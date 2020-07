In einem Hotel auf Mallorca gibt es aktuell einen Corona-Ausbruch. Das berichtet die lokale Tageszeitung „Ultima Hora“ in ihrer Online-Ausgabe. Demzufolge ist das Hotel Iberostar Club Cala Barca im Südosten der Insel betroffen.

Dort seien mindestens neun Mitarbeiter infiziert, schreibt das Blatt. Zunächst seien laut „Ultima Hora“ 52 Angestellte einem Corona-Test unterzogen worden. Die Auswertung waren noch im Gang, hieß es am Donnerstagabend. Außerdem wurden vorsichtshalber noch 50 weitere Mitarbeiter getestet, so die Tageszeitung „Diario de Mallorca“. Zunächst war die Zahl der Infizierten mit sechs beziffert worden, später am Abend dann mit neun.

Corona-Ausbruch auf Mallorca: „Bisher keine Touristen betroffen“

Touristen sollen nicht betroffen sein, da in dem Haus nach Angaben der Direktion strikte Hygiene-Standards befolgt würden. Ob nun auch die Gäste getestet werden, war zunächst unklar. Bereits Anfang Juli hatte es einen vergleichbaren Fall auf der Nachbarinsel Formentera gegeben. Dort waren insgesamt acht Instandhaltungsmitarbeiter eines Hotels mit dem Coronavirus infiziert, ohne dass es letztendlich zur Ansteckung von Touristen kam. Inzwischen gilt der kleine Corona-Ausbruch auf Formentera als erfolgreich eingegrenzt.

Den ganzen Juli über waren zudem Diskussionen um mutmaßliche Exzesse deutscher Touristen am „Ballermann" und das damit verbundene Corona-Risiko auf Mallorca entbrannt. Nach Recherchen der Tageszeitung „Die Welt" sind aus ganz Spanien bisher aber nur 17 Corona-Fälle nach Deutschland importiert worden. Aus der Türkei kommend waren hingegen 70 Reisende infiziert. Der aus dem Kreis Göppingen stammende Sänger Tobee hatte sich gegen die komplette Schließung der Gastronomie an der Ballermann-Partymeile auf Mallorca gewandt.

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Spanien

Spanien, Stand 30. Juli, folgende Corona-Zahlen: Die Johns-Hopkins-Universität meldet für, folgende Corona-Zahlen:

Bestätigte Fälle bisher insgesamt: 285.430

Davon auf den Balearen: 2464

Todesopfer bisher in Spanien: 28.443