Kurz vor den Herbstferien ist die Unsicherheit groß: Reiserückkehrer aus Risikogebieten haben aktuell noch die Möglichkeit, sich mit einem Corona-Test gleich nach der Ankunft oder sogar in den letzten 48 Stunden vor dem Rückflug von einer 14 Tage langen Quarantäne in Deutschland zu befreien. Doch damit ist bald Schluss, denn Bund und Länder haben sich auf 5 Tage Mindestquarantäne geeinigt, bevor überhaupt ein Test absolviert werden kann.

Zudem sollen die so genanntenaus dem Flugzeug verstärkt von der Bundespolizei kontrolliert werden, und Reisende müssen künftig ihre Daten auch online angeben, damit die lokalenund Gesundheitsbehörden sie nachprüfen können. Der Bund arbeitet derzeit an einer Rahmenverordnung, die bis 15. Oktober fertig sein könnte.

Allerdings gibt es zwischen den Bundesländern offenbar nochdarüber, wann die neuen Corona-Regeln für Reisende in Kraft treten sollen. Einige peilen den 15. Oktober an, andere erst den 1. oder 2. November, wurde berichtet. Baden-Württemberg hat es mit der Zwangsquarantäne nach dem Urlaub recht eilig: „Eher der 15. Oktober“, hieß es auf Anfrage aus dem Sozialministerium. Die Rahmenverordnung des Bundes liege aber noch nicht vor, und eine genauesei daher nicht möglich, so eine Sprecherin.