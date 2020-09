Das bundeseigene Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichte am Mittwoch eine aktualisierte Liste der Corona-Risikogebiete, in der nun auch das Bundesland Wien als einziges Risikogebiet in Österreich aufgeführt wird.

Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat.

Reisewarnung für Wien - Lage in Tirol kritisch

Reisewarnung ausgesprochen. Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Bundesland Wien wird aufgrund hoher Infektionszahlen derzeit gewarnt, heißt es auf der Seite des Amtes. Das Auswärtige Amt hat am Abend eine entsprechende

Auch das Bundesland Tirol, hier insbesondere die Stadt Innsbruck, verzeichnet stark steigende Infektionszahlen, teilt das Auswärtige Amt mit.

Budapest zum Risikogebiet erklärt - Weitere Regionen in Europa betroffen

Auch die ungarische Hauptstadt Budapest wurde zum Risikogebiet erklärt. Von der Einstufung sind auch weitere Regionen unter anderem in den Niederlanden, Kroatien, Frankreich und der Schweiz betroffen.

So gelten nun auch die französische Region Hauts-de-France und die Insel La Réunion als Risikogebiete. In der Schweiz kam das Kanton Freiburg neu hinzu, in den Niederlanden die Provinzen Nordholland und Südholland.

In Kroatien wurden die Gespanschaften Brod-Posavina und Virovitica-Podravina zu Risikogebieten erklärt, ebenso wie die Kreise Neamt und Caras Severin in Rumänien. Auch die Mittelböhmische Region in Tschechien gilt nun als Risikogebiet. Entwarnung wurde hingegen für die Kreise Arges und Dambovita in Rumänien gegeben.

Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Wien

In Wien waren die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen stark gestiegen. Seit dem 5. September liegen deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner vor.

Vor allem Feiern im Familien- oder Freundeskreis sind nach Ansicht von Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) für die anhaltend hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Alpenrepublik verantwortlich.

Reisewarnung heftiger Schlag für Wien

Für den für Wien wichtigen und ohnehin angeschlagenen Stadttourismus ist die neue Einschätzung aus Berlin ein heftiger Schlag Als Folge der Corona-Krise hatte beispielsweise das Traditionshotel Sacher am Dienstag an seinen Standorten in Wien und Salzburg 140 Mitarbeitern gekündigt. Allein in Wien sind 105 Beschäftigte betroffen. „Dramatischer kann eine Situation nicht sein“, sagte Sacher-Chef Matthias Winkler. Der Umsatz bei Sacher werde 2020 bei nur 25 Prozent des Vorjahres (rund 100 Millionen Euro) liegen. Im nächsten Jahr würden es „vielleicht 30 bis 35 Prozent“, so Winkler. Er rechne damit, dass der internationale Tourismus vier bis Jahre brauchen werde, um sich wieder zu erholen.

Das müssen Reisende jetzt beachten

Kann ich angesichts von Corona kostenlos von meiner Pauschalreise zurücktreten? Eine Reisewarnung ist dafür nicht das einzige Kriterium. Vielmehr kommt es darauf an, ob die Reise erheblich beeinträchtigt sein wird. Das kann zum Beispiel auch bei weitreichenden Einschränkungen durch die Behörden vor Ort der Fall sein. Darauf weist der Reiserechtler Paul Degott aus Hannover hin.

Eine Reisewarnung ist ein starkes Indiz dafür, dass eine Reise erheblich beeinträchtigt ist. Das Recht auf eine kostenlose Stornierung besteht aber oft schon dann, wenn das Auswärtige Amt dringend von Reisen in ein Land abrät.

Die pauschale Reisewarnung für fast alle der rund 160 Länder außerhalb der EU und des grenzkontrollfreien Schengen-Raums wird am 30. September enden. Vom 1. Oktober an soll es auf die Lage in den einzelnen Staaten zugeschnittene Bewertungen geben.

Das gilt für Rückkehrer aus Risikogebieten

In Deutschland müssen sich Rückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen, sofern sie kein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen können. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich für 14 Tage in Selbstisolation begeben.