Die spanische Hauptstadtbefindet sich gemeinsam mit etlichen Städten und Gemeinden im Umland seit einigen Tagen de facto wieder im. Dies wurde gegen den Willen der konservativen Regionalregierung vom spanischendurchgesetzt. Bis in den nächsten Tagen ein Gericht über den Streit entschieden hat, sollen noch keine Bußgelder verhängt werden. Davon abgesehen gelten jedoch harte Einschränkungen für die Einwohner. Sie sollen ihrenjetzt nur noch in begründeten Fällen verlassen, etwa auf dem Weg zur Arbeit, zum Studium oder zum Arzt.

Die Madrilenen können sich zwar frei im Stadtgebiet mit 3,2 Millionen Einwohnern bewegen, dürfen aber in nächster Zeit nicht aufgehen. Die Bewohner von Vorstädten wie Getafe, Parla oder Alcalá de Henares mit hunderttausenden von Einwohnern in der Autonomentrifft es noch härter, denn ihnen ist nun sogar der Weg zum Einkauf in der Hauptstadt verwehrt. Wer trotzdem unterwegs ist, benötigt einen schriftlichen– zum Beispiel vom Arbeitgeber. Für Gäste aus dem Ausland sind Anreise und Aufenthalt in Madrid weiter möglich. Allerdings droht bei der Rückkehr einein Deutschland, wenn es sich nicht gerade um eine kurzfristigehandelt.