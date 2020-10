Herbstferien. Da für viele in diesem Sommer die Ferien anders als geplant stattfinden mussten, hoffen sie, nun kurz vor Weihnachten noch einen Urlaub am Meer oder in den Bergen verbringen zu können. Am 26. Oktober beginnen in Baden-Württemberg die. Da für viele in diesem Sommer die Ferien anders als geplant stattfinden mussten, hoffen sie, nun kurz vor Weihnachten noch einen Urlaub am Meer oder in den Bergen verbringen zu können. Doch jetzt wurden wieder Reisewarnungen für beliebte Urlaubsziele ausgesprochen, einige Länder schon wieder zu Risikogebieten erklärt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bat bereits vor einem Monat, keine Auslandsreisen in den Herbst- und Weihnachtsferien zu unternehmen. Seiner Einschätzung nach ist das Risiko, dass es durch Auslandsreisen wieder mehr Corona-Fälle in Deutschland geben wird, groß. Besonders betroffen ist der Norden Europas, wie etwa Belgien und die Niederlande, aber auch der Süden. Da es nur noch wenige europäische Regionen gibt, in denen keine Reisewarnung gilt, wird es mit der Planung für einen Herbsturlaub schwierig.

Wo Urlauber nicht hinreisen sollten

Folgende Regionen und Länder sind unter anderem davon betroffen: Wegen der steigenden Infektionszahlen hat die Bundesregierung viele Regionen und zum Teil ganze Länder in Europa zu Risikogebieten erklärt.

Belgien (gesamtes Land)

Dänemark: Region Hovedstaden

Estland: Kreis Ida-Viru

Frankreich: Kontinentalfrankreich mit Ausnahme der Region Grand-Est

Großbritannien: Nordirland, North East, North West, Wales, Yorkshire and the Humber, Schottland

Irland: Region Dublin und Region Border

Island: Einreisende müssen in Quarantäne oder einen Coronavirus-Test durchführen

Kroatien: Brod-Posavina, Dubrovnik-Neretva, Lika-Senj, Požega-Slawonien, Split-Dalmatien, Virovitica-Podravina

Litauen: Region Siauliai

Niederlande: Gesamt Niederlande mit Ausnahme der Provinzen bzw. autonomen Länder Zeeland und Limburg, Aruba, Maarten

Österreich: Bundesland Wien, Bundesland Vorarlberg mit Ausnahme der Gemeinde Mittelberg/Kleinwalsertal, Tirol mit Ausnahme der Gemeinde Jungholz (seit 2. Oktober)

Portugal: Großraum Lissabon

Rumänien: Alba, Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Iaşi, Ilfov, Neamt, Prahova, Vâlcea und Vaslui sowie die Hauptstadt Bukarest

Schweiz: Die Kantone Waadt und Genf gelten als Risikogebiete

Slowenien: Regionen Primorsko-Notranjska und Koroska

Spanien (gesamtes Land)

Ungarn: Budapest, Győr-Moson-Sopron, Pest, Csongrád-Csanád, Vas

Was Reisewarnungen und Risikogebiete für Urlauber bedeutet

Wer trotz Warnung in eine Risikogebiet reist, muss bei der Rückkehr einen Corona-Test machen und sich zwei Wochen in Quarantäne begeben. Liegt ein negativer Test vor, kann die häusliche Quarantäne auch vorzeitig beendet werden. Außerdem ist man verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt am Wohnort zu melden. Bei Verstößen drohen empfindliche Bußgelder.

In welche Länder kann ich noch reisen?

Polen gibt es kein deutsches Nachbarland, für das keine Reisewarnung gilt und dies kann sich jederzeit ändern. In , Griechenland, der Slowakei und Schweden gilt bis jetzt keine Reisewarnung. Wer in eines diese Länder reist, muss trotzdem mit einigen Einschränkungen rechnen. So gilt wie bei uns Maskenpflicht in Restaurants und im öffentlichen Nahverkehr. Auch schließen die meisten Restaurants und Bars vor und um Mitternacht. Außergibt es kein deutsches Nachbarland, für das keine Reisewarnung gilt und dies kann sich jederzeit ändern. In Italien gilt bis jetzt keine Reisewarnung. Wer in eines diese Länder reist, muss trotzdem mit einigen Einschränkungen rechnen. So gilt wie bei unsin Restaurants und im öffentlichen Nahverkehr. Auch schließen die meisten Restaurants und Bars vor und um Mitternacht.

Kann ich die Herbstferien in Deutschland verbringen?

Risikogebiet kommt, muss vor der Einreise in ein anderes Bundesland einen negativen Coronatest vorlegen, um dort Urlaub machen zu können. Wer allerdings aus einem deutschen Risikogebiet kommt und von dort nach Hessen, Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg oder ins Saarland reisen möchte, darf weder in Hotels, Ferienwohnungen noch in anderen kommerziellen Unterkünften übernachten. Einige Regionen in Deutschland sind ebenfalls zum Risikogebiet erklärt worden. Zuletzt Teile der Hauptstadt. Wer aus einem solchenkommt, muss vor der Einreise in ein anderes Bundesland einen negativenvorlegen, um dort Urlaub machen zu können. Wer allerdings aus einem deutschenkommt und von dort nach Hessen, Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg oder ins Saarland reisen möchte, darf weder in Hotels, Ferienwohnungen noch in anderen kommerziellen Unterkünften übernachten.

Es gibt aber unterschiedliche Ausnahmeregelungen in den Bundesländern. Oft reicht ein Nachweis, dass man nicht mit dem Coronavirus infiziert ist. Ein negativer Test ist nicht immer vorgeschrieben. So reicht in Bayern ein ärztliches Attest, das bescheinigt nicht infiziert zu sein. In Baden-Württemberg gilt eine Ausnahme vom Übernachtungsangebot, wenn ein Aufenthalt in einem Risikogebiet länger als sieben Tage zurückliegt. Übernachtungen bei Bekannten und Verwandten ist dabei kein Problem.