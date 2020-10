In immer kürzeren und überraschenderen Schritten aktualisiert das Robert-Koch-Institut aktuell seine Liste der Risikogebiete. Am Mittwoch, 7. Oktober, wurde Tunesien als Risikogebiet eingestuft, nachdem das Auswärtige Amt erst am 1. Oktober seine Reisewarnung für das Mittelmeerland aufgehoben hatte.

Hingegen wurde die französische Insel Korsika von der Liste der Risikogebiete gestrichen, auf der sie seit 9. September gestanden hatte. Die deutsche Reisewarnung entfällt damit automatisch. In Kroatien gilt die Gespanschaft Brodsko-Posavska nicht mehr als Risikogebiet, hingegen wurden andere kroatische Regionen neu aufgenommen. Betroffen ist auch Slowenien. (siehe unten).

Neue Risikogebiete sind seit 7. Oktober:

Bulgarien: Verwaltungsbezirk/Oblast Targowischte

Kroatien: Gespanschaften Vukovarsko-srijemska, Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska županija

Litauen: Verwaltungsbezirk Kaunas

Niederlande: Provinz Limburg und das. autonome Land Curacao

Rumänien: das gesamte Land gilt jetzt als Risikogebiet.

Slowakei: Regionen Zilina, Prešov, Bratislava, Nitra und Trnava

Slowenien: Regionen Zasavska, Gorenjska, Osrednjeslovenska, und Savinjska

Ungarn: Regionen/Komitate Nógrád, Baranya, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom und Szabolcs-Szatmár-Bereg

Georgien: das gesamte Land

Tunesien: das gesamte Land