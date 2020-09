Österreich ist so hoch wie zuletzt Ende März. Das Auswärtige Amt hat eine Liste der Risikogebiete des RKI zu stehen. Denn auch dort steigen die Zahlen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen inist so hoch wie zuletzt Ende März. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für Wien ausgesprochen. Nun fürchtet Tirol als nächstes auf derzu stehen. Denn auch dort steigen die Zahlen.

Risikogebiet Wien: Auswärtiges Amt spricht Reisewarnung aus

Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat die Bundesregierung neben der österreichischen Hauptstadt Wien etliche weitere Regionen in mehreren europäischen Ländern zum Risikogebiet erklärt - und entsprechende Reisewarnungen ausgesprochen. Das bundeseigene Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichte am Mittwoch eine aktualisierte Liste der Corona-Risikogebiete, auf der diese Gebiete als Risikogebiete aufgeführt sind.

Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Die Warnung des Auswärtigen Amtes vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen“ dorthin folgt in der Regel nach kurzer Zeit.

Steigende Corona-Zahlen: Wird Tirol das nächste Risikogebiet?

Auch das Bundesland Tirol, hier insbesondere die Stadt Innsbruck, verzeichnet stark steigende Infektionszahlen, teilt das Auswärtige Amt mit. In der Tourismusregion Tirol ist die Sorge groß, als nächstes auf die RKI-Liste der Risikogebiete gesetzt zu werden. Das berichtet der ORF am Donnerstag. Tirol stehe unter Beobachtung. Auch Belgien hat für die Region laut ORF bereist die zweithöchste Warnstufe ausgegeben. Am Donnerstag Stand 8.30 Uhr sind 686 Personen in Tirol nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Corona in Innsbruck: Corona-Cluster in Lokal

In Innsbruck hat es nach Informationen des ORF einen Ausbruch in einem Lokal gegeben. In der Stadt steigen die Zahlen weiter an und die Corona-Ampel für Innsbruck steht mittlerweile auf orange. Innsbrucks Bürgermeister Georg Wille kündigte nach ORF Informationen die Gastronomie stärker in den Blick zu nehmen. In einem Cluster in einem Lokal hatte es 70 Infizierte gegeben. Ab Freitag sind außerdem die sechs städtischen Grillplätze „aus Sicherheitsgründen“ gesperrt, das kündigte die Stadt am Donnerstag an.

Schweiz hat Reisewarnung für Wien verhängt

Wie die österreichische Tageszeitung oe24 schreibt, hat die Schweiz bereits eine Reisewarnung für Wien verhängt. Die könnte sich auch auf Tirol ausweiten. Auch Deutschland prüft ob Reiserückkehrer aus Wien und Innsbruck in eine fünftägige Quarantäne müssen. Auch Italien schaut besorgt nach Österreich. Auch Italien denkt über eine Testpflicht für Reisende aus Österreich nach. Belgien hat bereits eine Reisewarnung erlassen. Österreicher die nach Belgien reisen müssen einen negativen Test vorlegen.

Anstieg der Zahl von Klinik-Patienten

Wie das österreichische Gesundheitsministerium auf seinem Dashboard zeigt, liegt die Zahl der im Krankenhaus behandelten Infizierten bei 312. 54 Personen liegen auf der Intensivstation. Die Zahl der hospitalisierten Menschen steigt seit Tagen an. Mehrere österreichische Medien nennen diese Entwicklung besorgniserregend.

Kanzler Sebastian Kurz warnte vor einem harten Herbst und Winter

Kurz fordert auf, mit gleicher Disziplin und Rücksicht wie im Frühjahr auch die Herausforderungen der kommenden Monate gemeinsam zu meistern. Er bat die Bevölkerung, die Maßnahmen einzuhalten, soziale Kontakte zu reduzieren, Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Abstand zu halten.

Die meisten Infizierten verzeichnet Wien

Landesweit sind am Donnerstag 6660 Menschen erkrankt, davon mehr als 3000 in Wien. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 35.987 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die unterschiedlichen Regionen der Alpenrepublik sind dabei unterschiedlich stark vom Virus betroffen. Das Gesundheitsministerium in Österreich gibt in einem Dashboard detaillierte Zahlen für die einzelnen Regionen aus.

Die einzelnen Regionen sind unterschiedlich stark vom Coronavirus betroffen.

© Foto: Screenshot Dashboard Gesundheitsministerium Österreich

Aktuelle Corona-Regeln

Maskenpflicht

In öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis. Im gesamten Handel sowie in Museen, Bibliotheken oder Ausstellungen. In Bädern für Badegäste und Personal bei Kundenkontakt in geschlossenen Räumen (ausgenommen Feuchträumen, wie Duschen und Schwimmhallen).

Veranstaltungen

Etwa Hochzeiten – mit mehr als 50 Gästen in geschlossenen Räumen dürfen nicht stattfinden. Das gleiche gilt für Events mit mehr als 100 Personen im Freien. Veranstaltungen ab 500 Personen indoor und 750 Personen outdoor eine Bewilligung der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde.

Hallensport

Beim Besuch von Sportveranstaltungen in Innenräumen ist ab sofort eine Maskenpflicht gültig.

Gastronomie

In Restaurantbetrieben darf nur noch im Sitzen gegessen und getrunken werden. Das soll verhindern, dass beispielsweise an Bars die Gäste zu eng zusammenstehen. Auf dem Weg zum Tisch müssen Kunden zu allen Personen, die nicht zur eigenen Besuchergruppe gehören, mindestens einen Meter Abstand halten. Die Sperrstunde bleibt – vorausgesetzt, die Ampelschaltung gebietet nichts anderes – bei ein Uhr. Maskenpflicht herrscht auch in Hotels.

Schulen

Schüler und Lehrer in ganz Österreich müssen ab heute außerhalb des Klassenzimmers im Schulgebäude eine Maske tragen – auch, wenn die Corona-Ampel in der jeweiligen Region grün leuchtet. Im Unterricht selbst – in der Klasse, etwa im Physikraum oder Turnsaal – gilt nach wie vor keine Maskenpflicht.

Corona-Zahlen in Österreich: So viele Infizierte, Tote und Genesene gibt es

Laut Angaben des Dashboards der österreichischen Gesundheitsministeriums von Donnerstag 17.09. 11:00 Uhr sind seit Beginn der Pandemie 35.987 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. So sehen die Zahlen im Detail aus:

Zahl der Infizierten: 35.987

Aktive Fälle: 6660

Zahl der Genesenen: 27.655

Zahl der Toten: 758

Die Grafik des Gesundheitsministeriums in Österreich zeigt wie stark betroffen Wien im Vergleich zu allen anderen Regionen Österreichs ist.

© Foto: Screenshot Dashbaord Gesundheitsministerium Österreich

Die Fälle verteilen sich dabei sehr unterschiedlich auf die einzelnen Bundesländer in Österreich. Dabei ist Wien mit 3605 aktiven Fällen bei weitem am stärksten betroffen.

Corona-Ampel Österreich: Verwirrung um Infektionszahlen

Grün ist gut, Rot bedeutet absolute Alarmstufe. Bisher war ein Großteil der Österreichkarte grün eingefärbt, ein Zeichen für ein geringes Infektions-Risiko. Jetzt sind die Zahlen aber wieder sprunghaft angestiegen und die Regierung färbte die Landkarte wieder stark um. Die „Corona-Ampel“ in Österreich soll das Infektionsgeschehen im Land darstellen.Bisher war ein Großteil dergrün eingefärbt, ein Zeichen für ein geringes Infektions-Risiko. Jetzt sind die Zahlen aber wieder sprunghaft angestiegen und die Regierung färbte die Landkarte wieder stark um.

Die sogenannte Ampel-Kommission tagte kürzlich und beriet über das Infektionsgeschehen sowie eine Anpassung der Ampel-Regelung auf einzelne Regionen. Wie der Standard berichtet, sollen die Informationen über die Ergebnisse der Beratungen nicht an die Öffentlichkeit gegeben werden. Doch bereits während der Sitzung gab es Gerüchte.

Corona in Österreich: Forscher rechnen mit Wirtschaftseinbruch

Das Wirtschaftsforschungsinstitut in Österreich geht davon aus, dass die Wirtschaft 2020 um 6,8 Prozent einbrechen wird. Das berichtet die Tiroler Tageszeitung. In ihren Analyse gehen die Forscher allerdings davon aus, dass es zwar eine zweite Welle, aber keinen erneuten Lockdown geben wird. Dieser würde Österreich in eine noch tiefere Rezession stürzen als von den Wirtschaftsforschern bis dato prognostiziert.