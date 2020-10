Kardinal Gualtiero Bassetti rief die Bürger angesichts erneut steigender Infektionszahlen zu mehr Verantwortungsbewusstsein auf. „Das Zeugnis jener, die uns verlassen haben, ist ein Nachlass, der nicht umsonst gewesen sein darf“, sagte der Kardinal. Corona Österreich Tirol Vorarlberg Wie lange bleibt Tirol Risikogebiet? – Wieder hohe Corona-Zahlen in Ischgl Innsbruck/Bregenz In Italien hat sich die Corona-Lage zuletzt wieder verschlechtert. Der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenzrief die Bürger angesichts erneut steigender Infektionszahlen zu mehrauf. „Das Zeugnis jener, die uns verlassen haben, ist ein Nachlass, der nicht umsonst gewesen sein darf“, sagte der Kardinal.

2578 Infektionen in 24 Stunden, aber keine Reisewarnungen für Italien

Die Behörden hatten am Sonntag 2.578 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet und damit so viele wie seit April nicht mehr, obwohl die Lage insgesamt noch unter Kontrolle zu sein scheint und weit weniger gravierend ist als zum Beispiel in Spanien. Auf der Insel Sardinien, die im Sommer noch als Corona-Hotspot galt, hat das Infektionsgeschehen zum Beispiel deutlich nachgelassen.

Reisewarnungen verhängt hat. Anders als in Österreich mit Risikogebiet. Die Durchffahrt von und nach Italien über den Brenner ist jedoch uneingeschränkt möglich. Für den Transit durch Tirol gibt es Ausnahmen von den Quarantäne-Bestimmungen der deutschen Bundesländer. Corona Holland Risikogebiete Neue Risikogebiete und Reisewarnung: Niederlande, England und Schottland betroffen Berlin Italien gehört aktuell zu den wenigen Ländern in Europa, für die Deutschland keinerleiverhängt hat. Anders als in Österreich mit Wien, Tirol und Vorarlberg gilt in Italien derzeit keine Region als. Die Durchffahrt von und nach Italien über den Brenner ist jedoch uneingeschränkt möglich. Für den Transit durch Tirol gibt es Ausnahmen von den Quarantäne-Bestimmungen der deutschen

Kommt in Italien die allgemeine Maskenpflicht?

Insgesamt wird die italienische Corona-Strategie mit vielen und gleichzeitig zielgerichteten Tests von Beobachtern gelobt. Dennoch steigen nun die Zahlen wieder an. Italien will daher Maßnahmen ergreifen und voraussichtlich am Mittwoch ein neues Corona-Dekret erlassen. Folgende Maßnahmen sind möglich:

Neben der Polizei soll auch das Militär die Maskenpflicht kontrollieren.

Es könnte eine allgemeine Maskenpflicht im Freien eingeführt werden. Allerdings laufen darüber noch Diskussionen. Bisher gingen nur einige Regionen so weit.

Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit nach 22 oder 23 Uhr könnten untersagt werden.

Diskotheken bleiben geschlossen, und für private Feiern soll es neue Auflagen geben.

Bischof von Caserta an Corona gestorben