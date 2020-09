Wintertourismus präsentiert, der auch in Risikogebieten möglich sein soll. Unter anderem ist ein „Après-Ski-Verbot“ vorgesehen. Eine Bewirtung ist demzufolge nur im Sitzen erlaubt. Tanz oder Bewegung im Stehen auf engem Raum sei hingegen ein potenzieller Corona-Infektionsherd und könne nicht erlaubt werden, hieß es bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Wien. Trotz neuer Reisewarnungen für Tirol und Vorarlberg hat Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien einen Plan für denpräsentiert, der auch in Risikogebieten möglich sein soll. Unter anderem ist ein „Après-Ski-Verbot“ vorgesehen. Eineist demzufolge nur im Sitzen erlaubt. Tanz oder Bewegung im Stehen auf engem Raum sei hingegen ein potenzieller Corona-und könne nicht erlaubt werden, hieß es bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Wien.

Maskenpflicht in Seilbahnen und Liften in Tirol, Vorarlberg und ganz Österreich

An den Seilbahnen und Liften wird wie im öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht gelten. Advents- und Weihnachtsmärkte seien indes gerade für Städte sehr wichtig und sollen im Dezember stattfinden können, so die Ansage von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der im Übrigen 832 neue Corona-Infektionen für die letzten 24 Stunden in Österreich zu vermelden hatte. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach von einer „durchaus schwierigen Phase“.

Kanzler Kurz glaubt nicht an Retourkutsche oder Zusammenhang

Kanzler Kurz zeigte sich optimistisch, dass die Reisewarnungen für Österreich bald wieder aufgehoben werden. Die Vermutung, dass es sich dabei teilweise um Retourkutschen für die radikale Abriegelung Österreichs im März handeln könnte, wies er zurück.

Auffällig ist indes der zeitliche Zusammenhang zwischen dem österreichischen Startschuss für die Wintersaison und den deutschen Reisewarnungen für Tirol und Vorarlberg . Auf die Pläne für den Ski-Winter in Bayern, und ob Markus Söder diesen überhaupt zulassen will, darf man jedenfalls gespannt sein.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat ein Après-Ski-Verbot für Regionen wie Tirol und Vorarlberg angekündigt.

Günther Platter, der im März beim In Tirol sei jeder vierte Arbeitsplatz direkt oder indirekt vom Tourismus betroffen, erklärte Landeshauptmann, der im März beim Corona-Ausbruch in Ischgl eine durchaus zweischneidige Rolle gespielt hatte, nun bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Kurz in Wien.

Aufarbeitung hin. Die Todesfälle täten ihm sehr leid. „Das Virus ist nicht in Tirol entstanden“, so Platter, der gefragt wurde, warum er sich bisher nicht für die Vorfälle in Ischgl entschuldigt hätte. Platter wies auf die laufendehin. Die Todesfälle täten ihm sehr leid.

Neue Regeln für den Ski- und Wintertourismus in Österreich

Folgende Regeln gelten für den Ski-Winter 2020/2021 in Österreich:

Mindestabstand 1 Meter zwischen Menschengruppen

1-Meter-Sicherheitsabstand beim Anstehen an Liften

Maskenpflicht in Gondeln

Maskenpflicht für Gäste in allgemein zugänglichen Räumen sowie für Mitarbeiter mit Kundenkontakt

Strikte Sitzplatzpflicht auch im Außenbereich der Gastronomie

enge Abstimmung zwischen Tourismus- und Gesundheitsbehörden in Verdachtsfällen

Risikoanalyse und Regulierung der Besucherzahl bei Weihnachtsmärkten

Corona Österreich: Tirol und Vorarlberg trotz Reisewarnung weiter erreichbar

Deutschland stuft Vorarlberg und Tirol als Risikogebiete ein und verhängt eine Reisewarnung. Die Ein- und Durchreise sind jedoch weiter möglich.

Corona Zahlen: Coronaampel in Österreich steht auf Orange

Die Zahl der aktiven Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus ist weiter hoch. So sehen die zahlen für Österreich nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Detail aus (Stand 28.09., 13:00Uhr):

Zahl der Infizierten: 43.560

Aktive Fälle: 8590

Zahl der Genesenen: 34.052

Zahl der Toten: 790

Von den über 8500 aktiven Fällen entfallen 4538 auf Wien. Im Dashboards des Gesundheitsministeriums werden die Fallzahlen für die einzelnen Bundesländer getrennt ausgewiesen. Die österreichische Regierung hat zusätzlich dazu eine Corona-Ampel aufgelegt, um die Situation in den einzelnen Städten und Regionen besser beurteilen zu können. Am Montag standen alle Städte maximal auf Orange. Die höchste Warnstufe wird durch die Farbe rot angezeigt.

Besonders Wien und Landeck sind betroffen. Auch Innsbruck in Tirol weist hohe Corona-Zahlen auf.

Corona-Regeln Österreich: Registrierungspflicht in Lokalen in Wien

Seit Montag müssen sich Gäste in der Gastronomie in Wien beim besuche in Lokalen oder Bars registrieren. Das berichtete der ORF. Das soll die Kontaktverfolgung im Falle einer Coronainfektion erleichtern.