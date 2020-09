Kindern und Erwachsenen. Studien zeigen, dass Kinder in seltenen Fällen auch an heftigen Spätfolgen leiden können - selbst wenn eine Infektion asymptomatisch verläuft. Die Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus unterscheiden sich beiund. Studien zeigen, dass Kinder in seltenen Fällen auch an heftigenleiden können - selbst wenn eine Infektion asymptomatisch verläuft.

Corona-Symptome bei Kindern: Bauchschmerzen und Erbrechen häufiger als bei Erwachsenen

Steckbrief des Coronavirus die Symptome bei Kindern an: Das Robert Koch-Institut (RKI) aus Berlin gibt imdie Symptome bei Kindern an:

Husten und Fieber: Wie bei Erwachsenen zählen Fieber und Husten zu den häufigsten Symptomen.

Magen-Darm-Beschwerden: Eine Magen-Darm-Beteiligung kommt häufiger vor als bei Erwachsenen (Erbrechen, Bauchschmerzen)

Teilweise zeigen Kinder dabei keine Symptome an den Atemwegen (z.B. Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen).

Die Mehrzahl der Kinder hat nach Angaben des RKI keine Symptome oder erlebt einen milden Krankheitsverlauf. Nur ein sehr kleiner Teil der Kinder muss intensivmedizinisch versorgt werden.

Studie aus Belfast empfiehlt, Kinder mit Bauchschmerzen zu testen

Magen-Darm-Beschwerden bei Kindern wesentlich häufiger sind als Husten oder Verlust des Geschmackssinns. Dr. Tom Waterfield, Hauptautor der Studie, schlug deshalb vor die Testkriterien bei Kindern in Großbritannien auch auf Kinder mit Beschwerden wie Bauchschmerzen oder Erbrechen zu erweitern. Ziel der Studie war es herauszufinden, welche Kinder Covid-19 hatten, ohne Symptome zu zeigen. Dafür wurde das Blut der Kinder auf Antikörper getestet. Sieben Prozent der Kinder wiesen Antikörper auf. Nur die Hälfte davon hatte Symptome gezeigt. Eine Studie der Queen`s University in Belfast an über 1000 Kindern aus England hat gezeigt, dassbei Kindern wesentlich häufiger sind alsoderDr. Tom Waterfield, Hauptautor der Studie, schlug deshalb vor dieauch auf Kinder mit Beschwerden wieoderzu erweitern. Ziel der Studie war es herauszufinden, welche Kinder Covid-19 hatten,zu zeigen. Dafür wurde das Blut der Kinder aufgetestet. Sieben Prozent der Kinder wiesen Antikörper auf. Nur die Hälfte davon hatte Symptome gezeigt.

Risikofaktoren für einen schweren Verlauf bei Kindern

Kinder, die schwer an Covid-19 erkranken, haben nach Angaben des RKI besonders häufig pulmonale oder kardiale Vorerkrankungen - also Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems. In einer europaweiten Studie waren ein Alter unter einem Monat, das Vorliegen einer Vorerkrankung sowie Anzeichen einer Infektion der unteren Atemwege Risikofaktoren für eine Aufnahme auf die Intensivstation.

Schwere Erkrankungen bei Kindern: Komplikationen ähnlich wie Kawasaki-Syndrom möglich

„paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS)“ in Kombination mit einem „toxic shock syndrome“ (TSS) bezeichnet. Die Erkrankung weist Ähnlichkeit mit dem Bauchschmerzen und eine Entzündung von Gefäßen. Mehrere Länder berichten nach Angaben des RKI Fälle mit einem Krankheitsbild, welches das „European Centre of Desease Control“ (EDCD) alsin Kombination mit einembezeichnet. Die Erkrankung weist Ähnlichkeit mit dem Kawasaki-Syndrom auf, das bei Kindern im Zusammenhang mit anderen Infektionskrankheiten beobachtet wird. Symptome dieses Syndroms sindund eine

PIMS-TSS bedingte Todesfälle bei Kindern sehr selten. Auch die Das Risiko für Kinder, an PIMS-TSS zu erkranken, wird vom ECDC als gering eingeschätzt, auch sind durch. Auch die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie (DGPI) schätzt das Risiko für schwere Verläufe als gering ein.

Youtube

Wie behandelt man das Kawasaki-Syndrom?

Hyperinflammationssyndrome wie das Kawasaki-Symdrom sind nach Information der DGPI insgesamt selten, bei Kindern aber bereits vor der COVID-19 Pandemie bekannt gewesen. Unterschiedliche Erkrankungen insbesondere Infektionen mit Viren und Bakterien können solche schweren Entzündungsreaktionen (Zytokinsturm) auslösen, nachgewiesen ist dies bei der Hämophagozytischen Lymphohistiozytose (HLH), beim Makrophagen-Aktivierungssyndrom (MAS), bei einigen Verlaufsformen der Blutvergiftung (Sepsis) und dem Toxic-Schock-Syndrom. Beim Kawasaki Syndrom wird ein ähnlicher Mechanismus vermutet, wobei es hier auch zu einer Vaskulitis (Gefäßentzündung) kommt. Isolierte vaskulitische Zeichen an Fingern und Zehen wie Rötungen und Schwellungen wurden auch bei COVID-19 beschrieben. In der Regel lässt sich diese überschießende Entzündung sehr gut mit Kortison oder anderen Immunsuppressiva und Immunglobulinen behandeln.

Spätfolgen von Covid-19 bei Kindern

drei bis vier Wochen nach der Infektion mit dem Coronavirus, die asymptomatisch meist unentdeckt bleibt. Bei PIMS-TS wird durch die Entzündung das Organsystem angegriffen, was zu Schäden an Herz, Lunge, Verdauungssystem und Nieren führen kann. Die Spätfolgen des mit der Covid-19-Erkrankung assoziierten Syndroms können dementsprechend Herzschäden und neurologische Ausfälle sein. Eine Studie des Texas Children´s ospital unter Leitung von Mubbasheer Ahmed zeigt, dass Kinder auch bei einem asymptomatischen Verlauf einer Coronaerkrankung PIMS-TS - auch MIS-C genannt - entwickeln können. Nach Angaben der Wissenschaftler manifestiert sich das Syndrommit dem Coronavirus, die asymptomatisch meist unentdeckt bleibt. Bei PIMS-TS wird durch die Entzündung das Organsystem angegriffen, was zu Schäden an Herz, Lunge, Verdauungssystem und Nieren führen kann. Die Spätfolgen des mit der Covid-19-Erkrankung assoziierten Syndroms können dementsprechendsein.

Die Forscher hatten 662 Fälle von MIS-C ausgewertet, die weltweit von Januar bis Juli 2020 gemeldet worden waren. Das Durchschnittalter dieser Fälle lag bei 9,3 Jahren.