Diesteigen aufgrund der Corona-Pandemie drastisch an: Nachdem letzte Woche der bisherigeerreicht wurde ging die Zahl am Dienstag auf 8000 zurück. Am Donnerstag meldeten die Gesundheitsbehörden dann wieder mehr als 10.000 Neuinfektionen. Innerhalb binnen 24 Stunden steckten sich in Frankreich 14.010 Menschen mit dem Coronavirus an. Für das Robert-Koch-Institut Anlass genug, diezum Risikogebiet zu erklären.