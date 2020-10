Modeschöpfer Kenzo Takada ist an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben

Er starb am Sonntag in einem Krankenhaus in Neuilly-sur-Seine bei Paris in Frankreich

Kenzo Takada wurde 81 Jahre alt



Kenzo stirbt an Corona in einem Krankenhaus in Frankreich

Der international erfolgreiche Modeschöpfer Kenzo Takada ist an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Der 81-jährige Gründer des Unternehmens Kenzo sei am Sonntag in einem Krankenhaus in Neuilly-sur-Seine bei Paris gestorben, teilte ein Sprecher mit. Der japanische Designer hatte von Paris aus unter seinem Vornamen Kenzo weltweit Berühmtheit erlangt.

Kenzo Takada: Erster japanischer Modedesigner, der sich in Paris niederlässt

Kenzo Takada war der erste japanische Modedesigner, der sich in Paris niederließ und dort Erfolg hatte. 1965 kam er nach Frankreich und schuf binnen weniger Jahre ein Modeimperium.

Kenzo wurde 1939 in einem Dorf nahe Himeji geboren und kam als 26-Jähriger 1965 mit einem Frachtschiff nach Marseille. Eigentlich wollte er nur einige Wochen in Frankreich bleiben, doch zog ihn die Pariser Modewelt in ihren Bann. Schon 1970 landete er mit seiner Kollektion "Jungle Jap" seinen ersten großen Erfolg. Die Stoffe für die Kreationen hatte er für einen Spottpreis auf dem Pariser Saint-Pierre-Markt erstanden.

Erst vergangene Woche hatten Models auf der Pariser Modewoche die Kenzo-Kollektion für das kommende Frühjahr präsentiert.

© Foto: DPA

Kenzo kreiierte auch Parfums

Es folgten Modeschauen von New York bis Tokio und der Ausbau der Marke Kenzo zu einem weltweit erfolgreichen Modeimperium. Ab 1988 kreierte der Japaner auch Parfums wie "Kenzo" und "Jungle".

Corona in Frankreich: Tagesrekord bei den Neuinfektionen

Kenzo starb einen Tag, nachdem in Frankreich ein neuer Tagesrekord bei der Zahl der Neuinfektionen erreicht worden war.