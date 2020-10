In Österreich wird nach einem neuen Corona-Rekord mit 1235am Samstag über einendiskutiert. In den ORF-Nachrichten sagte Innenpolitik-Chef Hans Bürger, dass sich in den Beratungen Beratungen der Regierung angeblich zwei Konzepte herauskristallisiert hätten: Demnach könnte es zu einem „weichen“ Lockdown für zwei bis drei Wochen ab dem 2. November oder ab dem 16. November kommen. Im Gespräch soll unter anderem eine Verlängerung dersein, zumindest in Bezirken, in denen die österreichische Corona-Ampel aufsteht. Die Rede ist aber auch von Sperrstunden, möglichen Ausgangsbeschränkungen oder Schließungen in der Gastronomie. Auch in beliebten Urlaubsregionen wie Tirol und Vorarlberg, die derzeit als Risikogebiete gelten, hatten die Infektionszahlen zuletzt wieder zugenommen.