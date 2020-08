Auf Mallorca und den Nachbarinseln gibt es derzeit 34 kleinere aktive Corona-Cluster. Elf davon wurden in der ersten August-Woche entdeckt, 23 sind älter. Es handelt sich in der Regel jeweils um Gruppen von höchstens 10 Menschen. Das teilte das balearische Gesundheitsministerium mit. 846 Personen galten am 10. August als infiziert, über 3000 Kontaktpersonen befanden sich vorsorglich in häuslicher Quarantäne unter Überwachung.

Auch José Hila, der Bürgermeister von Palma de Mallorca, wurde laut Medien vorsichtshalber isoliert, statt an einer protokollarischen Begrüßung für König Felipe VI. teilzunehmen, der am Wochenende seinen Mallorca-Urlaub angetreten hatte. Ein Corona-Test bei Hila soll jedoch negativ ausgefallen sein.

Am 10. August wurden für Samstag, Sonntag und Montag kumuliert 222 neue Corona-Fälle gemeldet. Im Übrigen sind zwei Menschen in Senioren-Residenzen an Corona gestorben. Die Zahl der Toten auf den Balearen seit Beginn der Pandemie erhöht sich somit auf 232.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche hat die Lokalzeitung Ultima Hora in der ersten Augustwoche auf 34,36 beziffert.

Schwankende Zahlen zu neuen Corona-Fällen für Mallorca/Spanien

Das spanische Fernsehen und die Tageszeitung „El País“ nannten auf ihren Online-Portalen noch etwas höhere Werte. Eigene Berechnungen ergeben, dass bei knapp 1,2 Millionen Einwohnern rund 600 Ansteckungen pro Woche oder 85 pro Tag noch knapp unter der deutschen Schwelle für Reisewarnungen liegen würden.

Folgende Ansteckungen wurden auf Mallorca und den Nachbarinseln in den letzten Tagen gemeldet:

222 Neuinfektionen vom 8. bis 10. August (Samstag bis Montag)

117 Neuinfektionen am 7. August

111 Neuinfektionen am 6. August

84 Neuinfektionen am 5. August

128 Neuinfektionen am 4. August

also 662 Neuinfektionen im Zeitraum vom 4. bis 10. August

somit rund 56 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner.

Da die Dynamik über das Wochenende aber offenbar leicht nachgelassen hat, ist möglicherweise noch keine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt zu erwarten. Angesteckt haben sich auf Mallorca und den Nachbarinseln laut Medien auch 34 Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen. 166 stehen unter Überwachung.

Corona-Basisreproduktionszahl auf Mallorca trotz Maskenpflicht bei 1,2

In der Woche vom 26. Juli bis 2. August hatte das nationale Statistikamt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche für die Balearen noch mit 26,01 angegeben. Die Basisreproduktionszahl R0 soll auf Mallorca hingegen bei rund 1,2 liegen – und somit auf ähnlichem Niveau wie in Deutschland.

Touristen auf Mallorca Urlaub machen. In normalen Jahren ist die Menschenanzahl im Sommer fast doppelt so hoch wie im Winter. Badesee Corona BW Sperrung und Polizei-Kontrollen: So ist die aktuelle Lage an den Badeseen in der Region Göppingen/Stuttgart In den Zahlen ist nicht berücksichtigt, dass aktuell wohl mindestens 200.000 bis 300.000auf Mallorca Urlaub machen. In normalen Jahren ist dieim Sommer fast doppelt so hoch wie im Winter.

Eingedämmter Corona-Ausbruch in Hotel auf Mallorca - Quarantäne im Urlaub

Quarantäne-Hotel am 6. August 17 Urlauber zur Betreuung. 5 galten als infiziert, 12 als Kontakte ersten Grades. Auf den Balearen wurden nach Berichten lokaler Medien unterdessen bei eingereisten Urlaubern aus Deutschland im Zeitraum von Mai bis Anfang August insgesamt fünf Corona-Infektionen festgestellt. In der zweiten Julihälfte war die Zahl der Corona-Cluster von 14 auf 30 gestiegen. Betroffen waren unter anderem ein Hotel an der Ostküste Mallorcas , das inzwischen geschlossen ist sowie eine Gruppe von Urlaubern vom Festland, die vorsorglich unter Quarantäne gestellt und in einem eigens angemieteten Hotel in Paguera einquartiert wurde . Wie die Tageszeitung „Diario de Mallorca“ berichtet, befanden sich in demam 6. August 17 Urlauber zur Betreuung. 5 galten als infiziert, 12 als Kontakte ersten Grades. Auf den Balearen wurden nach Berichten lokaler Medien unterdessen bei eingereisten Urlaubern aus Deutschland im Zeitraum voninsgesamt fünf Corona-Infektionen festgestellt.

Kritische Lage in Barcelona und ganz Katalonien

Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche können Bund und Ländern im Prinzip Reisewarnungen für den Urlaub sowie regionale Kontaktsperren verhängen. Derzeit liegt die Zahl für Deutschland insgesamt aber nur bei 10.

Türkische Ärzte ziehen die offiziellen Angaben der Regierung jedoch in Zweifel.

Belgien ruft zu Vorsicht im Urlaub auf, Schweiz verzichtet auf Reisewarnung für Mallorca

Katalonien (mit Barcelona), Aragón und Navarra. Außerdem hat Großbritannien eine Quarantäne für alle Einreisen aus Spanien verhängt, obwohl die Neuinfektionsquote dort teilweise höher ist als auf Mallorca. Die Schweiz stellt seit 5. August alle Einreisenden vom spanischen Festland unter Quarantäne. Aktuell warnt das Auswärtige Amt vor Urlaub in den spanischen Regionen, Aragón und Navarra. Außerdem hateine Quarantäne für alle Einreisen aus Spanien verhängt, obwohl diedort teilweise höher ist als auf Mallorca. Die Schweiz stellt seit 5. August alle Einreisenden vom spanischen Festland unter Quarantäne. Mallorca und die Nachbarinseln sind von der Reisewarnung des Eidgenössischen Departements des Inneren (EDI) jedoch ausgenommen.

Auch die österreichische Regierung machte am 6. August für die Balearen und die Kanaren eine Ausnahme von ihrer neu erlassenen spanienweiten Reisewarnung, die insbesondere auch Barcelona und ganz Katalonien betrifft.

Hingegen warnt Belgien inzwischen vor Urlaub in ganz Spanien, inklusive Mallorca. Allerdings befinden sich die Inseln für Belgien nur in der Zone „Orange“. Eine Quarantäne wird bei der Rückreise nach Belgien empfohlen, ist bislang aber nicht verpflichtend vorgeschrieben. Das balearische Gesundheitsministerium ging Anfang August davon aus, dass die Situation „unter Kontrolle“ sei. 200 Mitarbeiter im Gesundheitswesen kümmerten sich bereits um das Tracking von Corona-Verdachtsfällen. Im August sollte die Zahl auf 400 erhöht werden.

Mallorca-Urlauber aus Cottbus aus Quarantäne entlassen

Hotel oder in welcher Unterkunft auf der Insel sich die Eltern und ihre beiden Töchter aufgehalten hatten. Inzwischen ist die Quarantäne nach dem Urlaub für die Familie wieder aufgehoben. Alle vier gelten als genesen. Acht Kontaktpersonen in Cottbus wurden häuslich isoliert. Es gab keine positiven Tests im Umfeld. Das Kontaktverfolgung hat jedoch ihre Grenzen: Im Fall einer Familie aus Cottbus, die sich möglicherweise im Mallorca-Urlaub mit Corona infiziert hatte , konnte nie öffentlich aufgeklärt werden, in welchemoder in welcher Unterkunft auf der Insel sich die Eltern und ihre beiden Töchter aufgehalten hatten. Inzwischen ist die Quarantäne nach dem Urlaub für die Familie wieder aufgehoben. Alle vier gelten als genesen. Achtwurden häuslich isoliert. Es gab keine positiven Tests im Umfeld.

Mallorca laut Zahlen derzeit kein Corona-Risikogebiet für den Urlaub

Die steigende Tendenz auf den Inseln wird von den Behörden auch darauf zurückgeführt, dass man die Kontaktnachverfolgung intensiviert habe. Pro Corona-Fall werden im Schnitt sechs bis neun Kontakte ermittelt, und damit mehr als anderswo in Spanien. Zur Durchsetzung der Quarantäne erfolgen täglich Kontrollanrufe. Im Übrigen wurden private Feiern wieder auf ein Maximum von 15 Teilnehmern begrenzt.

Die Johns-Hopkins-Universität meldete für Spanien am 10. August folgende Corona-Zahlen:

Bestätigte Fälle bisher insgesamt: 314.362

Davon auf den Balearen: bisher 3053

Todesopfer bisher in Spanien: über 28.503