Die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben sich jetzt für eine teilweisedes Grenzverkehrs ausgesprochen, kündigen gleichzeitig jedoch Einschränkungen für die Bürger an. An keiner derzu Frankreich, Luxemburg und Belgien könne das tägliche Leben, Arbeiten und Studieren durch einen komplettenlahmgelegt werden, heißt es von Malu Dreyer (SPD, Rheinland-Pfalz), Tobias Hans (CDU, Saarland) und Winfried Kretschmann (Grüne, Baden-Württemberg). Als es im März zukam, habe es noch keine Testungen und Nachverfolgungen von Infektionsketten gegeben. Anders als damals setze man nun auf eine grenzüberschreitende Pandemiebekämpfung, so zumindest dieder drei deutschen Politiker. Auch an der Grenze zur Schweiz wird die Situation wegen Corona unterdessen immer schwieriger.