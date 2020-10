Corona-Ampel für vier Bezirke in drei Bundesländern auf Rot gestellt. Betroffen seien Wels-Stadt in Oberösterreich, Hallein in Salzburg sowie Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land in Tirol, wie die Nachrichtenagentur APA nach einem Treffen der zuständigen Expertenkommission berichtete. Für diese Bezirke bestehe ein sehr hohes Risiko, hieß es. Innsbruck-Land und Hallein grenzen an Bayern. Reisewarnung Holland Schweiz Italien Frankreich Elsass, Zürich und gesamte Niederlande ab Samstag als Risikogebiete eingestuft Berlin Angesichts der sich ausweitenden Pandemie hat Österreich erstmals seinefür vier Bezirke in drei Bundesländern auf Rot gestellt. Betroffen seien Wels-Stadt in Oberösterreich, Hallein in Salzburg sowiein Tirol, wie die Nachrichtenagentur APA nach einem Treffen der zuständigen Expertenkommission berichtete. Für diese Bezirke bestehe ein sehr hohes Risiko, hieß es. Innsbruck-Land und Hallein grenzen an Bayern.

1552 Corona-Infektionen an einem Tag in Österreich

In ganz Österreich war die Zahl der registrierten Neuinfektionen binnen eines Tages auf den Rekordwert von 1552 Fällen gestiegen. Laut Innenministerium wurden allein in Wien 480 neue Fälle registriert. Die Ampel für die Bundeshauptstadt bleibt aber weiter auf Orange. Im Vergleich zu Deutschland sind die Zahlen in Österreich unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl in etwa doppelt so hoch.

Die Corona-Ampel ist in Österreich seit Anfang September in Betrieb. Mit ihrer Hilfe wird die Infektionslage jede Woche neu bewertet und auf einer Karte farblich dargestellt – in der Regel für jeden Bezirk, entsprechend etwa den deutschen Landkreisen, sowie für das Bundesland Wien. Die Farben reichen von Grün (Risiko: niedrig) über Gelb (mittel) und Orange (hoch) bis Rot (sehr hoch). Kriterien sind Fallzahlen der vergangenen sieben Tage, Nachverfolgbarkeit der Ansteckungen, Auslastung der Krankenhausbetten und Gesamtzahl an Tests. Außerdem wird berücksichtigt, ob eine Region viele Touristen oder Pendler hat.

Rudolf Anschober (Grüne) vor Kurzem. Er nannte die Situation dennoch „schwierig“. Corona Italien Südtirol Keine Reisewarnung für Südtirol – EU-Ampel auf Orange? Bozen Die Zahlen seien trotz allem nicht mit dem Frühjahr vergleichbar, weil mehr getestet werde, meinte Gesundheitsminister(Grüne) vor Kurzem. Er nannte die Situation dennoch „schwierig“.

Corona-Hotspot im Tennengau

Der Tennengau mit seinen 14 Orten im Salzburger Land gilt jetzt als Corona-Hotspot in Österreich. Nach privaten Feiern ist die Zahl der Neuinfektionen rasant gestiegen. Nach Angaben des Landes Salzburg vom Dienstag hat der Bezirk Hallein mit 235 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen die meisten in Österreich. Mehr als 2.000 Personen befinden sich in Salzburg derzeit in Quarantäne oder sind „verkehrsbeschränkt“, allein 500 davon im Tennengau. Der Ort Kuchl wurde von der Außenwelt abgeriegelt.

In Österreich droht ein neuer Lockdown

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) wollte einen zweiten Lockdown nicht ausschließen. „Ich habe keine Glaskugel. Israel hätte sich auch nicht gedacht, dass es dazu kommen wird“, so Schramböck zur Tageszeitung „Kurier“. Unabhängig davon gab es weitere ÖsterreichsMargarete Schramböck (ÖVP) wollte einen zweiten Lockdown nicht ausschließen. „Ich habe keine Glaskugel.hätte sich auch nicht gedacht, dass es dazu kommen wird“, so Schramböck zur Tageszeitung „Kurier“. Unabhängig davon gab es weitere Spekulationen über einen möglichen „Lockdown Light“ in Österreich.

Corona-Zahlen in Österreich mit hoher Inzidenz:

Wien: 139

Vorarlberg: 101

Tirol: 117

Steiermark: 45

Salzburg: 113

Oberösterreich: 82

Niederösterreich: 70

Kärnten: 46

Burgenland: 69

Quelle: AGES-Dashboard