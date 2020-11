Das Jahr 2020 geht als das Corona-Jahr in die Geschichte ein. Das Coronavirus ist inzwischen in fast allen Ländern der Welt angekommen – USA, Brasilien, Spanien, Italien oder Großbritannien sind besonders hart von der Infektionskrankheit Covid 19 getroffen, andere Länder sind bisher glimpflicher davon gekommen. Die aktuelle Corona-Lage und alle News im Überblick - So ist die Lage:

Aktuelle Zahlen - Neuinfektionen und Inzidenz-Wert von Neu-Ulm

Update, 20. November 2020, 16:27 Uhr

Der Landkreis Neu-Ulm hat auch weiterhin eine hohe Zahl an Neuinfektionen, auch der Inzidenz-Wert ist weiter gestiegen.

Kanzlerin Merkel erwägt offenbar Lockdown-Verlängerung

Update, 20. November 2020, 15:15 Uhr

Weiterer Schritt zu einem Corona-Impfstoff - Firmen beantragen Zulassung in den USA

Update, 20. November 2020, 13:25 Uhr

Die Mainzer Firma Biontech und Pharma-Gigant Pfizer haben in den USA den Antrag auf die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs gestellt.

Nach Ausbruch in Alten- und Pflegeheimen - Schnelltests sollen kommen

Update, 20. November 2020, 09:54 Uhr

Schnelltests in Altenheimen und Pflegeheimen sollen es richten: Schutz vor Corona für Personal, Bewohner und Besucher. Gleichzeitig Senioren und Menschen mit Behinderung aus der Isolation holen.

RKI Fallzahlen für Freitag, 20.11.: Neuinfektionen, Inzidenz und Todesfälle heute

Update, 20. November 2020, 06:34 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen in Deutschland aktuell? Das RKI-Dashboard zeigt die neuen Fallzahlen für Freitag , den 20.11.2020.

Lockdown: Gerüchte zu zweitem Corona-Gipfel mit Merkel

Update, 19. November 2020, 21:11 Uhr

Video zeigt Behandlung von Covid-19Patienten auf Intensivstation

Update, 19. November 2020, 19:03 Uhr

Aktuelle Fall-Zahlen für den Kreis Neu-Ulm

Update, 19. November 2020, 17:50 Uhr

aktuellen Corona-Zahlen für den Landkreis Neu-Ulm bekanntgegeben. Wie haben sich die Corona-Zahlen im Landkreis Neu-Ulm entwickelt? Wie viele Schulklassen sind neu in Quarantäne? Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat diefür denbekanntgegeben. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt hoch.

Neue Coronaregeln: Hotel- und Gaststättenverband Dehoga droht mit Verfassungsklage

Update, 19. November 2020, 14:35 Uhr

Aktuelle Fallzahlen für Biberach

Update, November 2020, 14:05 Uhr

Das Landratsamt Biberach gab am Donnerstag die aktuellen Corona-Zahlen für den Landkreis Biberach bekannt

Lothar Wieler warnt: Corona-Fallzahlen viel zu hoch

Update, 19. November 2020, 11 Uhr

Die Fallzahlen sind laut RKI-Chef zu hoch, aber steigen nicht weiter. Das Robert Koch-Institut gibt aktuelle Informationen zu Corona-Zahlen und Lage-Entwicklung in Deutschland

Was die Kliniken aus der ersten Coronawelle gelernt haben

Update, 19. November 2020, 10:36 Uhr

Im Vergleich zur ersten Infektionswelle sind die Kliniken im Land bei der zweiten Welle deutlich besser vorbereitet. Im Gespräch mit Fachverband, Sozialministerium und zwei Kliniken zeigt sich: Die Hausaufgaben wurden gemacht – aber nicht überall. [SWP Plus]

Aktuelle Corona-Zahlen laut RKI-Dashboard - Mehr als 22.500 Neuinfektionen in Deutschland

Update, 19. November 2020, 6:23 Uhr

Corona-Zahlen in Deutschland aktuell entwickelt? Das RKI-Dashboard vermeldet mit Wie haben dich diein Deutschland aktuell entwickelt? Dasvermeldet mit mehr als 22.500 Neuinfektionen beinahe erneut einen Rekord - die neuen Fallzahlen für Donnerstag.

US-Firmen Pfizer und Biontech: Corona-Impfstoff zu 95 Prozent wirksam

Update, 18. November 2020, 15:55 Uhr

Die Pharmakonzerne kündigten an, die Notfallzulassung in den USA in den nächsten Tagen zu beantragen. Damit könnte das Mittel bereits ab Dezember vermarktet werden.

Was für die Urlaubsplanung 2021 zu beachten gilt - ein Leitfaden

Update, 18. November 2020, 14:50 Uhr

Im nächsten Jahr endlich wieder richtig Urlaub machen! Diese Hoffnung haben viele, doch noch ist da Corona. Wie jetzt schon planen? Wir nennen die wichtigsten Aspekte, die zu berücksichtigen sind.

Wasserwerfer gegen Demonstranten in Berlin

Update, 18. November 2020, 13:42 Uhr

Während der Entscheidung über Änderungen des Infektionsschutzgesetzes eskaliert die Lage vor dem Bundestag in Berlin. Die Polizei löste die die Demonstration tausender Menschen auf. Beamte werden angegriffen, Wasserwerfer sind im Einsatz.

Zu viel Prinzip Hoffnung und zu wenig Vorbereitung – Ein Kommentar

Update, 18. November 2020, 11:10 Uhr

Corona-Demo in Berlin heute? Abstimmung über Novelle zu Bevölkerungsschutzgesetz

Update, 18. November 2020, 10:38 Uhr

Im Bundestag und Bundesrat soll heute über das 3. Infektionsschutzgesetzes 2020 abgestimmt werden. Corona-Gegner wollen die Entscheidung im Eiltempo mit einer Demo blockieren

Impfstoffe, Schutzausrüstung, Tests: Das hat sich im Vergleich zum Frühjahr geändert

Update, 18. November 2020, 08:15 Uhr

Corona-Impfstoffe scheinen kurz vor dem Einsatz zu stehen – doch bis sie massenhaft zum Einsatz kommen, bleibt das Virus eine große Gefahr. Dennoch zeichnet sich im Umgang mit Corona ein Wandel ab. [SWP Plus]

Aktuelle RKI-Zahlen für Deutschland

Update, 18. November 2020, 06:54 Uhr

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) die Zahlen zu Corona-Infektionen gemeldet. Der Trend sinkt leicht im Vergleich zur Vorwoche.

Madrid: Streit um Massentests in Apotheken

Update, 18. November 2020, 06:44 Uhr

Hauptstadt-Region um Madrid sollen alle 6,6 Millionen Einwohner bis Weihnachten auf das Corona-Virus getestet werden. In der spanischensollen alleEinwohner bisauf das Corona-Viruswerden. Dabei sollen Apotheken eine wichtige Rolle spielen - das sorgt für Streit

Tübinger Bildungsforscher erklärt: Darauf kommt es bei gutem Fernunterricht an

Update, 17. November 2020, 20:45 Uhr

Auch an Schulen drohen weitere Corona-Maßnahmen – ohne Fernunterricht wird es im Winter kaum gehen. Bildungsforscher Benjamin Fauth erklärt, worauf es dabei ankommt – und warum Schulen sich jetzt vorbereiten sollten. [SWP Plus]

Aktuelle Zahl der Neuinfektionen in BW

Update, 17. November 2020, 18:10 Uhr

Curevac Tübingen: Unternehmen will Kapazitäten für Impfstoffkandidaten ausbauen

Update, 17. November 2020, 17 Uhr

Durch den Aufbau eines europäischen Netzwerks sollten im Jahr 2021 bis zu 300 Millionen Dosen und 2022 bis zu 600 Millionen Dosen des Impfstoffkandidaten hergestellt werden können, teilte Curevac am Dienstag mit.

In Zügen Abstand halten kaum möglich - Mitarbeiter des Bundes erhalten zweiten Sitzplatz

Update, 17. November 2020, 16:45 Uhr

Die Abstandsregeln einhalten ist in vollen Zügen kaum möglich. Das macht Sorge vor den Reisen an Weihnachten. Die Bahn weigert sich weiter Plätze freizuhalten.

Regionale Sportvereine verunsichert: Wird der Liga-Spielbetrieb noch einmal aufgenommen?

Update, 17. November 2020, 11:16 Uhr

Sportvereine bliebt die aktuelle Corona-Situation unsicher. Für die regionalenbliebt die aktuelleunsicher. Wird in diesem Jahr in den unteren Ligen noch einmal gespielt? Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Bildungsminister der Länder äußern sich über neue Corona-Regeln

Update, 17. November 2020, 10:30 Uhr

Falsche Atteste: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Hechinger Ärzte

Update, 17. November 2020, 10:12 Uhr

Hechingen ist als bevorzugte Adresse für Maskenverweigerer in Verruf geraten. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Gefälligkeitsatteste ausgestellt haben sollen. [Plus] ist als bevorzugte Adresse fürin Verruf geraten. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Hechingen zwei Strafverfahren gegen Ärzte eröffnet , dieausgestellt haben sollen. [Plus]

Neuinfektionen in Deutschland: Die aktuellen Fallzahlen am 17.11.2020

Update, 17 November 2020, 6:45 Uhr

Trotz Teil-Lockdowns waren die Corona-Infektionszahlen zunächst weiter angestiegen. Dann deutete sich eine leichte Entspannung an. Hält der Trend? Hier die Zahlen für heute, Dienstag, 17.11.2020

Das sind die Beschlüsse des Corona-Gipfels am Montag

Update, 16. November 2020, 19:55 Uhr

Keine privaten Feiern, Kontakte auf ein Minimum beschränken, nicht reisen: So lassen sich die Beschlüsse des Corona-Gipfels von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder kurz zusammenfassen.

1739 Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg

Update, 16. November 2020, 18:39 Uhr

Baden-Württemberg veröffentlicht. Demnach wurden in den vergangenen 24 Stunden Das Landesgesundheitsamt hat am Montag die aktuellen Corona-Fallzahlen fürveröffentlicht. Demnach wurden in den vergangenen 24 Stunden 1739 Neuinfektionen registriert

Curevac schließt Vertrag mit EU ab - 405 Millionen Impfdosen

Update, 16. November 2020, 16:44 Uhr

Tübinger Firma Curevac einen Vertrag über den Kauf von bis zu Die EU-Kommission hat mit dereinen Vertrag über den Kauf von bis zu 405 Millionen Dosen Corona-Impfstoff vereinbart. Dies teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montagnachmittag in Brüssel mit.

Schläge und Tritte: Polizei beendet illegale Corona-Feiern

Update, 16. November 2020, 14:31 Uhr

US-Konzern Moderna: Hohe Wirksamkeit von Impfstoff

Update, 16. November 2020, 13:40 Uhr

Nach dem das Deutsche Unternehmen Biontech aus Mainz und der amerikanische Partner Pfizer einen Corona-Impfstoff mit einer Wirksamkeit von bis zu 90 Prozent veröffentlicht hat, legt nun der US-Pharmakonzern Moderna nach

Gericht kippt verschärfte Maskenpflicht im Rems-Murr-Kreis

Update, 16. November 2020, 13.31 Uhr

Die strenge Maskenpflicht im Rems-Murr-Kreis ist bis auf weiteres nicht gültig. Das teilte das Verwaltungsgericht Stuttgart am Montag mit.

Biden will Lockdown in den USA vermeiden

Update, 16. November 2020, 11:42 Uhr

Lässt sich das Coronavirus mit der „Präzision eines Skalpells“ bekämpfen? Ein Berater von Joe Biden meint, dass ein allgemeiner Lockdown in den USA nicht nötig ist.

Schnelle Registrierung: Haller Firma stellt Gaststätten und Co. digitales Gästebuch zur Verfügung

Update, 16. November 2020, 10:08 Uhr

Die Haller Firma Marbet hat eine papierlose Möglichkeit entwickelt, sich schnell in Gaststätten und anderswo zu registrieren. Sie steht jedem kostenfrei zur Verfügung.

Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen? Das plant der Bund

Update, 16. November 2020, 07:30 Uhr

Laut einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen am Montag, 16.11.2020, plant der Bund weitere Kontaktbeschränkungen sowie eine generelle Maskenpflicht an Schulen

Mehr als 10.000 Neuinfektionen in Deutschland

Update, 16. November 2020,6:08 Uhr

Eine wichtige Bemessensgrundlage beim Corona-Gipfel: die Fallzahlen für Deutschland. Am Montag meldete das RKI über 10.000 Neuinfektionen. Die Zahlen im Überblick.

Darum geht es beim Corona-Gipfel

Update, 15.11.2020, 20:30 Uhr

Unternehmen zögerlich bei Ausbildungen

Update, 15.11.2020, 17:30 Uhr

Manche Unternehmen in der Region Ulm und Neu-Ulm sind skeptisch bei einem Ausbildungs-Start im Frühjahr . Die IHK bewertet den Modellversuch positiv.

Kretschmann: Über Weihnachten erst bei sinkenden Zahlen reden

Update, 15.11.2020, 14:25 Uhr

Kurz will Massentests in Österreich

Update, 15.11.2020, 13:30 Uhr

Österreichs Regierung will Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag in einem Interview des Senders ORF an. will Corona-Massentests zumindest bei Teilen der Bevölkerung durchführen. Das kündigteam Sonntag in einem Interview des Senders ORF an.

Die aktuellen RKI-Zahlen

Update, 15.11.2020, 7:00 Uhr

Fallzahlen waren zuletzt stark gestiegen. Wirkt der Teil-Lockdown? Darüber beraten Bund und Länder am Montag beim nächsten Corona-Gipfel. Diewaren zuletzt stark gestiegen. Am Sonntag hat das RKI die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland veröffentlicht.

Strobl: Weihnachts-Urlaub sollte ausfallen

Update, 14.11.2020, 18:00 Uhr

Thomas Strobl (CDU) sollte die Fahrt in den Weihnachtsurlaub dieses Jahr ausfallen. Auf die Frage, Aus Sicht des baden-württembergischen Innenministerssollte die Fahrt in dendieses Jahr ausfallen. Auf die Frage, ob die Deutschen in den Weihnachtsurlaub fahren können , antwortete er in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (F.A.S): „Um Gottes willen, ja nicht!“

Österreich geht in zweiten Lockdown

Update, 14.11.2020, 16:45 Uhr

Corona-Demo und Gegenveranstaltungen in Frankfurt: Polizei setzt Wasserwerfer ein

Update, 14.11.2020, 15:00 Uhr

Verkündet Kanzler Kurz in Österreich einen harten Lockdown?

Update, 14.11.2020, 9:25 Uhr

hohen Corona-Zahlen gibt es in Kanzler Kurz vor die Presse. Angesichts dergibt es in Österreich Gedanken an einen harten Lockdown . Am Nachmittag trittvor die Presse.

Leichter Rückgang bei der Zahl der Neuinfektionen

Update, 14.11.2020, 7:00 Uhr

Am Samstag hat das RKI die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland veröffentlicht. Demnach sind die Zahlen im Vergleich zum Vortag leicht zurückgegangen.

Verreisen trotz Corona - abgelegene Inseln sind beliebt

Update, 13. November 2020, 14:11 Uhr

Viele Länder in Europa sind mittlerweile von der Bundesregierung als Risikogebiete ausgewiesen worden. Vor unnötigen Reisen wird deshalb abgeraten. Doch viele würden gern in der grauen Winterzeit noch etwas Sonne und Strand genießen. Besonders beliebt sind deshalb viele abgelegene Inseln.

So will die Polizei bei Querdenker- und Gegen-Demo am Samstag vorgehen

Update, 13. November 2020, 11:42 Uhr

Teil-Lockdown noch mit wenig Wirkung - Lockerungen zu erwarten?

Update, 13. November 2020, 10:50 Uhr

Teil-Lockdown im November die zweite Corona-Welle gebrochen? Am Montag ziehen Kanzlerin und Ministerpräsidenten eine erste Zwischenbilanz. Hat derim November die zweite Corona-Welle gebrochen? Am Montag ziehen Kanzlerin und Ministerpräsidenten eine erste Zwischenbilanz. Für neue Beschlüsse ist es wohl zu früh

Freistaat verbietet Einzelsport im Studio und Indoor-Sport

Update, 13. November 2020, 8:12 Uhr

Mit drastischen Verboten für Fitnessstudios reagiert Bayern auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs. Statt der Öffnung von Studios werden nun alle Indoor-Sport-Angebote geschlossen. Begründet wird das mit Gleichbehandlung.

Corona-Zahlen Deutschland: RKI meldet erneut Rekord an Neuinfektionen

Update, 13. November 2020, 6:23 Uhr

Warum die Medizinischen Fachkräfte in Baden-Württemberg derzeit besonders gefordert sind

Update, 12. November 2020, 20:58 Uhr

Derzeit gibt es circa 52.000 Medizinische Fachangestellte in Baden-Württemberg. Warum sie wegen des Coronavirus derzeit besonders belastet sind, wie ihr Arbeitsalltag aussieht, und was sich sich für die Zukunft wünschen. [SWP Plus]

Handel in BW: Lockdown sorgt für leere Innenstädte

Update, 12. November 2020, 20:05 Uhr

Fast 3.000 Neuinfektionen in BW

Update, 12. November 2020, 19:45 Uhr

Wie Corona-Verharmloser das Märchen von der gefährlichen Maske verbreiten

Update, 12. November 2020, 17:57 Uhr

Mit bunten Plakaten wenden sich Corona-Verharmloser explizit an Kinder und deren Eltern und machen gegen die Maskenpflicht mobil. Uni-Professor und Kinderarzt Klaus-Michael Debatin stellt klar: Es gibt keine Gesundheitsrisiken. [SWP Plus]

Gericht in Bayern kippt Vollschließung von Fitnessstudios

Update, 12. November 2020, 14:23 Uhr

Corona-Hotspot: Rekordwert im Landkreis Traunstein

Update, 12.11.2020, 13:57 Uhr

Wartungsarbeiten am RKI Dashboard am Donnerstag

Update, 12.11.2020, 09:35 Uhr

Aktuelle Corona Zahlen München: Neuinfektionen, Inzidenz und Belegung der Intensivbetten

Update, 12.11.2020, 07:51 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen in München steigt weiter an. Auch die Inzidenz wächst. Zugleich sind mehr Tote zu beklagen. Die Lage am Donnerstag.

RKI vermeldet mehr als 20.000 Neuinfektionen

Update, 12.11.2020, 07:15 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnet am Donnerstagmorgen 21.866 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Das sind knapp 3400 Fälle mehr als am Mittwoch.

Weshalb es in China, Südkorea und Singapur keine zweite Welle gibt

Update, 11. November 2020, 18 Uhr

Während sich in Europa die Krankenhäuser mit Covid-Patienten füllen, scheint die zweite Infektionswelle an Ländern Ostasiens vorbei zu gehen. Was machen diese Länder anders? [SWP Plus]

Schulen sollen in Baden-Württemberg früher in die Weihnachtsferien starten

Update, 11. November 2020, 17:35 Uhr

Susanne Eisenmann (CDU) ruft die Schulen im Land auf, die Baden-Württembergs Kultusministerin(CDU) ruft die Schulen im Land auf, die Weihnachtsferien dieses Jahr durch bewegliche Ferientage um zwei Tage nach vorne zu verlängern . „Das ist sicher ein kluges Vorgehen, für das vieles spricht“, sagte Eisenmann der „Südwest Presse“. [Plus]

Noch keine ausreichende Verbesserung der Infektionslage - Wie lange bleibt Lockdown?

Update, 11. November 2020, 16:44 Uhr

Corona-Lage in Deutschland kurz zusammenfassen. Die Tendenz stimmt, es reicht aber noch nicht. So lässt sich die Zwischenbilanz der Bundesregierung zur aktuellenin Deutschland kurz zusammenfassen. Die erhoffte Trendwende steht noch aus

Mehr als 300.000 Schüler in Quarantäne

Update, 11. November 2020, 15:18 Uhr

300.000 Schüler und bis zu 30.000 Lehrer befinden sich derzeit nach Angaben des Deutschen Lehrerverbandes in Quarantäne. Mehr alsund bis zu 30.000 Lehrer befinden sich derzeit nach Angaben des Deutschen Lehrerverbandes in Quarantäne. Kritik gibt es an den Corona-Maßnahmen an den Schulen

Diese Fitness-Studios dürfen in Bayern wieder öffnen

Update, 11. November 2020, 12:05 Uhr

Fastnacht im Südwesten während Corona

Update, 11. November 2020, 11:11 Uhr

Bußgelder bringen Obdachlose in Schwierigkeiten

Update, 11. November 2020, 10:36 Uhr

Für Menschen ohne Wohnsitz ist das Leben hart. Leichter wird es durch die Pandemie nicht gerade. Bußgelder wegen Corona-Verstößen treiben die Menschen zusätzlich in die Enge: Ihre Schulden sind teils horrend.

Corona-Alarm bei ZF in NRW

Update, 11. November 2020, 10:19 Uhr

Ein Corona-Ausbruch beim Automobilzulieferer ZF in Eitorf legt den ganzen Standort lahm

Eilantrag gegen Schließung von Hamburger Fitnessstudios erfolgreich

Update, 11. November 2020, 08:17 Uhr

2020 kann trotz und wegen Corona ein Wunderjahr werden – Ein Kommentar

Update, 11. November 2020, 07:36 Uhr

Das Jahr 2020 wird als das Jahr der Corona-Seuche in Erinnerung bleiben, aber auch als das Jahr großartiger deutscher Forschung. [SWP Plus]

Mehr als 18.000 Neuinfektionen am Mittwoch

Update, 11. November 2020, 06:25 Uhr

Seit einer Woche gibt es in Deutschland einen „Lockdown light“. Machen sich die Auswirkungen schon bemerkbar auf die Zahl der Neuinfektionen? Die Lage im Überblick.

Fallzahlen für Baden-Württemberg

Update, 10. November 2020, 19:25 Uhr

Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg gibt täglich die aktuellen Fallzahlen für das Bundesland bekannt. So ist der Stand am Dienstag.

Die Bundeswehr hilft aus: „Die Anspannung nimmt zu“

Update, 10. November 2020, 16:15 Uhr

EU-Vertrag über Corona-Impfstoff von Biontech fertig

Update, 10. November 2020, 12:32 Uhr

Europa hat beim Ringen um den ersehnten ersten Corona-Impfstoff eine entscheidende Hürde genommen. Der Vertrag mit den Herstellern ist perfekt . Doch ein Ende der Pandemie ist nicht schnell in Sicht. Zudem ist eine große Kampagne zur Corona-Impfung geplant.

Corona-Lage spitzt sich zu - Neue Regeln in Toskana und weiteren Regionen

Update, 10. November 2020, 11:35 Uhr

Italien gehört zu den am härtesten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern in Europa. Nun spitzt sich die Lage dort weiter zu. In einigen Regionen werden neue Einschränkungen eingeführt.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Osnabrück

Update, 10. November 2020, 10:53 Uhr

Die Corona-Zahlen in Stadt und Landkreis Osnabrück sind weiter hoch. Das ist die Lage am Dienstag.

Warum Spanier in der Metro besser schweigen sollten

Update, 10. November 2020, 09:20 Uhr

Panne bei Fallzahlen im Landkreis Gießen - So hoch ist die Inzidenz wirklich

Update, 10. November 2020, 8:08 Uhr

Landkreis Gießen hat am Montag seine Corona-Zahlen korrigiert. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Gießen hatte zuletzt etwa 100 Punkte über dem vom Robert Koch Institut angegebenen Wert gelegen, Das Gesundheitsamt imhat am Montag seine Corona-Zahlen korrigiert. Dieim Kreis Gießen hatte zuletzt etwa 100 Punkte über dem vom Robert Koch Institut angegebenen Wert gelegen, was eine auffällige Abweichung darstellte

RKI Zahlen heute: Neuinfektionen, Infizierte, Tote und Genesene am Dienstag

Update, 10. November 2020, 7:01 Uhr

Mehr als 15.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland am Dienstag. So steht es um die aktuellen Fallzahlen in Deutschland - ein Überblick.

Mehr als 1500 Neuinfektionen in Baden-Württemberg

Update, 9. November 2020, 18:50 Uhr

Baden-Württemberg haben sich erneut viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Laut Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Inhaben sich erneut viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Laut Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Montag waren es zuletzt erneut mehr als 1500

Die Fallzahlen im Kreis Biberach am 9.11.2020

Update, 9. November 2020, 15:44 Uhr

Lettischer Laborbesitzer entwickelt Corona-Test-Automat

Update, 9. November 2020, 15:44 Uhr

Mit den rasant ansteigenden Coronazahlen in Lettland, steigt auch der Bedarf an Coronatests. Da jetzt schon die Labore an ihre Grenzen stoßen hat sich der lettische Laborbesitzer Didzis Gavars etwas einfallen lassen

Covid-19-Patienten auf Intensivstation - So ist die Lage an der Uniklinik

Update, 9. November 2020, 15:19 Uhr

Uniklinikum Ulm steigt die Zahl der schwerkranken Covid-19-Patienten kontinuierlich. Wie eine Kliniksprecherin auf Anfrage mitteilte, waren zum Wochenbeginn 9 Beatmungspatienten. Insgesamt sind jetzt 42 Corona-Kranke in stationärer Behandlung. Auch amsteigt die Zahl der schwerkranken Covid-19-Patienten kontinuierlich. Wie eine Kliniksprecherin auf Anfrage mitteilte, waren zum Wochenbeginn 16 Covid-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung , darunter. Insgesamt sind jetztin

Russland meldet Höchststand bei Corona-Neuinfektionen – Keine Beschränkungen geplant

Update, 9. November 2020, 13:57 Uhr

Corona-Impfstoff zu mehr als 90 Prozent wirksam

Update, 9. November 2020, 13:33 Uhr

Dem Mainzer Biotechunternehmen Biontech und dessen amerikanischen Partner Pfizer ist ein Durchbruch beim Corona-Impfstoff gelungen. Demnach erzielte der Corona-Impfstoff sieben Tage nach der zweiten Dosis eine Wirksamkeitsrate von mehr als 90 Prozent.

Aktuelle Corona-Zahlen für Karlsruhe: So hoch sind die Fallzahlen in Stadt und Landkreis

Update, 9. November 2020, 11:07 Uhr

In Stadt und Landkreis Karlsruhe steigen die Fallzahlen schnell an. So ist die Lage am Montag.

So hoch sind die Fallzahlen und Neuinfektionen im Landkreis Emsland am Montag

Update, 9. November 2020, 10:53 Uhr

Wer soll zuerst gegen das Coronavirus geimpft werden

Update, 9. November 2020, 10:25 Uhr

Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres könnte es nach Schätzung der Bundesregierung einen Corona-Impfstoff geben. Wer alledrings zuerst geimpft werden soll, darüber gibt es bereits entsprechende Vorschläge.

Mit diesen Maßnahmen versucht Dänemark das mutierte Coronavirus einzudämmen

Update, 9. November 2020, 9:17 Uhr

In Dänemark ist eine Mutation des Coronavirus bei Nerzen aufgetreten. Die Regierung ließ alle Tiere töten und verhängt nun weitere strenge Regeln in einigen Regionen.

Neuinfektionen und Intensivbetten: Aktuelle Corona-Zahlen für München

Update, 9. November 2020, 8:59 Uhr

Am Freitag erreichten die in München gemeldeten Neuinfektionen einen Rekordwert. Die Stadt kämpft mit der zweiten Welle der Corona-Pandemie. So ist die Lage am Montag.

7-Tage-Inzidenz in Augsburg weiter hoch - So viele Neuinfektionen gibt es am Montag

Update, 9. November 2020, 8:52 Uhr

Die Corona-Zahlen in den USA sind hoch - Das plant Joe Biden im Kampf gegen die Pandemie

Update, 9. November 2020, 8:42 Uhr

Auch nach der Wahl von Joe Biden zum nächsten Präsidenten der USA ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA weiter hoch. So ist die Lage.

Aktuell mehr als 50 Millionen Corona-Fälle - Wo gibt es die meisten?

Update, 9. November 2020, 8:12 Uhr

RKI Zahlen heute: Neuinfektionen, Infizierte, Tote und Genesene am Montag

Update, 9. November 2020, 6:51 Uhr

Zwangseinweisung von Quarantäneverweigerern: Strobl verteidigt Vorschlag

Update, 8. November 2020, 21:40 Uhr

Sollten Quarantäneverweigerer zwangsweise in Kliniken eingewiesen werden? Das hatte Innenminister Strobl gefordert. Er erntete dafür Kritik - und verteidigte seinen Vorschlag.

Aktuelle Zahlen für BW

Update, 8. November 2020, 17:57 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen im Land ist nicht so hoch wie am Samstag, doch inzwischen haben sich insgesamt über 100.000 Menschen in Baden-Württemberg mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahlen im Überblick.

Aufarbeitung nach „Querdenken“-Demo in Leipzig gefordert

Update, 8. November 2020, 14:45 Uhr

Viele Tausend „Querdenker“ demonstrieren inmitten der Pandemie in Leipzig. Trotz Verbots erzwingen sie einen Marsch über den Leipziger Ring. Die Polizei lässt sie ziehen. Jetzt wird der Ruf nach Aufarbeitung laut.

Aber bei den Querdenker-Krawallen hat nicht nur die Polizei versagt, schreibt unser Kollege André Bochow in seinem Kommentar. [SWP Plus]

Intensivstationen: Höchststand bei Patienten fast erreicht

Update, 8. November 2020, 14:40 Uhr

Tückisch beim Corona-Infektionsgeschehen ist, wie sich die Zahl neuer Infektionen um Wochen verzögert auf die Zahl der Intensivpatienten und der Todesfälle auswirkt. Die Werte aus dem Frühjahr dürften bei der aktuellen Welle weit überschritten werden.

Verschärfung der Corona-Auflagen? Das sagt Kretschmann

Update, 8. November 2020, 11:30 Uhr

Deutlich weniger Neuinfektionen am Sonntag

Update, 8. November 2020, 08:15 Uhr

Das RKI meldete am Sonntagmorgen deutlich weniger Neuinfektionen in Deutschland als noch am Tag zuvor. Das ist aber nicht ungewöhnlich, da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter die aktuellen Daten übermitteln.

Erneut hohe Infektionszahlen in BW

Update, 7. November 2020, 19:35 Uhr

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 135,1, noch einmal höher als an den Vortagen. Alle 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen über dem Grenzwert von 50.

So wollen Kirchen in Ulm und Neu-Ulm Heiligabend Corona-konform feiern

Update, 7. November 2020, 15:50 Uhr

Bei aller Unsicherheit wegen der Pandemie laufen in Ulm und Neu-Ulm die Vorbereitungen für Krippenspiel und Christmette auf Hochtouren: Viele Gemeinden bieten neue Formate und kreative Ideen. [SWP Plus]

Corona-Impfstoff: Gemeinsames Vorgehen von Bund und Länder

Update, 7. November 2020, 13 Uhr

Neuer Rekordwert bei den Infektionszahlen in Deutschland

Update, 7. November 2020, 08:35 Uhr

Trumps Stabschef mit Coronavirus infiziert

Update, 7. November 2020, 07:58 Uhr

Laut Medienberichten sei die Infektion einen Tag nach US-Wahl bekannt geworden. Mark Meadows gehört zu den wichtigsten Mitarbeitern Trumps.

Verzögerung bei den aktuellen Fallzahlen für Deutschland

Update, 7. November 2020, 07:30 Uhr

Am Samstagmorgen gab es nicht wie gewöhnlich die neuesten Fallzahlen des RKI für Deutschland. Die Angabe der Zahlen verzögerte sich.

97-Jährige überlebt Covid-19-Erkrankung

Update, 6. November 2020, 21:20 Uhr

Eine 97 Jahre alte Patientin mit mehreren Vorerkrankungen ist nach einer Covid-19-Erkrankung geheilt aus einer Berliner Klinik entlassen worden.

Medienberichte: Mutation macht Corona mutmaßlich ansteckender

Update, 6. November 2020, 19:49 Uhr

Mutation auf dem S-Protein soll das Eineauf dem S-Protein soll das Coronavirus in realen Clustern von Infizierten um bis zu 20 Prozent ansteckender gemacht haben. Das berichtet die Zeitschrift „Spektrum der Wissenschaft“ in ihrer Online-Ausgabe. Andere Mediziner widersprechen.

Mehr als 3000 Neuinfektionen in Baden-Württemberg

Update, 6. November 2020, 19:02 Uhr

Bundesregierung stuft ganz Italien als Risikogebiet ein

Update, 6. November 2020, 17:19 Uhr

dramatisch steigender Infektionszahlen stuft die Bundesregierung Italien wurde erst sehr spät von der zweiten Corona-Welle getroffen, dann stiegen die Infektionszahlen aber auch dort rasant. Wegenstuft die Bundesregierung ganz Italien ab Sonntag als Corona-Risikogebiet ein.wurde erst sehr spät von der zweiten Corona-Welle getroffen, dann stiegen dieaber auch dort rasant.

Quarantäne-Verweigerer sollen zwangsweise in Klinik eingewiesen werden können

Update, 6. November 2020, 16:12 Uhr

Quarantäne-Regeln hält, soll Wer sich nicht an die coronabedingtenhält, soll zwangsweise in ein Krankenhaus eingeliefert werden können . Das plant zumindest Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl.

In München fünfmal mehr Infizierte als bisher bekannt

Update, 6. November 2020, 12:27

Antigen-Test: Kaum verfügbar und wenig geschultes Personal

Update, 6. November 2020, 12:04 Uhr

Corona zu testen. Aber abgesehen davon, dass die Tests noch nicht überall verfügbar sind, fehlt oft geschultes Personal für die praktische Anwendung. Pflegeheime setzen künftig auf Schnelltests, um Bewohner, Personal und Besucher regelmäßig aufzu testen. Aber abgesehen davon, dass die Tests noch nicht überall verfügbar sind, fehlt oft geschultes Personal für die praktische Anwendung.

Coronavirus mutiert? Dänemark tötet Millionen Nerze - Reiseverbot in Jütland

Update, 6. November 2020, 10:07 Uhr

Aus Sorge vor den Folgen für kommende Impfstoffe gegen Corona werden in Dänemark alle Nerze getötet. Das Coronavirus soll mutiert und von den Tieren auf Menschen übertragen worden sein.

Neuer Höchstwert an Neuinfektionen in Deutschland

Update, 6. November 2020, 6:57 Uhr

Deutschland befindet sich seit Beginn der Woche im teilweisen Lockdown. Wie wirkt sich das auf die Corona-Fallzahlen aus? befindet sich seit Beginn der Woche im teilweisen. Wie wirkt sich das auf dieaus? Das RKI hat heute die neuen Neuinfektions-Zahlen veröffentlicht.

Rekord an Neuinfektionen in Frankreich

Update, 5. November 2020, 21:45 Uhr

Frankreich meldete einen neuen, erschreckenden Rekord in der Corona-Pandemie: Innerhalb von 24 Stunde wurden knapp 60.000 Neuinfektionen gemeldet.

Mehr als 2.500 Neuinfektionen in BW

Update, 5. November 2020, 19:29 Uhr

Falsche Atteste: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Hechinger Ärzte

Update, 5. November 2020, 18:10 Uhr

Hechingen ist als bevorzugte Adresse für Maskenverweigerer in Verruf geraten. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Hechingen zwei Strafverfahren gegen Ärzte eröffnet, die Gefälligkeitsatteste ausgestellt haben sollen. [SWP Plus]

Was ihr zu Schutzmasken während der Corona-Pandemie wissen müsst

Update, 5. November 2020, 17:09 Uhr

Sie sind längst Alltag und vielerorts auch Pflicht: Masken sollen helfen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Welche Masken es gibt, haben wir zusammengefasst. [SWP Plus]

Corona Biberach: Neue Fallzahlen im Landkreis BC am 05.11.2020

Update, 5. November 2020, 16:18 Uhr

Biberach sind die Corona-Zahlen nach wie vor hoch. Im Vergleich zum Vortag sind mehrere Werte leicht gesunken. Im Kreissind dienach wie vor hoch. Im Vergleich zum Vortag sind mehrere Werte leicht gesunken. Ein Überblick über die neuen Zahlen.

Take-Away-Umsätze in der Gastro: Werden Einnahmen mit staatlicher Hilfe verrechnet?

Update, 5. November 2020, 15:55 Uhr

Lockerung für Fitnessstudios kommt nicht überall an

Update, 5. November 2020, 13:49 Uhr

Behörden vor Ort sperren sich gegen Corona-Lockerungen der Landesregierung - viele Missverständnisse mit Fitness-Studios

7-Tage-Inzidenz in Stadt und Landkreis Karlsruhe weit über 100

Update, 5. November 2020, 11:48 Uhr

Zahl der Neuinfektionen im Emsland steigt - 7-Tage-Inzidenz fast bei 100

Update, 5. November 2020, 11:19 Uhr

Der Kreis Emsland in Niedersachsen droht die Marke von 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage zu erreichen. Damit ist er einer der stärker vom Coronavirus betroffenen Kreise in dem Bundesland.

Südtirol nicht als „rote Zone“ eingestuft

Update, 5. November 2020, 10:28 Uhr

Corona in Bayern und BW: In diesen Städten sind die Fallzahlen besonders hoch

Update, 5. November 2020, 9:23 Uhr

Bayern und Baden-Württemberg liegen alle Städte und Kreise über dem Grenzwert von 50. Manche Regionen haben dennoch wesentlich höhere Fallzahlen als andere. Inundliegen alle Städte und Kreise über dem Grenzwert von 50. Manche Regionen haben dennoch wesentlich höhere Fallzahlen als andere. Eine Übersicht über die Corona-Hotspots im Südwesten

Zahl der Neuinfektionen in Augsburg steigt weiter

Update, 5. November 2020, 8:43 Uhr

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus hat in Deutschland einen neuen Rekordwert erreicht. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 350 zählt Augsburg zu einer der am stärksten betroffenen Städte. So ist die Lage in der Stadt.

Mehr Rückstau in Corona-Laboren - Verzögerung bei Auswertung von Corona Tests

Update, 5. November 2020, 7:33 Uhr

Neuer Rekord: Fast 20.000 Neuinfektionen in Deutschland

Update, 5. November 2020, 6:21 Uhr

Fallzahlen für Deutschland heute pünktlich vor: Trotz der seit Montag geltenden strengen Coronaregeln gibt es einen neuen Rekord mit fast 20.000 Neuinfektionen - Nach der gestrigen Panne beim RKI-Dashboard, liegen dieheute pünktlich vor: Trotz der seit Montag geltenden strengen Coronaregeln gibt es einen neuen Rekord mit fast 20.000 Neuinfektionen - die aktuellen Corona-Zahlen am 5.11.2020

Lockdown auch beim Regional-Fußball

Update, 4. November 2020, 13:48 Uhr

Fußball-Regionalliga Südwest inklusive des SSV Ulm 1846 Fußball setzt ihren Spielbetrieb bis Ende des Monats aus. Im Dezember soll es weitergehen. Dieinklusive des SSV Ulm 1846 Fußball setzt ihren Spielbetrieb bis Ende des Monats aus. Im Dezember soll es weitergehen. Aber nur unter einer Bedingung.

Fallzahlen mit Verspätung: Mehr als 17.000 Neuinfektionen in Deutschland

Update, 4. November 2020, 11:44 Uhr

Neue Zahlen: Höhere Inzidenz in BW

Update, 4. November 2020, 11:24 Uhr

Baden-Württemberg meldet weiter hohe Zahlen bei den Neuinfektionen - und auch eine leichte Steigerung bei der wichtigen 7-Tage-Inzidenz. Sie ist unter anderem maßgebend für Verschärfungen oder Lockerungen bei Corona-Maßnahmen. meldet weiter hohe Zahlen bei den- und auch eine leichte Steigerung bei der wichtigen

Wieder mehr Schüler im Klassenzimmer

Update, 4. November 2020, 10:08 Uhr

Corona-Infektionen nur digital unterrichteten Schulklassen im Südwesten ist nach den Herbstferien deutlich zurückgegangen. 347 Klassen oder Gruppen an 250 Schulen waren aufgrund von Infektionsfällen oder wegen des Verdachts auf Ansteckung vorübergehend aus dem Präsenzbetrieb herausgenommen. Die Zahl der wegennur digital unterrichtetenim Südwesten ist nach dendeutlich zurückgegangen. 347 Klassen oder Gruppen an 250 Schulen waren aufgrund von Infektionsfällen oder wegen des Verdachts auf Ansteckung vorübergehend aus demherausgenommen. Jetzt sind wieder mehr in den Schulen.

Mehr als 16.000 Neuinfektionen in Deutschland

Update, 4. November 2020, 7:28 Uhr

Nach einer Verzögerung bei der Veröffentlichung meldete das RKI am Mittwochmorgen erneut mehr als 16.000 Neuinfektionen im Land. Die Lage im Überblick.

Wieder Panne beim RKI-Dashboard

Update, 4. November 2020, 06:29 Uhr

Probleme bei der Übermittlung der Corona Zahlen zu geben. Auf dem Dashboard des RKI erscheint lediglich eine Fehlermeldung: „Aufgrund von Verzögerungen in der Datenübermittlung kann es zu Varianzen in den einzelnen Grafiken kommen. Wir bitten um Verständnis.“ beim Robert Koch Institut (RKI) in Berlin jedoch erneutbei der Übermittlung derzu geben. Auf dem Dashboard des RKI erscheint lediglich eine: „Aufgrund von Verzögerungen in der Datenübermittlung kann es zu Varianzen in den einzelnen Grafiken kommen. Wir bitten um Verständnis.“ Das ist nicht das erste Mal.

Corona-Hilfen: Das sind die Spielregeln für Unternehmen

Update, 3. November 2020, 19:55 Uhr

Ob Restaurants, Hotels oder Künstler – viele haben durch den „Lockdown light“ im November keine Einnahmen. Der Bund verspricht Ausgleich.

Mehr als 2.000 Neuinfektionen in BW

Update, 3. November 2020, 17:45 Uhr

Schweden verschärft Corona-Regeln trotz Sonderwegs

Update, 3. November 2020, 16:35 Uhr

Künftig Corona-Schnelltests an Schulen und Kitas in Baden-Württemberg

Update, 3. November 2020, 15:31 Uhr

Antigen-Schnelltests sollen in Baden-Württemberg künftig auch an Schulen und Kitas zur Eindämmung von Corona-Infektionen eingesetzt werden. sollen in Baden-Württemberg künftig auch an Schulen und Kitas zur Eindämmung von Corona-Infektionen eingesetzt werden. Mit den Schnelltests soll ein Ergebnis innerhalb weniger Minuten vorliegen.

Lockerungen für Fitnessstudios in Baden-Württemberg – Unklarheit um Fahrgemeinschaften

Update, 3. Novemer, 12:39 Uhr

Brandenburgs Ministerpräsident mit Coronavirus infiziert

Update, 3. November 2020, 11:17 Uhr

Angaben zu freien Intensivbetten offenbar nicht immer korrekt

Update, 3. November 2020, 9:48 Uhr

Die Angaben der Kliniken zur Zahl belegbarer Intensivbetten sind der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) zufolge nicht immer korrekt. Hinweise und Stichproben zeigten, dass mitunter auch Betten als frei gemeldet würden, für die gar kein Pflegepersonal verfügbar sei.

Gesundheitsämter haben keine volle Kontrolle mehr über Corona-Verbreitung

Update, 3. November 2020, 8:43 Uhr

Gesundheitsminister Manne Lucha haben die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg Lauthaben die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg die Kontrolle über die Nachverfolgung der Corona-Infektionen verloren

Mehr als 15.000 Neuinfektionen in Deutschland - Aktuelle Fallzahlen am 3.11.2020

Update, 3. November 2020, 6:26 Uhr

Corona-Zahlen in Deutschland wieder zu senken. Bisher ohne Erfolg - Das RKI-Dashboard zeigt die Seit Montag gelten strengere Lockdown-Regeln, um die stark ansteigendeninwieder zu senken. Bisher ohne Erfolg - Das RKI-Dashboard zeigt die aktuellen Fallzahlen und mehr als 15.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus am 3.11.2020

Alle Landkreise in BW über 50er-Inzidenz

Update, 2. November 2020, 19:03 Uhr

Feuerwehr und THW müssen Übungsbetrieb einstellen

Update, 2. November 2020, 18:06 Uhr

Angesichts der hohen und steigenden Zahl an Infizierten im Land müssen auch die Einheiten im baden-württembergischen Bevölkerungsschutz ihren Ausbildungs- und Übungsbetrieb wieder auf Eis legen.

Corona-Regeln des Landes gelten jetzt auch im Kreis BC

Update, 2. November 2020, 16:05 Uhr

Landkreis Biberach hatte in den vergangenen Wochen moderate Corona-Zahlen zu verzeichnen, doch jetzt spitzt sich auch dort die lage zu, die 50er-Inzidemz ist seit Tagen deutlich überschritten. Sie liegt aktuell bei 85,8. Derhatte in den vergangenen Wochen moderate Corona-Zahlen zu verzeichnen, doch jetzt spitzt sich auch dort die lage zu, die 50er-Inzidemz ist seit Tagen deutlich überschritten. Sie liegt aktuell bei 85,8. Auch die übrigen Werte steigen, die Allgemeinverfügung wurde durch die Corona-Regeln des Landes ersetzt.

Digitales Viren-Testsystem der Huber Group aus Mühlhausen überregional im Einsatz

Update, 2. November 2020, 13:55 Uhr

digitalen Viren-Testverfahren der Huber Group aus Mühlhausen (Kreis Göppingen), ist weitreichend. Das Interesse am Smart-Health-Check, demder Huber Group aus Mühlhausen (Kreis Göppingen), ist weitreichend. Die Firma betreut bereits eine Corona-Teststation in Weißenhorn . [Plus]

Das ist trotz Lockdown in Baden-Württemberg noch erlaubt - und das ist verboten

Update, 2. November 2020, 12:37 Uhr

Fahrgemeinschaften sind in Baden-Württemberg vom Kontaktverbot ausgenommen, und auch sonst hat die Liste der Lockdown-Ausnahmen Überraschungen zu bieten

So hoch ist die Zahl der Neuinfektionen am Montag in der Stadt

Update, 2. November 2020, 10:48 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen steigt auch in München wieder rasant an. Die Stadt hat neue Teststellen eingerichtet. So ist die Lage in der bayrischen Landeshauptstadt am ersten Tag des Lockdowns.

Infektions-Zahlen in Italien gehen aktuell stark in die Höhe - Regierung gerät unter Druck

Update, 2. November 2020, 10:18 Uhr

Italien stehen zum Wochenstart neue Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen mit möglichen Teil-Lockdowns an. Angesichts der Instehen zum Wochenstart neuemit möglichen Teil-Lockdowns an. Angesichts der rasant steigenden Infektionskurven wolle Ministerpräsident Giuseppe Conte am Montag in beiden Kammern des Parlaments in Rom Erklärungen abgeben und anschließend per Dekret neue Beschränkungen erlassen.

Corona-Schwerpunktpraxen werden weiter ausgebaut

Update, 2. November 2020, 9:55 Uhr

Mit steigenden Infektionszahlen wächst die Zahl der Corona-Schwerpunktpraxen (CSP). In den vergangenen Monaten wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) 1136 Praxen zu CSP ausgebaut.

Kulturbranche ist über den Lockdown entsetzt

Update, 2. November 2020, 8:55 Uhr

Hygienemaßnahmen umgesetzt – spielt aber alles keine Rolle. Die Theater, Konzerthäuser oder Museen müssen wieder schließen. Alles richtig gemacht, strengsteumgesetzt – spielt aber alles keine Rolle. Die Theater, Konzerthäuser oder Museen müssen wieder schließen. Die Kulturmacher sind empört – verständlicherweise, glaubt unser Autor. [Plus]

Mehr als 12.000 Neuinfektionen in Deutschland

Update, 2. November 2020, 6:27 Uhr

Robert-Koch-Institut erneut mehr als 12.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. In Deutschland haben sich lauterneut mehr als 12.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die aktuellen Fallzahlen im Überblick.

Bayern vs. Baden-Württemberg: Das gilt jetzt bei Treffen, Alkohol, Sport & Co.

Update, 1. November 2020, 23:14 Uhr

Corona-Lockdown-Regeln ab 2.11.2020: Was ist der Unterschied zwischen Baden-Württemberg und Bayern? Welche neuen Corona-Maßnahmen zu Feiern, Sport und Co. gelten jetzt in BW und BY? Neueab 2.11.2020: Was ist der Unterschied zwischenund

Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Schwäbisch Hall steigt weiter

Update, 1. November 2020, 19:10 Uhr

Landkreis Schwäbisch Hall steigen seit einigen Wochen deutlich an. Mittlerweile wurde die 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weit überschritten. Die Infektionszahlen imsteigen seit einigen Wochen deutlich an. Mittlerweile wurde dievon 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weit überschritten. Der Landkreis ist somit Corona-Risikogebiet und das öffentliche Leben wird heruntergefahren. Die direkten Auswirkungen vor Ort

Corona-Party in Geislinger Kneipe - Gäste werden renitent

Update, 1. November 2020, 17:40 Uhr

Geislinger Fußgängerzone waren die Regeln gegen das Coronavirus offenbar ziemlich egal. Der Wirt selbst war so betrunken, dass er den Anweisungen der Beamten nicht mehr folgen konnte. Einer Polizeistreife fand am Samstag in einer Kneipe in Geislingen etwa 40 Personen auf engem Raum vor . Den Gästen der kleinen Kneipe in derwaren die Regeln gegen das Coronavirus offenbar ziemlich egal. Derselbst war so, dass er den Anweisungen der Beamten nicht mehr folgen konnte.

IG Metall Ulm will Kurzarbeit bis 2022

Update, 1 November 2020, 16:47 Uhr

IG Metall Ulm, Petra Wassermann, Die Chefin der Gewerkschaft, Petra Wassermann, fordert eine nochmalige Verlängerung des Kriseninstruments und Kurzarbeit bis 2022 . So sollen die Jobs in der Industrie gehalten werden.

Falsche Fallzahlen BW: 7-Tage-Inzidenz zu hoch vermeldet

Update, 1. November 2020, 17:17 Uhr

Covid-19 Lagebericht und die zu hoch vermeldete Zahl jetzt korrigiert. Die aktuelle Fallzahlen für BW vom 30. Oktober 2020 wurden mit falscher 7-Tage-Inzidenz verschickt : Das Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg hat denund die zu hoch vermeldete Zahl jetzt

300 Corona-Gegner bei Demo in Schwäbisch Hall

Update, 1. November 2020, 13:12 Uhr

Insgesamt 300 Menschen beteiligen sich am Marsch der Querdenker durch Schwäbisch Hall. Doch auch Gegendemonstranten verfolgen das Geschehen. So lief die Corona-Demo in Hall ab

Aktuelle RKI-Zahlen - die Fallzahlen für Deutschland

Update, 1. November 2020, 8:02 Uhr