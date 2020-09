Tschechien hat einen Rekord an weitere 650 Fälle hinzu, wie am Donnerstag aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Prag hervorging. Das waren so viele wie noch nie an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der aktiv Infizierten überschritt erstmals die 7000er-Marke. 425 Todesfälle werden mit einer Covid-19-Erkrankung in Verbindung gebracht. Die Corona-Pandemie nimmt auch im Nachbarland der Deutschen kein Ende.hat einen Rekord an Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden kamenhinzu, wie am Donnerstag aus den Daten deshervorging. Das warenviele wie noch nie an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Die Zahl derüberschritt erstmals diewerden mit einer Covid-19-Erkrankung in Verbindung gebracht.

Tschechischer Gesundheitsminister in Quarantäne - weitere Maßnahmen angekündigt

Gesundheitsminister Adam Vojtech, der sich wegen eines Falls in seinem Umfeld selbst in Quarantäne begeben musste, kündigte nach Angaben der Agentur CTK weitere Maßnahmen an. Denkbar sei eine Ausweitung der Maskenpflicht. Sie gilt derzeit in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Behörden, auf der Post und in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Einzelheiten könnten bereits am Freitag bekanntgegeben werden.