2300 Neuinfektionen in 24 Stunden hatten Medien am Samstag aus Österreich berichtet, bevor sich herausstellte, dass es sich um eine Zahlenpanne innerhalb der Regierung handelte. Wie es zunächst in Berichten hieß, sollen Daten von einem Mitglied der konservativen ÖVP in einer Tabelle falsch addiert und unter der Hand an Medienvertreter weiter gegeben worden sein. Am Ende wurde dann klar, dass „nur" 1747 neue Corona-Fälle zu verzeichnen waren – auch das ein Rekordwert und ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Freitag als die Zahlen noch knapp über 1500 lagen. Am Montag, 19. Oktober, wurden dann 1121 Neuinfektionen gemeldet. Bereits vergangene Woche hatte das Innenministerium falsche Zahlen über eine angeblich mangelhafte Corona-Kontaktverfolgung im sozialdemokratisch regierten Wien an die Medien durchgestochen.

Feiern und Treffen in Österreich auf 6 Personen begrenzt

Brisant ist die Angelegenheit auch deswegen, weil Kanzler Sebastian Kurz nach einem Corona-Gipfel mit den Ländern am Montag neue Corona-Maßnahmen angekündigt hat. Beschlossen wurde unter anderem eine bundesweite Obergrenze von 6 Personen bei Treffen in Innenräumen (egal ob privat oder in der Gastronomie) sowie von 12 Personen in Outdoor-Bereichen. Außerdem haben die Bundesländer die Möglichkeit eine verschärfte Maskenpflicht, eine vorgezogene Sperrstunde und eine Gästergistrierung in der Gastronomie einzuführen, berichtet die Tageszeitung „Der Standard“. Darüber hinaus wird bei Events wie Fußballspielen die Zuschauerzahl weiter begrenzt. Die neuen Regeln treten am Freitag in Kraft.

Corona Zahlen Österreich: Innenminister Karl Nehammer setzt auf die Polizei

Während Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) für eine moderate Verschärfung eingetreten war, wollte Kanzler Sebastian Kurz offenbar ein möglichst hartes Vorgehen erreichen. Gleichzeitig setzt ÖVP-Innenminister Karl Nehammer dabei auch stark auf die Polizei, und in der Bevölkerung sinkt laut Medienberichten die Kooperationsbereitschaft. In sozialen Netzwerken kursieren sogar Boykottaufrufe gegen die Abriegelung von Ortschaften wie Kuchl im stark von Corona betroffenen Tennengau im Salzburger Land.

„Corona-Zahlen in Österreich trotzdem nicht mit dem Frühjahr zu vergleichen“

Die Zahlen seien trotz allem nicht mit dem Frühjahr vergleichbar, weil mehr getestet werde, meinte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) vor Kurzem. Er nannte die Situation dennoch „schwierig". Bereits seit einiger Zeit laufen Spekulationen über einen „Lockdown light" wegen steigender Corona-Zahlen in Österreich.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) wollte einen zweiten Lockdown jedenfalls nicht ausschließen. „Ich habe keine Glaskugel. Israel hätte sich auch nicht gedacht, dass es dazu kommen wird“, so Schramböck kürzlich zur Tageszeitung „Kurier“.

Hohe Corona-Inzidenz in den 9 Bundesländern in Österreich

Wien: 144

Tirol: 158

Vorarlberg: 147

Salzburg: 162

Burgenland: 75

Kärnten: 50

Niederösterreich: 80

Oberösterreich: 96

Steiermark: 56

Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner und Woche