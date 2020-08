Am frühen Freitagmorgen hat das Robert-Koch-Institut (RKI) neue Corona fürveröffentlicht. Demnach ist die Zahl der bekannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland erneut gestiegen - allerdings minimal. Diein Deutschland meldeten nach Angaben des RKI bis Donnerstagabendneueinnerhalb eines Tages - am Vortag waren 1445 Neuinfektionen gemeldet worden . Höher als am Mittwoch und Donnerstag lag der Wert zuletzt am 1. Mai mitregistrierten Neuinfektionen.