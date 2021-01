Welches des Symptome bei Corona zuerst auftritt, ist ganz unterschiedlich. Aber auch Halsschmerzen können ein Anfangssymptom von Corona sein.

Weil Halsschmerzen ein erstes Anzeichen einer Covid-19-Erkrankungen sein können, empfiehlt der Virologe Christian Drosten sich schon bei leichtem Halskratzen selbst konsequent in Quarantäne zu begeben. Das heißt keinen Kontakt zu anderen Menschen zu haben, also auch nicht einkaufen zu gehen.

Soll ich bei Halsschmerzen einen Corona Test machen? Das fragen sich viele Menschen, wenn der Hals kratzt. Aktuell sind die Testkapazitäten in Deutschland aber ausgereizt - das heißt es gibt nicht genug Tests für alle. Deshalb hat das RKI eine neue Teststrategie entworfen, wonach Menschen, die lediglich leichte Symptome haben und keinen Kontakt zu einem Infizierten hatten nicht getestet werden. Dennoch könnte man ansteckend sein und soll sich mindest fünf Tage in Isolation begeben.

Der Gesundheitsexperte der Techniker Krankenkasse , erklärt in einem Video welchetypisch sind. „Trockenerist ein Anzeichen für Corona“, so Wimmer. Allerdings handle es sich dabei um einen typischen, bei dem keinproduziert wird. „Dieser tritt auch bei einer Grippe häufiger auf“, gibt Wimmer zu Bedenken. Auchkönne bei Corona in Kombination mit dem Husten vorkommen - was bei einer Grippe selten der Fall sei.