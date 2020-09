„Maske auf und schön gurgeln!“, so das Fazit des Corona-Talks bei Maybritt Illner im ZDF. Zu Gast waren neben Polit-Größen wie Markus Söder und Olaf Scholz auchund der Hygienearzt Prof. Klaus-Dieter Zastrow. Der Mediziner empfiehlt das Gurgeln von antiseptischen Mundspülungen gegen die zweite Corona-Welle . „Man kann seinen Mund-Rachenraum desinfizieren. Eine Mundspülung in regelmäßigen Abständen vernichtet die Viren. Leute, desinfiziert euch die Münder!“, appellierte Zastrow an dasund wurde dabei von der Moderatorin sekundiert.