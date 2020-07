Im Fall einer vierköpfigen Familie aus Cottbus, die sich offenbar auf Mallorca mit dem Coronavirus infiziert hatte, stehen inzwischen acht weitere Personen unter häuslicher Quarantäne. Das hat das zuständige Gesundheitsamt mitgeteilt. Alle acht wurden jedoch negativ auf das Coronavirus getestet, die Isolierung zuhause erfolgte rein vorsorglich.

Mallorca an der Nachverfolgung möglicher Kontakte, so das Gesundheitsamt. Über die Ergebnisse werden die deutschen Behörden jedoch nicht unterrichtet, da Spanien Corona-Neuinfektionen üblicherweise nicht auf bestimmte Gemeinden oder Hotels herunterbricht, um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen.

Robert-Koch-Institut im Austausch mit Mallorca-Flieger

Das Robert-Koch-Institut befinde sich zudem im Austausch mit der Fluggesellschaft, teilte die Stadt Cottbus mit. Fest steht laut Flugportalen und Datenbanken, dass nur zwei Verbindungen in Frage kommen: Einerseits handelt es sich um den Ryanair-Flug FR7389 am frühen Morgen von Palma nach Nürnberg mit einer Boeing 737-800, der am 19. Juli rund 20 Minuten früher als geplant in Nürnberg eintraf und um 10.03 in der fränkischen Metropole am Boden war.

Andererseits geht es um eine Verbindung von Billigflieger Corendon Airlines (XR2231), die ebenfalls mit einer Boeing 737-800 durchgeführt wurde. Diese Maschine kam am 19. Juli mit über 40 Minuten Verspätung in Nürnberg an. Gegenüber SWP Online bestritt Corendon Airlines ausdrücklich, dass es an Bord des eigenen Flugs einen Corona-Fall gegeben habe. Ryanair wollte auf wiederholte Anfrage keine Stellung nehmen.

RKI: „Mallorca kein Corona-Risikogebiet“, Alarm in Barcelona

Was Mallorca betrifft, so will die Insel nicht zu den Risikogebieten in Europa gezählt werden, da die Neuinfektionsrate pro 100.000 Einwohner und Woche zwischen 5 und 10 liegt und somit auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland und niedriger als zum Beispiel in Großbritannien. Kurioserweise warnen die Briten seit wenigen Tagen aber nicht nur vor Reisen auf das spanische Festland, sondern auch auf Mallorca und die Nachbarinseln oder die praktisch coronafreien Kanaren. Reiserückkehrer aus Spanien müssen im Vereinigten Königreich 14 Tage in Quarantäne.

Zweifel an Kontakt-Nachverfolgung auf Mallorca und in ganz Spanien

Wie gut die Nachverfolgung von Corona-Infektionen auf Mallorca funktioniert ist indes unklar. Einerseits beschäftigen die Gesundheitsbehörden zu diesem Zweck einen Mitarbeiter pro 7000 Einwohner und damit so viele wie kaum irgendwo sonst in Spanien. Andererseits schreibt die große nationale Tageszeitung „El País", dass sich 61 Prozent der Neuinfektionen auf den Balearen nicht auf eine Index-Person zurückverfolgen lassen. Das ist in Spanien eine der schlechtesten Quoten.

Kleiner Corona-Ausbruch am „Ballermann“ auf Mallorca

„Ballermann“ berichtet. Wie die lokale Plaza Reina María Cristina in zweiter Meereslinie auf dem Gebiet der Gemeinde Llucmajor. Eine betroffene Person soll im Krankenhaus liegen. Zuletzt wurde zudem von lokal begrenzten Corona-Ausbrüchen in Cala Ratjada , auf der kleinen Nachbarinsel Formentera sowie in El Arenal amberichtet. Wie die lokale Tageszeitung „Diario de Mallorca“ schreibt, sollen sich in El Arenal 10 Menschen, die in einem Hochhaus in prekären Wohnverhältnissen leben, mit dem Coronavirus infiziert haben. Dem Bericht zufolge befindet sich das Gebäude an derin zweiter Meereslinie auf dem Gebiet der Gemeinde Llucmajor. Eine betroffene Person soll im Krankenhaus liegen.

Rollt in Spanien schon die „zweite Welle“?