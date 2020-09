Wintertourismus präsentiert, der auch in Risikogebieten möglich sein soll. Unter anderem ist ein „Après-Ski-Verbot“ vorgesehen. Eine Bewirtung ist demzufolge nur im Sitzen erlaubt. Tanz oder Bewegung im Stehen auf engem Raum sei hingegen ein potenzieller Corona-Infektionsherd und könne nicht erlaubt werden, hieß es bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Wien. Reisewarnung Risikogebiete Österreich Neue Reisewarnungen für Vorarlberg und Tirol Bregenz/Ulm Trotz neuer Reisewarnungen für Tirol und Vorarlberg hat Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien einen Plan für denpräsentiert, der auch in Risikogebieten möglich sein soll. Unter anderem ist ein „Après-Ski-Verbot“ vorgesehen. Eineist demzufolge nur im Sitzen erlaubt. Tanz oder Bewegung im Stehen auf engem Raum sei hingegen ein potenzieller Corona-und könne nicht erlaubt werden, hieß es bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Wien.

Maskenpflicht in Seilbahnen und Liften in Tirol, Vorarlberg und ganz Österreich

Weihnachtsmärkte seien indes gerade für Städte sehr wichtig und sollen im Dezember stattfinden können, so die Ansage von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der im Übrigen 832 neue Corona-Infektionen für die letzten 24 Stunden in Österreich zu vermelden hatte. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach von einer „durchaus schwierigen Phase“. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat ein Après-Ski-Verbot für Regionen wie Tirol und Vorarlberg angekündigt.

Günther Platter, der im März beim In Tirol sei jeder vierte Arbeitsplatz direkt oder indirekt vom Tourismus betroffen, erklärte Landeshauptmann, der im März beim Corona-Ausbruch in Ischgl eine durchaus zweischneidige Rolle gespielt hatte, nun bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Kurz in Wien.

Aufarbeitung hin. Die Todesfälle täten ihm sehr leid. „Das Virus ist nicht in Tirol entstanden“, so Platter, der gefragt wurde, warum er sich bisher nicht für die Vorfälle in Ischgl entschuldigt hätte. Platter wies auf die laufendehin. Die Todesfälle täten ihm sehr leid.

Neue Regeln für den Ski- und Wintertourismus in Österreich

Folgende Regeln gelten für den Ski-Winter 2020/2021 in Österreich:

Mindestabstand 1 Meter zwischen Menschengruppen

1-Meter-Sicherheitsabstand beim Anstehen an Liften

Maskenpflicht in Gondeln

Maskenpflicht für Gäste in allgemein zugänglichen Räumen sowie für Mitarbeiter mit Kundenkontakt

Strikte Sitzplatzpflicht auch im Außenbereich der Gastronomie

enge Abstimmung zwischen Tourismus- und Gesundheitsbehörden in Verdachtsfällen