Im Corona-Hotspot Palma de Mallorca, wo am Freitag um 22 Uhr ein Teil-Lockdown für vier Stadtviertel in Kraft tritt, gibt es ab sofort militärische Unterstützung beim Tracking von Corona-Fällen. 100 Soldaten haben ihren Dienst im Krisenzentrum aufgenommen und arbeiten nun Seite an Seite mit 240 Kräften aus dem Gesundheitswesen. Statistisch gesehen kommt auf den Balearen somit ein Mitarbeiter auf 3000 Einwohner.

Die Soldaten und ihre Kollegen sollen darauf hinwirken, dass auch Verdachtsfälle inbleiben, während sie 24 oder 48 Stunden auf ihr Testergebnis warten. Laut Medienberichten gab es auf Mallorca und generell in Spanien großemit dem Corona-Tracking, und zeitweise herrschte komplettes Chaos. So waren im Mai auf Mallorca und den Nachbarinseln lediglich drei Mitarbeiter mit der Kontakt-Nachverfolgung beschäftigt. Dies dürfte diewesentlich verursacht haben.

Im Einsatz sind nun folgende Kräfte:

In einigen Bezirken von Palma de Mallorca gibt es lautderzeit rund 500 Neuansteckungen pro Woche und 100.000 Einwohner. Nicht alleunterliegen dem neuen Teil-Lockdown. Die innerstädtischen Gebiete „Escola Graduada“ undweisen ebenso hohe Infektionszahlen auf wie der nun isolierte Bereich. Fast nirgendwo in Palma liegen die Neuansteckungen laut aktuellen Daten unter 200 pro Woche und 100.000 Einwohnern. Unterdessen steigen auch in ganz Spanien die Corona-Zahlen immer weiter an, und in Madrid streiken die Ärzte.