In Österreich ist die Corona-Situation kritisch, die Zahlen steigen massiv. Am Montag registrierten die Behörden landesweit 1121 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Deutschland hat unter anderem Vorarlberg zum Risikogebiet erklärt, mit Ausnahme des Kleinwalsertals/der Gemeinde Mittelberg. Die Folge: Wer aus dieser Region nach Deutschland einreisen wolle, müsse sich 48 Stunden vor oder nach der Einreise auf Corona testen lassen oder in Deutschland in Quarantäne, berichtet das Vorarlberger Portal vol.at . Das ändert sich jetzt.

Einreise aus Grenzregionen: Kurzaufenthalte in Deutschland wieder möglich

Ausnahmeregelung für Kurzaufenthalte eingeführt, diese betrifft auch Vorarlberg. Ausnahmen für Vorarlberger von der Quarantänepflicht sind laut dem Für mehrere Grenzregionen in Europa (Östereich, Liechtenstein, Schweiz und Frankreich) wurde am Samstag einefüreingeführt, diese betrifft auch Vorarlberg. Ausnahmen fürvon der Quarantänepflicht sind laut dem Sozialministerium Baden-Württemberg vorgesehen für

Einreisen nach Baden-Württemberg aus Grenzregionen für weniger als 24 Stunden

den beruflich bedingten grenzüberschreitenden Personen-, Waren- und Güterverkehr,

beruflich notwendige Einreisen aus dem Risikogebiet (zum Beispiel Berufspendler, Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Werkleistungs- sowie Dienstleistungserbringer),

für notwendige medizinische Behandlungen,

sowie für Personen, die sich nur kurzzeitig (weniger als 48 Stunden) im Risikogebiet aufgehalten haben (Auspendler).

Auch Beschäftigte, die unaufschiebbar beruflich veranlasst in das Risikogebiet einreisen müssen, beispielsweise Montagearbeiter, müssen nach der Wiedereinreise nicht in Quarantäne. Insbesondere Berufs- und Bildungspendler sind daher von Vorneherein von der Quarantänepflicht ausgenommen.

Auch Verheiratete oder Partner einer festen Beziehung sind von der Quarantänepflicht befreit.

Lockerungen im Grenzverkehr für Österreich, Schweiz, Frankreich, Liechtenstein

Die Lockerung gilt für betroffene Teile Österreichs, der Schweiz und Frankreichs. Das sind die Regionen:

Österreich: das Land Vorarlberg

Fürstentum Liechtenstein: das gesamte Staatsgebiet

Schweiz: die Kantone Appenzell, Aargau, Basel, Basel-Landschaft, Jura, Schaffhausen, Solothurn, Sankt Gallen, Thurgau und Zürich

Frankreich: die Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin

Sozialminister Manne Lucha: Infektionsschutz ernst nehmen

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha sagte zu demnn Lockerungen: „Uns ist bewusst, dass Quarantänemaßnahmen in vielerlei Hinsicht für die betroffene Bevölkerung belastend sind. Dies gilt vor allem in europäischen Grenzregionen, die vorbildlich zusammengewachsen sind und deren Grenzen heutzutage erfreulicher Weise im Alltag kaum mehr wahrgenommen werden.“

Trotz der Lockerungen appelliert das Ministerium für Soziales und Integration an die Menschen in Baden-Württemberg und in allen Grenzregionen, den Infektionsschutz sehr ernst zu nehmen und sich entsprechend freiwillig zu beschränken. Minister Lucha: „Nicht alles, was erlaubt ist, ist derzeit auch empfehlenswert. Die Eindämmung der Corona-Pandemie ist eine Aufgabe, die nur gelingen kann, wenn alle im wahrsten Sinne des Wortes grenzüberschreitend zusammenhalten.“