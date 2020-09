Gesundheitsministerium meldete innerhalb von 24 Stunden 4137 Neuinfektionen in Spanien. Davon entfielen 1509 Infektionen allein auf die Stadt Madrid, das ist ein Anstieg von mehr als 35 Prozent. Spanien kommt insgesamt bereits auf mehr als 550.000 Bereits im im Frühjahr wurde Madrid zum Corona-Hotspot und von der Pandemie besonders heimgesucht. Nun ist sie wieder die am stärksten von Corona betroffene Region des Landes. Das spanischemeldete innerhalb von 24 Stunden 4137 Neuinfektionen in Spanien. Davon entfielen 1509 Infektionen allein auf die Stadt Madrid, das ist ein Anstieg von mehr als 35 Prozent. Spanien kommt insgesamt bereits auf mehr als 550.000 Corona-Infektionen, so viele wie kein Land anderes westeuropäisches Land.

Ärzte in Madrid kündigen unbefristeten Streik an

Wegen einer Corona-Überlastung wollen die Ärzte in Madrid die Arbeit niederlegen. Die größte Mediziner-Gewerkschaft der Region um die spanische Hauptstadt hat zu einem „ unbefristeten und kompletten“ Streik ab dem 28. September aufgerufen. Der Ausstand sei bereits für die Arbeiter des Bereichs der medizinischen Grundversorgung angemeldet worden, weitere Sektoren würden sich aber in den kommenden Wochen anschließen, hieß es.

Inakzeptable Verschlimmerung der Lage

Schon seit Jahren leide man an einem Mangel an personellen und wirtschaftlichen Ressourcen, beklagte die Gewerkschaft in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Mitteilung. „Die Pandemie hat in den vergangenen Monaten aber zu einer für uns inakzeptablen Verschlimmerung der Lage geführt.“ Die Madrider Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso sei der mehrfach geäußerten Bitte um ein Treffen zur Besprechung der Probleme nicht nachgekommen.