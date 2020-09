Die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche wird allmählich zum deutschen Corona-Mantra, obwohl die EU eigentlich Kennzahlen auf 14-Tage-Basis empfiehlt, die zudem auch die Quote der positiven Tests berücksichtigt.

Nun sollen die Länder aber eineauf Grundlage des bisherigen deutschen Richtwerts einführen, heißt es in einer Beschlussvorlage der Bundesregierung, die am Morgen bekannt geworden ist. Wenn in einem Landkreis die 7-Tages-Inzidenz von 35 überschritten wird, müssten Veranstaltungen und private Feiern eingeschränkt und eine Obergrenze von 25 oder sogar nur 10 Personen festgelegt werden , heißt es. Das wäre nach Vorstellung von Jens Spahn und Angela Merkel dann wohl die Stufeoder „Orange“. Eine Festlegung niedrigerer Werte bleibe Ländern und Kommunen jedoch unbenommen, so der Entwurf, und Ausnahmen solle es nur mit Hygieneplan geben.