getragen werden - künftig nun auch auf Demos. Das hat der Senat der Hauptstadt am Dienstag offenbar beschlossen.

Hochzeitsfeier in Frechen als Corona-Hotspot

Update, 1. September 2020, 07:55 Uhr

Fast 200 Passagiere nach Urlaubsflug von Zakynthos in Quarantäne

Update, 1. September 2020, 06:40 Uhr

Nach einem Flug von einer griechischen Insel nach Großbritannien sind alle etwa 200 Passagiere und Crew-Mitglieder in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt worden.

RKI meldet Corona-Zahlen für Deutschland

Update, 1. September 2020, 06:35 Uhr