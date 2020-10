Reisefreiheit entbrannt ist, und Angela Merkel beim „Ausreiseverbot“ präsentiert haben soll, zögerte Deutschland im Oktober bisher auffallend mit neuen Reisewarnungen für Europa. Während hinter den Kulissen offenbar eine Debatte um das Themaentbrannt ist, und Angela Merkel beim Corona-Gipfel im Kanzleramt angeblich allen Ernstes einen Berater mit der Forderung nach einempräsentiert haben soll, zögerte Deutschland im Oktober bisher auffallend mit neuen Reisewarnungen für Europa.

50 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner weiter zum europäischen Maßstab nehmen, ohne dabei auf andere Parameter wie die Quote der positiven Tests oder die Auslastung der Krankenhäuser zu achten, so wären etliche Reisewarnungen bereits seit Tagen und Wochen überfällig – unter anderem für Würde man den Wert vonund 100.000 Einwohner weiter zum europäischen Maßstab nehmen, ohne dabei auf anderewie die Quote der positiven Tests oder die Auslastung der Krankenhäuser zu achten, so wären etliche Reisewarnungen bereits seit Tagen und Wochen überfällig – unter anderem für Bundesländer in Österreich , Kantone in der Schweiz und möglicherweise auch für London und Südtirol , die beide auf der Kippe stehen.

EU-Corona-Ampel fast ohne Grün

Wie das Auswärtige Amt inzwischen durchblicken lässt, soll ab Freitag, 16. Oktober, eine neue „Corona-Ampel“ der EU für die Ausrufung von Risikogebieten und damit verbundene Reisewarnungen maßgeblich sein. Ausgegangen wird dabei nicht mehr von einer 7-Tage-Inzidenz wie bisher in Deutschland, sondern von einer 14-Tage-Inzidenz.

GRÜN ist ein Gebiet nur dann, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im genannten Zeitraum unter 25 liegt, und die Quote der positiven PCR-Tests unter vier Prozent. Da aktuell in ganz Europa lediglich Finnland ein solch strenges Kriterium erfüllen würde, gab es aber bereits heftige Kritik von der österreichischen EU-Ministerin Karoline Edstadtler, die die Ampel in dieser Form wegen überall zunehmender Ansteckungen für überholt hält.

Signalfarben dominieren auf EU-Corona-Ampel

GELB für eine mittelhohe Infektionszahl gibt es auf der geplanten Ampel gar nicht, sondern nur die beiden Alarmfarben ROT und ORANGE.

ROT ist ein Gebiet immer dann, wenn die 14-Tage-Inzidenz über 50 liegt und die positive Testquote gleichzeitig über vier Prozent. Bei einer Inzidenz über 150 pro 100.000 Einwohnern in 14 Tagen (also 75 pro Woche) gilt man unabhängig von der Quote der Tests als rot. Diese EU-Einstufung als „absolutes Risikogebiet“ würde unter anderem für Berlin gelten, aber zum Beispiel auch für den Kreis Esslingen in Baden-Württemberg. Die Einwohner haben unter Umständen mit Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit zu rechnen, falls die europaweite Ampel so kommt. Allerdings war zunächst noch offen, ob man von Stadt- und Landkreisen ausgehen will oder wie bisher beim Robert-Koch-Institut nur von Bundesländern/Regionen.

Gesundheitsministerium und Robert-Koch-Institut wollen das letzte Wort

ORANGE ist auf der Ampel die spannendste Farbe, denn laut der EU-Empfehlung sollen die Mitgliedsstaaten selbst darüber entscheiden, ob sie in diesem Fall Quarantäne oder nur einen Coronatest verlangen wollen. Nahe gelegt wird Letzteres, doch dass viele Länder dabei nicht mitmachen werden, ist schon vor dem Start ziemlich klar. So gilt zum Beispiel in Ungarn immer noch ein absolutes Einreiseverbot für Touristen.

Wie Deutschland verfahren wird, dazu wollte sich das Auswärtige Amt am Donnerstag auf Anfrage der Redaktion nicht äußern. Fest stehe jedoch bereits, dass das dem Gesundheits- und Innenministerium unterstehende Robert-Koch-Institut auf Basis der Ampel weiterhin eine Liste von Risikogebieten führen wird – mit praktischen Folgen bis hin zur Zwangsquarantäne und zur De-facto-Unmöglichkeit von bestimmten Reisen.

Aufhebung oder Verschärfung von Reisewarnungen?

ORANGE ist ein Gebiet auf der EU-Ampel stets dann, wenn die 14-Tage-Inzidenz zwischen 25 und 150 liegt, aber die Testquote unter vier Prozent. Oder wenn die Testquote über vier Prozent liegt, die Inzidenz aber unter 50. Sollte bei diesen beiden Sachverhalten auf eine deutsche Einstufung als Risikogebiet verzichtet werden, könnte die Reisewarnung für manche Destinationen sogar wegfallen, zum Beispiel für folgende:

Kanaren

Vorarlberg

Bedeutet Ampel-Orange auch Zwangsquarantäne?

Gelten die orange gefärbten Zonen der EU-Ampel hingegen in Deutschland als Risikogebiete, könnte man sich in Europa kaum noch ohne Quarantänezwang bewegen. Betroffen wären unter anderem folgende Ziele:

Südtirol

Salzburg

Oberösterreich

Balkan

London und Südengland

evtl. Elsass/Grand Est/Straßburg in Frankreich

Provinz Zeeland in den Niederlanden

Neue EU-Ampel ab Freitag, 16. Oktober

Entscheidung der deutschen Behörden könnte am Freitag, 16. Oktober, oder auch erst nach den Herbstferien in Bayern und Baden-Württemberg fallen. Offen war noch, inwieweit dabei auch die Volksvertreter im Bundestag einbezogen werden, und ob die EU-Ampel sofort in Kraft treten soll oder erst am 8. November Dieder deutschen Behörden könnte am Freitag, 16. Oktober, oder auch erst nach denin Bayern und Baden-Württemberg fallen. Offen war noch, inwieweit dabei auch die Volksvertreter im Bundestag einbezogen werden, und ob die EU-Ampel sofort in Kraft treten soll oder erst am 8. November gleichzeitig mit den neuen Quarantäne-Regeln und der digitalen Einreiseanmeldung in Deutschland

Nach den bisherigen RKI-Kriterien ist die Aktualisierung der deutschen Liste jedenfalls schon seit mehreren Tagen überfällig. Das Auswärtige Amt hat auf Anfrage eine baldige Überarbeitung angekündigt, wollte aber keinen genauen Termin nennen.

Heiko Maas warnt vor Grenzschließungen

schlechte Erfahrungen gemacht mit der schnellen Schließung von Grenzen“, sagte er auch im Hinblick auf Pendler und binationale Familien. „Deshalb wollen wir die gemachten Fehler nicht noch einmal wiederholen.“ Entgegen den Drohungen von Innenminister Seehofer warnt Außenminister Heiko Maas die EU-Staaten unterdessen davor, zum zweiten Mal in sieben Monaten wegen Corona die Grenzen zu schließen. „Wir haben im Frühjahr allegemacht mit der schnellen Schließung von Grenzen“, sagte er auch im Hinblick aufund binationale Familien. „Deshalb wollen wir die gemachten Fehler nicht noch einmal wiederholen.“

„Grenzschließung light“ und Reiseverbot in Deutschland?

Hingegen hat SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sogar innerhalb von Deutschland ein Reiseverbot für Menschen aus besonders betroffenen Regionen ins Gespräch gebracht. „Um vor die Welle des exponentiellen Wachstums zu kommen, sollten Reiserückkehrer und Reisewillige nicht mehr getestet werden“, sagte Lauterbach der „Rheinischen Post“. „Für besonders hohe Infektionszahlen sollte für die Region dann besser sogar ein komplettes Reiseverbot gelten, bis sich die Lage dort beruhigt hat“, fordert Lauterbach.