Die Corona-Situation in Österreich gilt weiter als angespannt, insbesondere in der Hauptstadt Wien, in deren Region fast die Hälfte der knapp 9 Millionen Österreicher leben. Mit 115,8 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner liegt die Metropole österreichweit an der Spitze.

Besserung ist unterdessen in den derzeitigen Risikogebieten Tirol und Vorarlberg in Sicht, denn in beiden Bundesländern geht die Zahl der Neuansteckungen deutlich zurück. Tirol liegt laut offiziellen Daten bei einer 7-Tages-Inzidenz von 49,6, wobei sich die Infektionen vorwiegend auf die Landeshauptstadt Innsbruck konzentrieren, einige ländliche Gebiete aber nahezu coronafrei sind. In Vorarlberg waren auf die letzten 7-Tage bezogen noch 44,3 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner zu verzeichnen. Die beiden westlichen Bundesländer liegen somit wieder unter der vom Robert-Koch-Institut definierten Schwelle von 50.

Baldige Aufhebung der Reisewarnung für die Risikogebiete Tirol und Vorarlberg?

Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zeigte sich zuversichtlich, dass die Reisewarnung für die beliebten Alpengebiete bald wieder aufgehoben werden kann. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) erwartet derweil eine Reaktion aus Deutschland. „Es besteht ein gemeinsames Interesse, neuerliche Grenzschließungen unter allen Umständen zu vermeiden", sagte Wallner dem Nachrichtenportal „Vorarlberg Online"

Was die nur von Deutschland aus erreichbare Exklave Kleinwalsertal angeht, so hat das bayrische Gesundheitsministerium inzwischen eine Sonderregelung getroffen. Im Unterschied zu anderen Bewohnern Vorarlbergs dürfen die Walser inzwischen wieder in Deutschland einkaufen gehen und notwendigen Aktivitäten nachgehen, so Medienberichte.

So ist die Corona-Lage in den Risikogebieten in Österreich (Stand 1. Oktober):

Wien: 115,8 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner

Tirol: 49,6 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner