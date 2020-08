Österreich spitzt sich die Lage in der Reiserückkehrer aus Kroatien, die die Infektionszahlen in Österreich ansteigen lassen, wie der Münchner Merkur schreibt. Darum wurde das Land von Österreich als Risikogebiet erklärt - mit Folgen für deutsche Urlauber. Auch inspitzt sich die Lage in der Corona-Krise wieder zu. Es sind besondersaus, die die Infektionszahlen in Österreich ansteigen lassen, wie der Münchner Merkur schreibt. Darum wurde das Land von Österreich alserklärt - mit Folgen für

Reisebestimmungen Österreich: Verstärkte Gesundheitskontrollen am Brenner

Gesundheitskontrollen Österreich verstärkt seit Donnerstag die am Grenzpass Brenner. Anlass seien die steigenden Zahlen von Corona-Infektionen, die zu einem nicht geringen Teil auf Reise-Rückkehrer vom Balkan zurückgingen, teilte das Land am Donnerstag mit. „Auf die Entwicklungen bei den Infektionszahlen müssen wir rasch und angemessen reagieren“, so Tirols Landeschef Günther Platter.

Stichprobenartig kontrolliert wird auf der Brenner-Bundesstraße und dem dortigen Autobahn-Übergang zwischen Italien und Österreich. Die Überprüfungen ergänzen die schon praktizierten Kontrollen zu Slowenien und Ungarn.

Rückkehrer aus Risikogebieten wie dem Westbalkan brauchen für die Einreise eine Bescheinigung über einen negativen aus Risikogebieten wie dem Westbalkan brauchen für die Einreise eine Bescheinigung über einen negativen Coronatest oder müssen ihn bald nachholen. Die Durchreise ist auch ohne Test erlaubt.

Urlauber kehren wegen Corona-Infektionen in Kroatien früher zurück

Wegen der Reisewarnung und der gestiegen Anzahl an Neuinfektionen in Kroatien, haben viele am Wochenende ihren Urlaub vorzeitig abgebrochen. Grund: Schnell noch über die Grenze zu kommen, da seit Montag Reisende einen negativen Corona-Test vorweisen müssen oder ihn innerhalb 48 Stunden nachholen, sonst besteht eine 14-tägige Quarantänepflicht.

Österreich: Reisewarnung für spanische Region Balearen gilt ab Montag

Von kommenden Montag, den 24.08.2020 an, gilt in Österreich eine Reisewarnung für die folgenden beliebten spanischen Urlaubsinseln:

Mallorca

Menorca

Ibiza

Für das spanische Festland gelten bereits strenge Einreiseregeln, wie das österreichische Außenministerium am Dienstag mitteilte

Wer ab Montag von den Balearen aus nach Österreich einreist, muss sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Mehr als 30 Reiseziele, darunter Portugal, Kroatien und Schweden, stehen derzeit auf der österreichischen Liste der Risikogebiete.

Covid-19 Österreich: Diese Länder gelten als Risikogebiet

Einreise aus Deutschland ist problemlos möglich - sofern man sich in den zehn Tagen davor nicht in einem der rund 30 ausgewiesenen Dieist problemlos möglich - sofern man sich in den zehn Tagen davor nicht in einem der rund 30 ausgewiesenen Corona-Risikogebiete aufhielt.

Zu den Corona-Risikogebieten gehören in Österreich derzeit:

Spanien: Das gesamte spanische Festland sowie die Balearen-Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza

Kroatien

die Länder des Westbalkans

Rumänien

Bulgarien

Schweden

USA

Russland

Reisende aus diesen Gebieten müssen einen negativen PCR-Test nachweisen oder in der Quarantäne nachholen. Als Folge der Restriktionen wird an den Grenzen zu Slowenien und Ungarn und seit Donnerstag auch zu Italien stichprobenartig kontrolliert.

Österreich aktuelle Lage: Corona-Situation trotz steigender Zahlen stabil

Fallzahlen aktuell als stabil. Eine Maskenpflicht gilt etwa in Supermärkten, Apotheken, der Post und in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, die Gastronomie schließt spätestens um 1.00 Uhr. Insgesamt gilt die Corona-Situation in Österreich trotz gestiegeneraktuell als. Eine Maskenpflicht gilt etwa in Supermärkten, Apotheken, der Post und in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, die Gastronomie schließt spätestens um 1.00 Uhr.

Reisebestimmungen Österreich: Das gilt bei einer Durchreise durch Österreich aus Kroatien

Auto von Kroatien nach Deutschland fahren und dabei Österreich durchqueren wollen, dürfen seit Montag keinen Zwischenstopp mehr einlegen. Tanken ist während der Durchreise allerdings erlaubt. Einen negativen Corona-Test müssen deutsche Touristen, die Österreich von Kroatien aus als Transitland nutzen, aber nicht vorlegen, wie der ADAC gegenüber der Ippen-Digital-Zentralredaktion bestätigte. Nach Angaben des ADAC hat die Reisewarnung aus Österreich Konsequenzen für deutsche Urlauber. Deutsche Urlauber, die mit demvon Kroatien nach Deutschland fahren und dabei Österreich durchqueren wollen, dürfen seit Montagmehr einlegen. Tanken ist während der Durchreise allerdings erlaubt. Einen negativenmüssen deutsche Touristen, die Österreich von Kroatien aus als Transitland nutzen, aber nicht vorlegen, wie der ADAC gegenüber der Ippen-Digital-Zentralredaktion bestätigte.

Kroatien-Urlauber lassen Zahl der Corona-Fälle ansteigen

Urlaubern, die aus Kroatien zurückkamen, zu tun, sagt Wiens Gesundheitslandesrat Peter Hacker gegenüber Die große Zahl an Neuinfektionen hat mit den, die aus Kroatien zurückkamen, zu tun, sagt Wiens Gesundheitslandesrat Peter Hacker gegenüber oe24.at In den letzten Wochen hat sich die Zahl der infizierten Kroatien-Urlauber vermehrt. Bisher gibt es noch keine Reisewarnung für Kroatien.

Grenzkontrolle nicht eingehalten habe. Zum Schulbeginn befürchtet der Gesundheitslandesrat einen weiteren Anstieg. Auch Deutschland sieht noch keinen Grund, eine Reisewarnung für den Balkanstaat auszusprechen. In manchen österreichischen Bundesländern sind bis zu 80 Prozent der Neuinfektionen auf Rückkehrer zurückzuführen. Landrat Hacker kritisiert auch die Regierung, die verschärftenicht eingehalten habe. Zum Schulbeginn befürchtet der Gesundheitslandesrat einen weiteren Anstieg.

Acht infizierte deutsche Urlauber sitzen auf einer Kärntner Almhütte fest

deutsche Urlauber, die mit einer Gruppe nach Kärnten gereist waren hatten sich bei den österreichischen Behörden gemeldet, weil sie über Symptome klagten. Daraufhin mussten sich die Urlauber in Quarantäne begeben. „Da sich die drei Personen zu diesem Zeitpunkt auf einer Almhütte im Bezirk Wolfsberg befunden haben, wurde an Ort und Stelle eine häusliche Quarantäne verordnet“, zitiert die österreichische Drei, die mit einer Gruppe nach Kärnten gereist waren hatten sich bei den österreichischen Behörden gemeldet, weil sie überklagten. Daraufhin mussten sich die Urlauber inbegeben. „Da sich die drei Personen zu diesem Zeitpunkt auf einerim Bezirkbefunden haben, wurde an Ort und Stelle eine häuslicheverordnet“, zitiert die österreichische Kronen-Zeitung den Behördensprecher Gerd Kurath.

Seit Montag nun würden weitere fünf Personen aus der Reisegruppe als offiziell mit dem Coronavirus infiziert gelten. „Alle befinden sich in derselben Hütte und werden versorgt“, erklärt der Sprecher weiter.

Corona-Zahlen vom Donnerstag, 20.08.2020

729 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 21.093 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 116 Personen aufgrund des Corona-Virus im Krankenhaus in Behandlung und davon 21 der Erkrankten auf Intensivstationen. Aktuelle Zahlen zu Neuinfektionen, Toten und Genesenen stellt das Bisher gab es laut Bundesministerium Inneres in Österreich 24.431 positive Testergebnisse. Mit Stand 20. August 2020, 10:00 Uhr, sind österreichweitan den Folgen des Corona-Virus verstorben undsind wieder genesen. Derzeit befinden sichaufgrund des Corona-Virus im Krankenhaus in Behandlung und davonder Erkrankten auf Intensivstationen. Aktuelle Zahlen zu Neuinfektionen, Toten und Genesenen stellt das Gesundheitsministerium auf einem Dashboard bereit.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 5

Kärnten: 6

Niederösterreich: 21

Oberösterreich: 67

Salzburg: 20

Steiermark: 11

Tirol: 20

Vorarlberg: 10

Wien: 187

Corona-Alternativ-Programm bei den Bregenzer Festspielen

Musiktheater statt „Rigoletto“: Wegen der Corona-Krise mussten auch die Macher der Bregenzer Festspiele in diesem Jahr umdisponieren. Mit einem abgespeckten Programm mit Konzerten, einem Arienabend und einem Musiktheater wollen sie von Samstag an die Besucher an das österreichische Bodenseeufer locken. Den Auftakt macht am Abend (19.30 Uhr) ein Konzert des Musikers Florian Boesch und der Gruppe Musicbanda Franui.

Eigentlich waren die Bregenzer Festspiele vom 22. Juli bis zum 23. August geplant. Es ist die erste Absage seit der Gründung der Festspiele 1946. Im kommenden Jahr sollen dann - wie eigentlich für diesen Sommer geplant - «Rigoletto» auf dem See und «Nero» im Festspielhaus aufgeführt werden.

Einreise nach Österreich: Wer darf in Österreich Urlaub machen?

EU-Bürger (und Bürger der Schweiz), die in Österreich Urlaub machen wollen, dürfen derzeit ohne PCR-Test auf das Corona-Virus und ohne Quarantäne einreisen – wenn sie aus folgenden Ländern kommen:

Andorra

Belgien

Dänemark

Deutschland

Estland, Finnland

Frankreich

Griechenland

Irland

Island

Italien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Malta

Monaco

Niederlande

Norwegen

Polen

San Marino

Schweiz

Slowakei

Slowenien

Spanien (nur die Kanaren)

Tschechien

Ungarn

Vatikan

Vereinigtes Königreich

Zypern

Nicht-EU-Bürger, die von außerhalb des EU-/Schengenraums nach Österreich kommen, dürfen grundsätzlich NICHT einreisen.

Großbritannien: Reisende aus Österreich müssen in Quarantäne

Reiserückkehrer aus Österreich und Kroatien müssen wegen steigender für zwei Wochen in Quarantäne gehen. Das gelte auch für Menschen, die aus dem Karibik-Staat Trinidad und Tobago einreisten, teilte Verkehrsminister Grant Shapps am Donnerstag bei Twitter mit. Er berief sich auf jüngste Daten aus diesen Ländern. „Falls Sie nach 4.00 Uhr am Samstag von diesen Zielen im Vereinigten Königreich ankommen, müssen Sie sich für 14 Tage isolieren.“ Hingegen werde Portugal wieder zu den Ländern hinzugefügt, aus denen die quarantänefreie Einreise möglich sei, so Shapps. müssen wegen steigender Corona-Zahlen in diesen Ländern in Großbritanniengehen. Das gelte auch für Menschen, die aus dem Karibik-Staat Trinidad und Tobago einreisten, teilte Verkehrsminister Grant Shapps am Donnerstag bei Twitter mit. Er berief sich auf jüngste Daten aus diesen Ländern. „Falls Sie nach 4.00 Uhr am Samstag von diesen Zielen im Vereinigten Königreich ankommen, müssen Sie sich für 14 Tage isolieren.“ Hingegen werde Portugal wieder zu den Ländern hinzugefügt, aus denen die quarantänefreie Einreise möglich sei, so Shapps.

Großbritannien ist das am stärksten von der Pandemie betroffene Land in Europa. Der Regierung wird vorgeworfen, zu spät reagiert zu haben. Für die unter der ist dasin Europa. Der Regierung wird vorgeworfen, zu spät reagiert zu haben. Für die unter der Corona -Krise stark leidenden Fluggesellschaften ist die Pflicht zur Selbstisolation ein heftiger Schlag. Sie fürchten nun neue Einbrüche bei den Fluggastzahlen und damit noch mehr Verluste.

