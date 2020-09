Die Zahlen an Corona-Neuinfektionen ist in den letzten Wochen in Deutschland wieder stark angestiegen. Grund dafür sind die Sommerferien. Am 8. September wurden rund 1500 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert.

Kroatien hinter Deutschland

Ursprung in Deutschland. Jedoch steht Kroatien gleich hinter Deutschland , wo sich mehr als 3000 Menschen infiziert haben. Laut RKI hat der Anteil der Fälle im Ausland. Diese Zahlen hätten in den letzten Wochen zugenommen, wird aber wohl mit dem Ende der Sommerferien wieder abnehmen. Im aktuellen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts werden die Ursprungsländer mit den meisten Neuinfektionen bekannt gegeben. Zwar haben die meisten Fälle ihrenJedoch steht Kroatien gleich hinter Deutschland , wo sich mehr alsinfiziert haben. Laut RKI hat der Anteil der Fälle im Ausland. Diese Zahlen hätten in den letzten Wochen zugenommen, wird aber wohl mit dem Ende der Sommerferien wieder abnehmen.

Deutsche Fluglinie Eurowings streicht Flüge nach Kroatien

100 Flugzeuge einzusetzen. Angesichts der sinkenden Nachfrage werde man nun aber "eher unter die 50 Maschinen gehen", sagte der 54-jährige Manager. "Das System davor war ganz klar das Bessere und hat weniger Schaden angerichtet." Wie Eurowings-Vorstandschef Jens Bischof dem Spiegel mitteilt, werde Eurowings, gerade auf den Strecken nach Kroatien aber auch nach Spanien, sein Angebot wieder einschränken. Noch vor Kurzem habe seine Linie geplant, von September an wieder 60 statt bislang 50 ihrer insgesamteinzusetzen. Angesichts der sinkenden Nachfrage werde man nun aber "eher unter die 50 Maschinen gehen","Das System davor war ganz klar das Bessere und hat weniger Schaden angerichtet."

Zahlen: Kroatien meldet Anstieg bei Corona-Neuinfektionen