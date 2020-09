Mehr als 6000 Tirol-Urlauber, davon viele Deutsche, hatten sich nach Angaben des Vereins bis Ende August gemeldet. Rund 1000 Menschen hatten sich demnach bis dahin dem Strafverfahren als Privatbeteiligte angeschlossen. Darunter seien auch Fälle von Deutschen, die entweder durch die Erkrankung gestorben seien oder - wie im Fall eines Mannes aus dem Rheinland - nach langem Aufenthalt auf der Intensivstation mit Folgeschäden zu kämpfen hätten.

„Unser Pfand sind 6.000 Leute, die vor Ort waren und die ganz genau beschreiben, was war vor Ort, und dann natürlich auch ihren weiterenmit Infektion, viele waren dann in Heimquarantäne, und ein bis zwei Prozent waren im Krankenhaus,, und bis heute zählen wir 32 Verstorbene“, so Peter Kolba, Vorsitzender des Verbraucherschutzvereins bei einer Pressekonferenz in Wien.

In der Woche vom 7. bis 13. März sei die Schließung des Paznauntals sowie eine Warnung der Touristen unterlassen worden, heißt es. Außerdem habe man aus wirtschaftlichen Gründen krampfhaft versucht, den Skibetrieb aufrecht zu erhalten und die Evakuierung am Freitag, 13. März, sei auf chaotische und gefährliche Art erfolgt.

In den österreichischen Medien findet das Thema Ischgl unterdessen kaum noch Niederschlag, hingegen laufen trotz hoher Corona-Zahlen in ganz Österreich bereits Planungen für die Skisaison 2020/2021 in Tirol und anderen Regionen. Am Donnerstag sollten bei einer Pressekonferenz in Wien Details des Corona-Konzepts vorgestellt werden.