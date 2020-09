Deutschland, Europa und der Welt. Das Neuinfektionen mit dem Coronaviruas, Infizierten, Toten und Genesenen. Je nach Entwicklung der Lage werden dann Maßnahmen ergriffen oder gelockert. Dabei geht es jüngst vor allem um mögliche regionale Beschränkungen. Täglich ändern sich die Fallzahlen in der Corona-Krise . Und zwar in, Europa und der Welt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) sowie die US-amerikanische Johns-Hopkins-University (JHU) veröffentlichen jeden Tag die aktuellen Zahlen zu, Infizierten, Toten und Genesenen. Je nach Entwicklung der Lage werden dann Maßnahmen ergriffen oder gelockert. Dabei geht es jüngst vor allem um mögliche

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland steigt in der Tendenz seit Juli wieder - egal ob in NRW, BW oder Bayern, überall im Land gibt es Hotspots.

Was bedeuten die steigenden Fallzahlen laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit Blick auf den Herbst?

Wie reagiert die Politik insgesamt auf die ansteigenden Coronavirus-Zahlen?

Hier lesen Sie die aktuellen Fallzahlen des RKI vom Montag, 28.09.2020.

Corona-Zahlen des RKI für Deutschland: Aktueller Stand der Neuinfektionen

Aktuelle RKI-Zahlen zu Corona: So viele Infizierte, Tote und Genesene gibt es in Deutschland

Infizierte: Wie das RKI bekannt gibt, haben sich seit Beginn der Corona-Krise mindestens 285.332 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert (Stand Montag, 28.09.2020, 0 Uhr). Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldet 286.339 Infizierte.

Tote: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt jetzt bei 9460. Das sind drei mehr als am Vortag. Die JHU meldet aktuell 9464Tote.

Genesene: Bis Sonntagmorgen hatten etwa 250.800 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Anmerkung: Das RKI weist nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern aus und aktualisiert diese einmal am Tag.

Das Dashboard des Robert Koch-Instituts gibt die aktuellen Corona-Fallzahlen auch für die jeweiligen Bundesländer und einzelnen Landkreise heraus.

RKI-Dashboard: Die Entwicklung der Zahlen in Bundesländern und Landkreisen

Wer sich neben der Corona-Zahlen für Deutschland auch für die Entwicklung der Pandemie in seinem Bundesland - etwa Bayern oder Baden-Württemberg oder seinem Landkreis informieren möchte - kann das im Dashboard des RKI tun.

So haben sich die Corona-Zahlen in Deutschland entwickelt: Starke Zunahme der Neuinfektionen

Der Höhepunkt bei den jeden Tag gemeldeten Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Die Zahl war dann in der Tendenz gesunken und im Juli wieder gestiegen. Im August lag die Zahl der Fälle einmal bei knapp über 2000 (2034). Die Zahl der erkannten Neuinfektionen ist auch davon abhängig, wie viele Menschen getestet werden. Zudem sind die gemeldeten Fallzahlen am sonntags und montags erfahrungsgemäß niedriger, da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI melden.

Forderung nach kostenloser Grippe-Impfung für alle in Deutschland

Kostenlose Impfung gegen die Grippe für alle in Deutschland? Prävention wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und der bevorstehenden Grippe- und Erkältungswelle. Einefür alle in Deutschland? Das fordert jetzt der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für diesen Herbst und Winter alswegen der anhaltenden Corona-Pandemie und der bevorstehenden

Aktuelle Corona-Zahlen: Lauterbach für strengere Corona-Regeln für Parties

Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach spricht sich angesichts steigender Corona-Zahlen für eine Teilnehmer-Obergrenze bei privaten Feiern aus. „Natürlich wäre es richtig, bei den privaten Feiern eine Obergrenze zu setzen. Ich persönlich würde so weit gehen: 25 Leute maximal“, sagte der Mediziner am Sonntagabend bei „Bild live“. Lauterbach ist nicht der Erste, der vor dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder am Dienstag eine Party-Obergrenze befürwortet.

