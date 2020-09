Corona-Hotspot in Bayern: München beschließt neue Corona-Regeln

Landeshauptstadt des Freistaats. Bleiben die Infektionszahlen so hoch, soll am Mittwoch eine neue Allgemeinverfügung erlassen werden. Die Zahl der Neuinfektionen in der 1,5 Millionen Einwohner Stadt München ist zuletzt sprunghaft angestiegen. 55,93 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen (Stand 22. September) gab es in derBleiben die Infektionszahlen so hoch, soll am Mittwoch eine neue Allgemeinverfügung erlassen werden.

Ihr Inhalt wäre unter anderem:

eine generelle Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt

Im privaten und öffentlichen Raum sowie in der Gastronomie wären dann nur noch Treffen von Gruppen mit bis zu fünf Personen oder aus zwei Haushalten gestattet.

Bei anlassbezogenen Feiern wie Hochzeiten, Geburtstagen oder Beerdigungen wären im privaten Rahmen 25 Teilnehmer erlaubt, unter freiem Himmel 50.

Die Allgemeinverfügung soll ab Donnerstag gelten.

Corona in Bayern: Stadt Würzburg eröffnet Testzentrum und verschärft Regeln

maximal fünf Menschen zusammen draußen unterwegs sein, wenn sie nicht zu einem Hausstand gehören oder enge Verwandte sind. Das Feiern auf öffentlichen Plätzen und in Parkanlagen ist untersagt. Von 23.00 Uhr an dürfen die Wirtshäuser in der Innenstadt keinen Alkohol mehr ausschenken. Entlang des Mains ist das Trinken von Bier, Wein und Co. unter freiem Himmel bereits ab 22.00 Uhr verboten. Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet müssen sich doppelt testen lassen. Die Stadt hat außerdem ein neues Testzentrum in Talavera eröffnet, um möglichst viele Menschen auf das Coronavirus testen zu können. Mit 60,99 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen (Stand 22. September) liegt Würzburg weit über dem Grenzwert. Seit dem 14. September dürfen nur nochzusammen draußen unterwegs sein, wenn sie nicht zu einem Hausstand gehören oder enge Verwandte sind. Dasauf öffentlichen Plätzen und in Parkanlagen ist untersagt. Von 23.00 Uhr an dürfen die Wirtshäuser in der Innenstadt keinen Alkohol mehr ausschenken. Entlang des Mains ist das Trinken vonunter freiem Himmel bereits ab 22.00 Uhr. Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet müssen sich doppelt testen lassen. Die Stadt hat außerdem ein neuesineröffnet, um möglichst viele Menschen auf das Coronavirus testen zu können.

Polizisten kontrollieren in Würzburg die Einhaltung der Maskenpflicht.

© Foto: dpa

Corona in Bayern: Auch Inzidenz im Kreis Würzburg weiter hoch

Auch der Kreis Würzburg zählt mit 38,31 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen (Stand 22. September) zu den Corona-Hotspots in Deutschland. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Kreises liegt über dem für Bayern geltenden Frühwarnwert von 35. Seit dem 15. September sind folgende Verschärfungen in Kraft:

Zwar dürfen weiter alle nicht-infizierten Mädchen und Jungen ihre Kita besuchen, allerdings die Gruppen nicht mehr durchmischt werden.

Erzieher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Die Maskenpflicht gilt auch in den Schulen im Stadt und Landkreis - für Kinder ab der 5. Klasse und die Lehrer.

Verpflichtend ist dies auch am Sitzplatz im Klassenzimmer, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Corona in Berlin: Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg will Regeln stärker kontrollieren

48,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen (Stand 21. September) hatte der 290.000 Einwohner zählende Stadtteil der Hauptstadt Berlin. Der Bezirk hatte bereits am Freitag verstärkte Kontrollen bei Veranstaltungsorten angekündigt, weil viele Fälle auf junge, feiernde Menschen zurückzuführen seien. Für Dienstagnachmittag sind Beratungen der Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) mit den Bezirksbürgermeistern von Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Neukölln geplant.

Corona-Ausbruch in Niedersachsen: Gesundheitsamt in Cloppenburg meldet weiter hohe Zahlen

Mannschafts- und Schulsport sind landkreisweit verboten. In der Stadt Löningen sowie drei weiteren Gemeinden dürfen sich bis zum 4. Oktober privat maximal sechs Menschen treffen. Vereinen ist es zudem untersagt, Zusammenkünfte abzuhalten. Gaststätten müssen um 22.00 Uhr schließen. In Löningen war eine ganze Fußballmannschaft mit Corona infiziert. 60,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen (Stand 22. September) meldete der Kreis Cloppenburg in Niedersachsen. Der Grenzwert 50 wird seit Freitag überschritten.undsind landkreisweitIn der Stadt Löningen sowie drei weiteren Gemeinden dürfen sich bis zum 4. Oktober privat maximal sechs Menschen treffen. Vereinen ist es zudem untersagt, Zusammenkünfte abzuhalten. Gaststätten müssen um 22.00 Uhr schließen. Inwar eine ganzemit Corona

Corona in NRW: Corona-Zahlen in Hamm am höchsten in Deutschland

Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen ein. Außerdem dürfen im öffentlichen Raum nur noch fünf Personen oder Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Die Maßnahmen gelten für zunächst zwei Wochen. Am Montag waren bereits Beschränkungen vor allem für private Veranstaltungen beschlossen worden. Mit 87,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Stand 22. September) weist die Stadt Hamm den höchsten 7-Tage-Inzidenz-Wert in ganz Deutschland auf. Die Stadt Hamm führt ab diesem Mittwoch wieder einean weiterführenden Schulen ein. Außerdem dürfen im öffentlichen Raum nur nochoder Personen auszusammenkommen. Die Maßnahmen gelten für zunächst zwei Wochen. Am Montag waren bereits Beschränkungen vor allem für private Veranstaltungen beschlossen worden.

Corona in NRW: Remscheid neben Hamm zweiter Hotspot in Nordrhein-Westfalen

Corona-Hotspot in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt empfiehlt Bürgern in der Öffentlichkeit, im gesamten Stadtgebiet Alltagsmasken zu tragen. Schulsport darf bis zu den Herbstferien nun nicht mehr in der Halle stattfinden. Großveranstaltungen mit mehr als 300 Personen werden nicht mehr genehmigt. 52,05 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen (Stand 22. September) zählt die Stadt Remscheid. Damit ist sie der zweitein Nordrhein-Westfalen. Die Stadt empfiehlt Bürgern in der Öffentlichkeit, im gesamten Stadtgebiet Alltagsmasken zu tragen. Schulsport darf bis zu den Herbstferien nun nicht mehr in der Halle stattfinden. Großveranstaltungen mit mehr alswerden nicht mehr genehmigt.

Youtube

Schule, Kita, Kontaktverbot: Diese Corona-Regeln gelten in den Bundesländern