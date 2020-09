Wieschreibt, schlägt Prof. Klaus-Dieter Zastrow vom Hygiene-Institut Berlin vor, nach jedem Corona-Test seinen Mund mit einer Mundlösung auszuspülen. Laut Prof. Zastrow sinke dies, im Falle einer, die Viruslast im Rachenraum. Somit würde eine Ansteckung anderer vermieden werden. Dazu äußert sich eineder Asklepios Kliniken folgendermaßen: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei geringerer Viruslast die Krankheit weniger schwer verläuft.“ Besonders sei dienach dem Besuch einer Bar oder der Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln zu empfehlen.

Wer allerdings glaubt, dass eine einmalige Spülung ausreiche, der irrt sich. Die Viren, die sich weiterhin im Rachenraum befinden können, können sich weiterhin vermehren.

Das Gurgeln bietet aber keinen Schutz vor einermit dem Coronavirus sind kein Heilmittel gegen. Sie können lediglich den Krankheitsverlauf mindern. Eine Studie aus Deutschland an der Uni-Klinik der Ruhr-Universität in Bochum und mehrere, kommen zu dem Schluss, dass das Gurgeln tatsächlich eine Infektiosität mindere. Sie testeten die Wirkung an acht, im freien Handel erhältliche Mundspülungen, und kamen zu dem Ergebnis dass verschiedenemit kommerziell erhältlichen Mundspülungen unter biologisch relevanten Bedingungen, die Atemsekrete imitieren, effizient inaktiviert werden können, schreiben die Forscher.