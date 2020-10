Vorwarnschwelle von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche überschritten. Mit 195 gemeldeten Ansteckungen in den letzten 7 Tagen ergibt sich bei zirka 520.000 Einwohnern eine Inzidenz von 37,5. Ab 50 würde eine Einstufung als Risikogebiet durch das Robert-Koch-Institut drohen, was auch mit einer Reisewarnung vom Auswärtigen Amt und einer Zwangsquarantäne für Reiserückkehrer verbunden wäre. Die Corona-Zahlen steigen in ganz Italien , und Südtirol hat am Mittwoch die von Deutschland definiertevon 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche überschritten. Mit 195 gemeldeten Ansteckungen in den letzten 7 Tagen ergibt sich bei zirka 520.000 Einwohnern eine Inzidenz von 37,5. Ab 50 würde eine Einstufung alsdurch das Robert-Koch-Institut drohen, was auch mit einer Reisewarnung vom Auswärtigen Amt und einer Zwangsquarantäne für Reiserückkehrer verbunden wäre.

Einwohnerzahl bei gleichzeitig schwankenden Neuinfektionen ist eine Prognose für Südtirol selbst jedoch sehr schwierig. Nach den bisherigen Kriterien des Robert-Koch-Instituts müssten die Werte zudem für die gesamte Region Trentino-Südtirol mitsamt der Provinz Trient berechnet werden. Dort lag die 7-Tages-Inzidenz in der ersten Oktoberwoche um die 50. Die Nachbarn in Nordtirol und Vorarlberg hat dieses Schicksal bereits ereilt. Angesichts der relativ geringen

Maskenpflicht für Südtirol und ganz Italien jetzt auch im Freien

Die Daten für Südtirol sind dadurch etwas verzerrt, dass am Mittwoch, 7. Oktober, 55 Neuinfektionen auf einen Schlag gemeldet wurden, nachdem sich die Zahl in den letzten Tagen laut Behörden immer zwischen 17 und 32 bewegt hatte. Einzelne hohe Tageswerte waren auch am 25. September und am 18. September mit 52 respektive 72 zu verzeichnen gewesen. Den Rekord seit Pandemiebeginn hatte es am 29. März mit 123 gegeben.

Landesweit in Italien und somit ebenfalls in Südtirol gilt seit 7. Oktober eine Maskenpflicht auch im Freien. Damit soll einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegen gewirkt werden.

Corona in Südtirol: Schnelltests für alle Einwohner von Sexten

In der Gemeinde Sexten gab es laut Medienberichten Anfang Oktober eine Häufung von Corona-Infektionen. Ab Mittwoch, 7. Oktober, sollten sich alle 1900 Einwohner zur Sicherheit einem Schnelltest unterziehen. Diese Strategie war bereits im Ort Branzoll mit seinen etwa 2800 Bewohnern erfolgreich gewesen. International erhält Italien von Experten viel Lob für seine Testreihen, die das Umfeld von Infizierten im Fokus haben.

Das sind die Corona-Zahlen für Südtirol:

7. Oktober: 55 positive Tests

6. Oktober: 17 positive Tests

5. Oktober: 17 positive Tests

4. Oktober: 32 positive Tests

3. Oktober: 26 positive Tests

2. Oktober: 19 positive Tests

1. Oktober: 29 positive Tests