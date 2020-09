In Österreich sind ähnlich wie in Deutschland die Bundesländer unterschiedlich stark von Coroan betroffen. So viele Neuinfektionen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den letzten 24 Stunden in den Ländern gemeldet:

Das Einreise-Chaos für Kroatien-Rückkehrer am Karawanken-Tunnel soll sich nicht wiederholen. Statt lückenloser Kontrollen wird es nur nochan dergeben. Unter dem Chaos mit bis zuhatten vor allem deutsche Touristen gelitten. Grundsätzlich ist dieaus Deutschland problemlos möglich. Nur wer sich in den zehn Tagen davor in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten hat, muss für die Einreise einennachweisen oder in dernachholen. Österreich verzeichnet in einigen Touristenzielen sehr passable Übernachtungszahlen, manche Seilbahnen haben mehr Fahrgäste als im vergangenen Sommer. Diesind zuletzt wieder angestiegen, aber kaum jemand muss ins Krankenhaus. Einegilt etwa in Supermärkten, Apotheken und in allen öffentlichen Verkehrsmitteln.