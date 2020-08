Das Nachtleben in Italien soll stärker eingeschränkt werden, ein Grund ist die Wiedereröffnung der Schulen im Land. Diskotheken werden bis zum 7. September geschlossen bleiben. Ebenfalls wurde eine nächtliche Maskenpflicht in der Öffentlichkeit verhängt, sie soll von abends 18 Uhr bis 6 Uhr gelten. Dies teilte Gesundheitsminister Roberto Sperenza am Sonntag mit.

Zunehmend jüngere Menschen mit Corona-Virus angesteckt

Masken. Experten sehen wegen der steigenden Zahlen die Gefährdung der Wiedereröffnung von Schulen. Der Unterricht beginnt am 14. September. Speranza schrieb auf Facebook: „Wir können die Entbehrungen nicht wieder zunichtemachen, die wir in den letzten Monaten hinnehmen mussten. Unsere Priorität muss die Wiedereröffnung der Schulen in völliger Sicherheit im September sein.“ Diese Maßnahme wurde ergriffen, da immer mehr jüngere Menschen sich mit dem Corona-Virus anstecken. Ein weiterer Grund ist auch die Zunahme von Partys und Feiern ohne den vorgeschriebenen Abstand und. Experten sehen wegen der steigenden Zahlen die Gefährdung der Wiedereröffnung von Schulen. Der Unterricht beginnt am 14. September. Speranza schrieb auf Facebook: „Wir können die Entbehrungen nicht wieder zunichtemachen, die wir in den letzten Monaten hinnehmen mussten. Unsere Priorität muss die Wiedereröffnung der Schulen in völliger Sicherheit im September sein.“

Infektionszahlen in Italien