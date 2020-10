„Wir sind in einer ernsten Lage", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Rand der Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise. Kanzlerin Angela Merkel drohte laut Medienberichten auch mit einem neuen Lockdown, falls neue Corona-Maßnahmen bis in 10 Tagen nichts bringen sollten. Doch die Bundesregierung sei überzeugt, dass die Verbreitung des Virus noch eingedämmt werden könne.

So soll es eine erweiterte Maskenpflicht und eine Sperrstunde in dergeben – und zwar in Regionen, die in einer Woche 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner registrieren. Die Maskenpflicht soll überall dort eingeführt werden, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen. Zudem sollen Bars und Clubs in solchen Fällen geschlossen werden. Wann diebeginnen soll und wie viele Teilnehmer in diesen Regionen bei privaten Veranstaltungen noch zugelassen werden können, war in dem Entwurf zunächst offen gelassen und dürfte am Ende Ländersache sein.