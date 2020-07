Corona-Quarantäne genommen worden, berichten die deutschsprachige Inselmedien bisher auch nicht recherchiert werden. Um die Öffentlichkeit nicht zu beunruhigen, ist es in Spanien nicht üblich, Corona-Neuansteckungen auf einzelne Gemeinden oder Betriebe herunterzubrechen. Mallorca Urlaub Corona Schlager-Star Tobee zum Ballermann: „Komplett-Schließung nicht gerechtfertigt“ Geislingen/Palma de Mallorca Auf Mallorca sind die ersten 10 Touristen ingenommen worden, berichten die deutschsprachige Mallorca Zeitung und ihr spanisches Mutterblatt „Diario de Mallorca“ unter Berufung auf die balearischen Gesundheitsbehörden. Wo genau sich die Touristen mit dem Virus angesteckt haben, wurde von den Ämtern offenbar nicht mitgeteilt und konnte von denbisher auch nicht recherchiert werden. Um die Öffentlichkeit nicht zu beunruhigen, ist es in Spanien nicht üblich, Corona-Neuansteckungen auf einzelneoder Betriebe herunterzubrechen.

Quarantäne-Hotel für infizierte Mallorca-Touristen

Was die aktuelle Quarantäne betrifft, so hat die Balearen-Regierung für infizierte Touristen ohne Wohnsitz in Spanien eigens ein Hotel in Paguera im Südwesten Mallorcas angemietet. Es handelt sich um das Drei-Sterne-Haus Morlans Garden. Dort können asymptomatische Patienten oder solche mit leichten Krankheitsanzeichen aufgenommen werden. Auch auf Mallorcas Nachbarinseln gibt es jeweils ein Hotel für die Corona-Quarantäne.