Im Corona-Hotspot Stuttgart gilt die Maskenpflicht jetzt auch für Kinder ab 6 Jahren, und Markus Söder fordert vor dem Gipfel im Kanzleramt eine Verschärfung in ganz Deutschland. Wie weit geht die allgemeine Maskenpflicht, über die am Mittwoch Entscheidungen im Kanzleramt fallen sollten?

Setzen sich die Hardliner durch, könnte sie so ausfallen wie in Frankreich, Spanien oder Italien (anders nur in Südtirol), wo die Maske sogar dann getragen werden muss, wenn man weit und breit niemandem begegnet – etwa beim Spazieren in freier Natur. Ausnahmen gelten lediglich beim Sport, am Strand, für kleine Kinder oder teilweise im Unterricht auch für größere. Beim Corona-Gipfel im Kanzleramt war laut einer Beschlussvorlage offenbar die Rede von einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen, bei der die Länder die Maskenpflicht verschärfen sollen. Außerdem galten Beherbergungsverbote auf Geschäftsreisen als Zankapfel.

Maskenpflicht: Ende oder Lockerung nicht absehbar

Je nach Ort in Europa muss man die Maske auch vor und nach dem Essen am Tisch in der Gastronomie tragen. Beim Warten auf den Apéritif wäre die Maske dann ebenso Pflicht wie nach dem letzten Schluck des Feierabendbiers. Irgendwo stoßen die strikten Regeln dann aber möglicherweise an Grenzen, weil die Leute nicht mehr mitspielen. So geschehen teilweise in Südeuropa oder der Türkei, wo die Maske trotz horrender Strafen oftmals nur noch leger am Kinn getragen wird.

Den explosionsartigen Anstieg der Corona-Zahlen in Frankreich oder Italien konnte das vermeintliche „Wundermittel" Maskenpflicht jedenfalls nicht verhindern. In Deutschland ist hingegen zu beobachten, dass im Supermarkt gar nicht mehr auf den Abstand geachtet wird, weil die Maske eine falsche Sicherheit gibt. Laut Medizinern können die beiden Faktoren aber nur im Zusammenspiel richtig funktionieren.

Abgestufte Maskenpflicht in der Schule

Denkbar ist auch eine abgestufte Maskenpflicht in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation und von den aktuellen Infektionszahlen. So gilt die Maskenpflicht in Stuttgart nur in der belebten Innenstadt, nicht aber in Vororten und Nachbarkreisen. Andernorts in Europa gilt die Maskenpflicht nur in Menschenmengen oder wenn ein Abstand von ein bis zwei Metern nicht möglich ist. Schüler in der Landeshauptstadt müssen jetzt auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen, die Grundschulen bleiben davon aber ausgenommen. Klar war am Mittwochvormittag bereits, dass eine Maskenpflicht auch in der Ludwigsburger Innenstadt gelten soll.

„Historische Corona-Beschlüsse“ oder föderaler Flickenteppich?

Ob überregional einheitliche Regeln kommen werden oder ob sich wie beim Beherbergungsverbot ein Flickenteppich ergibt, gehört zu den großen Fragen des Föderalismus in der Corona-Pandemie. Kanzleramtschef Helge Braun hatte vor dem Gipfel der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel indes wichtige Entscheidungen angekündigt und sogar das Wort „historisch" in den Mund genommen. Klar ist derweil, dass das Thema eigentlich allein Ländersache ist, und eine Umsetzung allein schon deswegen mehrere Tage Vorlauf braucht. Auch in Österreich und Holland ist die Verschärfung der Maskenpflicht aktuell das große Thema.

Maskenpflicht im Büro in Berlin und im Bordell in Baden-Württemberg

Epidemiologen sehen den wichtigsten Übertragungsweg für das Coronavirus eigentlich vor allem in privaten Feiern sowie im längeren Aufenthalt in geschlossenen Räumen. Dort wird neben dem Lüften auch eine Maske von Experten durchaus für sinnvoll erachtet. Berlin hatte bereits vor einigen Wochen eine Maskenpflicht in Büroräumen beschlossen. Sie gilt aber nicht am eigenen Schreibtisch, wenn immer genug Abstand zu den Kollegen gehalten werden kann. Kurioserweise gilt die Maskenpflicht in Baden-Württemberg auch in den Bordellen, die nach einem Gerichtsbeschluss seit Kurzem wieder öffnen dürfen. Zudem sei ein „Abstand von 1,5 Metern“ zu halten, verlangt das Land allen Ernstes in seiner Corona-Verordnung.