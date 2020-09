Mit Blick auf die kommende Skisaison stellt sich die Frage ob Skifahren in Österreich in diesem Winter möglich ist. Dazu hat Bundeskanzler Sebastian Kurz gegenüber der Austria Presse Agentur (APA) geäußert: Er will imsowohl die Schulen als auch die Skigebiete offen halten. “Wir müssen in allen Bereichen unseres Leben versuchen, ein so normales Leben wie möglich zu führen”, betonte Kurz am Dienstag bei seinem erstenseit der Coronakrise in Ljubljana. “Wintertourismus und Skifahren wird möglich sein”, kündigte er an.