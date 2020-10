Die „magischen Zahlen“ 35 und 50 sollen nach dem Willen von Bundeskanzlerin Angela Merkel weiterhin eine wichtige Rolle in derspielen. Gemeint ist die so genannte „Inzidenz“ von 35 oder 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Sie entscheidet unter anderem über Reisewarnungen oder die Einstufung als innerdeutsches Risikogebiet – mit Konsequenzen bis hin zur Zwangsquarantäne und zum Beherbergungsverbot

Geht es nach dem Willen von Bund und Ländern, wird das auch so bleiben, obwohl die Grenzwerte unter Epidemiologen durchaus umstritten sind. Beim letztenmit der Kanzlerin waren sie bereits als Corona-Ampel diskutiert worden, wobei die Inzidenz von 35 für „Gelb“ stehen würde, 50 hingegen für „Rot“. „Mehr Maske, weniger Party und neue Zwangsquarantäne“, so das vorläufige Fazit beim Corona-Gipfel in Berlin.