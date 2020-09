Im Corona-Hotspot Palma de Mallorca, wo am Freitag um 22 Uhr ein Teil-Lockdown für vier Stadtviertel in Kraft tritt, gibt es ab sofort militärische Unterstützung beim Tracking von Corona-Fällen. 100 Soldaten haben ihren Dienst im Krisenzentrum aufgenommen und arbeiten nun Seite an Seite mit 240 Kräften aus dem Gesundheitswesen. Statistisch gesehen kommt auf den Balearen somit nun ein Mitarbeiter auf 3000 Einwohner.