Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigt sich nach Medienberichten besorgt. Wie die Bild mitteilte, warnte Merkel vor über 19.000 Infektionen am Tag.

Corona-Zahlen in Deutschland: Merkel warnt vor Anstieg der Fallzahlen

Nach Bild-Informationen soll Bundeskanzlerin Merkel in einer Videoschalte des CDU-Präsidiums gesagt haben: „Wenn es so weitergeht, mit dem Trend, haben wir 19.200 Infektionen am Tag. Das ist wie in den anderen Ländern“ Deutschland müsse das Infektionsgeschehen eindämmen, so Merkel laut dem Bericht. Prioritäten setze die Kanzlerin bei der Wirtschaft, sowie Schulen und Kitas. Fußball sei für die sekundär.

Corona-Zahlen in Deutschland: So hoch ist die Zahl der Neuinfektionen am Montag

Am Montag meldete das bundeseigenen Robert Koch-Institut (RKI) 1192 Neuinfektionen. Der Höchststand der gemeldeten Neuinfektionen lag Ende März bei etwa 6000.