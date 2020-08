Was sollten Reiserückkehrer nun grundlegend beachten?

Daniel Hesterberg: Entscheidend ist, ob ein Land einer amtlichen Reisewarnung des Auswärtigen Amtes unterliegt, also in Zusammenwirken mit dem Robert-Koch-Institut als Hochrisikogebiet eingestuft wurde oder nicht. Eine Reisewarnung bedeutet kein Reiseverbot, aber die diesbezüglichen Beschränkungen des Reiselandes sind genauso zu beachten wie das vorgenannte bei Rückkehr nach Deutschland aus dem betreffenden Land.

Welche Konsequenzen hat das für die Urlauber?

Seit Anfang August ist die Verpflichtung gegeben, sich unmittelbar nach der Rückkehr, insbesondere am Flughafen, hinsichtlich des Coronavirus testen zu lassen.

Die Rechtsverordnungen der Länder sehen vor, dass man sich in häusliche Quarantäne begeben muss (rechtliche Verpflichtung), bis das Testergebnis vorliegt.

Darf der Reiseveranstalter auch bei einer Pandemie Stornierungspauschalen verlangen?

Vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Fehlt jedoch ein bestimmter Rücktrittsgrund, so ist der Reisende nach dem Reisevertrag in aller Regel mit teils hohen Stornierungspauschalen oder einer Entschädigungsforderung des Reiseveranstalters belastet, was allerdings nicht gilt, wenn folgende Situation vorliegt:

Der Reiseveranstalter kann weder eine Stornierungspauschale noch eine sonstige Entschädigung verlangen, wenn am Reiseort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an diesen Reiseort erheblich beeinträchtigen. Das ist anerkanntermaßen bei der Coronavirus-Pandemie der Fall.

Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist ein starkes Indiz für eine solche außergewöhnliche Situation. Tritt der Reiseveranstalter dagegen vom Vertrag zurück, verliert er ebenfalls den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis.

Was passiert wenn ich von meiner Reise zurücktreten möchte?

Wenn der Reiseveranstalter infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet ist, hat er diese unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt zu leisten.

Ist man bereits im Urlaub, kann man den Vertrag sofort außerordentlich kündigen, muss aber hier mit dem Reiseveranstalter die Rückkehr planen.

Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, die infolge der Aufhebung des Vertrags notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere unverzüglich für die Rückbeförderung des Reisenden zu sorgen; die Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt allein der Reiseveranstalter.

Gibt es die Möglichkeit Reisen in Risikogebiete pauschal zu verbieten?

Selbst bei Vorliegen einer Reisewarnung wird das nach meiner Einschätzung kaum möglich sein. Denn das verstieße gegen den Grundsatz der zivilrechtlichen Vertragsfreiheit und würde zu einem nicht gerechtfertigten Eingriff in diese führen. Allerdings kann natürlich ein Einreiseverbot vom Reiseland verhängt werden.

Jeder dritte Neuinfektion in Baden-Württemberg ist auf Reiserückkehrer zurückzuführen: Wer trägt aus juristischer Sicht die Verantwortung dafür?

Hier sind zunächst die Reisenden selbst für Ihr Handeln allein verantwortlich und nicht der Reiseveranstalter. Zudem ist das Verhalten der sogenannten Leistungsträger vor Ort entscheidend, also insbesondere der Hotelbetreiber. Diese müssen allerdings vom Reiseveranstalter geprüft werden, was aber nur einen reisevertraglichen Hintergrund hat.

Nur ganz ausnahmsweise, etwa bei bewusster Falschinformation durch den Reiseveranstalter, wird man diesen in Haftung nehmen können, aber nicht durch staatlicher Seite, sondern durch die Reisenden auf vertraglicher Grundlage selbst.

Und wer haftet dann beispielsweise, wenn eine ganze Gemeinde in den Lockdown muss?

Wie gesagt, eine Haftung des Reiseveranstalters ist nur in sehr seltenen Fällen denkbar und möglich. Das liegt daran, dass die Reisenden sich nicht nur selbst informieren können, sondern auch selbst informieren müssen, etwa auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes oder bei anderen staatlichen Behörden oder dem Robert-Koch-Institut. Die Reisenden sind selbst für Ihre Ausreise und Einreise verantwortlich.