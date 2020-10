Herbstferien. Da für viele in diesem Sommer die Ferien anders als geplant stattfinden mussten, hoffen sie, nun kurz vor Weihnachten noch einen Urlaub am Meer oder in den Bergen verbringen zu können. Am 26. Oktober beginnen in Baden-Württemberg die. Da für viele in diesem Sommer die Ferien anders als geplant stattfinden mussten, hoffen sie, nun kurz vor Weihnachten noch einen Urlaub am Meer oder in den Bergen verbringen zu können. Doch jetzt wurden wieder Reisewarnungen für beliebte Urlaubsziele ausgesprochen, einige Länder schon wieder zu Risikogebieten erklärt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bat bereits vor einem Monat, keine Auslandsreisen in den Herbst- und Weihnachtsferien zu unternehmen. Seiner Einschätzung nach ist das Risiko, dass es durch Auslandsreisen wieder mehr Corona-Fälle in Deutschland geben wird, groß. Besonders betroffen ist der Norden Europas, wie etwa Belgien und die Niederlande, aber auch der Süden. Da es nur noch wenige europäische Regionen gibt, in denen keine Reisewarnung gilt, wird es mit der Planung für einen Herbsturlaub schwierig.

Wo Urlauber in den Herbstferien nicht hinreisen sollten

Folgende Regionen und Länder sind unter anderem davon betroffen: Wegen der steigenden Infektionszahlen hat die Bundesregierung viele Regionen und zum Teil ganze Länder in Europa zu Risikogebieten erklärt.

Belgien (gesamtes Land)

Dänemark: Region Hovedstaden

Estland: Kreis Ida-Viru

Frankreich: Kontinentalfrankreich mit Ausnahme der Region Grand-Est

Großbritannien: Nordirland, North East, North West, Wales, Yorkshire and the Humber, Schottland

Irland: Region Dublin und Region Border

Island: Einreisende müssen in Quarantäne oder einen Coronavirus-Test durchführen

Kroatien: Brod-Posavina, Dubrovnik-Neretva, Lika-Senj, Požega-Slawonien, Split-Dalmatien, Virovitica-Podravina

Litauen: Region Siauliai

Niederlande: Gesamt Niederlande mit Ausnahme der Provinzen bzw. autonomen Länder Zeeland und Limburg, Aruba, Maarten

Österreich: Bundesland Wien, Bundesland Vorarlberg mit Ausnahme der Gemeinde Mittelberg/Kleinwalsertal, Tirol mit Ausnahme der Gemeinde Jungholz (seit 2. Oktober)

Portugal: Großraum Lissabon

Rumänien: Alba, Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Iaşi, Ilfov, Neamt, Prahova, Vâlcea und Vaslui sowie die Hauptstadt Bukarest

Schweiz: Die Kantone Waadt und Genf gelten als Risikogebiete

Slowenien: Regionen Primorsko-Notranjska und Koroska

Spanien (gesamtes Land)

Ungarn: Budapest, Győr-Moson-Sopron, Pest, Csongrád-Csanád, Vas

In welche Länder kann ich noch reisen?

Polen gibt es kein deutsches Nachbarland, für das keine Reisewarnung gilt und dies kann sich jederzeit ändern. In , Griechenland, der Slowakei und Schweden gilt bis jetzt keine Reisewarnung. Wer in eines diese Länder reist, muss trotzdem mit einigen Einschränkungen rechnen. So gilt wie bei uns Maskenpflicht in Restaurants und im öffentlichen Nahverkehr. Auch schließen die meisten Restaurants und Bars vor und um Mitternacht. Außergibt es kein deutsches Nachbarland, für das keine Reisewarnung gilt und dies kann sich jederzeit ändern. In Italien gilt bis jetzt keine Reisewarnung. Wer in eines diese Länder reist, muss trotzdem mit einigen Einschränkungen rechnen. So gilt wie bei unsin Restaurants und im öffentlichen Nahverkehr. Auch schließen die meisten Restaurants und Bars vor und um Mitternacht.

Wo dürfen Reisende aus Risikogebieten in Deutschland während den Herbstferien Urlaub machen?

Berlin weist aktuell keine inländischen Risikogebiete aus.

Reisende aus den aktuell vom RKI ausgewiesenen Risikogebieten müssen sich je nach Bundesland auf unterschiedliche Konsequenzen einstellen.

In Schleswig-Holstein müssen Menschen aus Hamm, Remscheid und den vier betroffenen Berliner Bezirken bei der Einreise in Quarantäne, nicht jedoch Bewohner aus Vechta.

In Rheinland-Pfalz müssen grundsätzlich alle Einreisenden aus den vom RKI ausgewiesenen Risikogebieten sich in Quarantäne begeben.

In Mecklenburg-Vorpommern müssen hingegen Einreisende aus Hamm, Remscheid und Vechta in Quarantäne, nicht aber jene aus den vier Berliner Bezirken. Einreisebeschränkungen oder Quarantäne für Rückkehrer werden laut Gesundheitsministerium erst dann wirksam, wenn Berlin als Stadtstaat insgesamt mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen aufweise. Nach jüngsten Berechnungen liegt der Durchschnittswert für Berlin unter 40.

In Berlin, Bremen und Niedersachsen gelten für Einreisende aus inländischen Risikogebieten derzeit keine besonderen Einschränkungen.

Menschen, die in deutschen Risikogebieten wohnen oder von dort nach Hessen, Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg oder ins Saarland reisen, dürfen nicht in Hotels, Ferienwohnungen und anderen kommerziellen Unterkünften übernachten. Von dieser Regel gibt es jedoch je nach Bundesland verschiedene Ausnahmeregelungen. Oft reicht es aus, wenn man entweder versichert oder nachweist, dass man nicht mit dem Coronavirus infiziert ist.

Welche Gebiete gelten in welchem Bundesland als Risikogebiet?

In Schleswig-Holstein gelten derzeit die Städte Hamm und Remscheid sowie die vier Berliner Bezirke als Risikogebiet, nicht aber der Landkreis Vechta.

Rheinland-Pfalz folgt bei der Einstufung der Risikogebiete vollständig der RKI-Bewertung.

Mecklenburg-Vorpommern hingegen weist zwar Hamm, Remscheid und Vechta, nicht aber die vier Berliner Bezirke als Risikogebiet aus. Berlin wird bei der Risikobewertung als Ganzes betrachtet, wie eine Sprecherin des Landesgesundheitsministeriums sagte.

Die Bundesländer Berlin, Niedersachsen und Bremen weisen aktuell keine inländischen Risikogebiete aus.

Hessen, Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und das Saarland richten sich bei der Ausweisung von inländischen Risikogebieten nach dem RKI. In diesen Bundesländern wird jedoch derzeit keine Quarantäne für Reisende aus inländischen Risikogebieten angeordnet. Es gelten aber Übernachtungsverbote für Hotel- und Pensionsgäste.

Hamburg richtet sich bei der Ausweisung von inländischen Risikogebieten nach dem RKI

Was gilt, wenn ich als Bewohner eines Risikogebietes bereits eine Unterkunft gebucht habe? Bekomme ich dann mein Geld zurück?

Bei der Frage nach einer kostenlosen Stornierung der Unterkunft kommt es laut dem Reiserechtler Paul Degott aus Hannover auf die genaue Corona-Regelung an: Falls Gäste aus Risikogebieten überhaupt nicht beherbergt werden dürften, sei die Reise schlicht nicht möglich. „Die Folge ist, dass der Mietvertrag damit beendet ist“, so Degott. Das angezahlte Geld wird dem Gast zurückgezahlt.

Anders sieht es aus, wenn Anreise und Unterbringung weiterhin möglich sind, weil es nur eine Quarantänevorschrift gibt. Dann müsse der Gast auch zahlen, sofern keine kostenlose Stornierung mehr möglich ist, erklärt Degott. Möglich sei dann aber unter Umständen eine kulante Regelung mit dem Hotel oder Anbieter des Ferienhauses.

So argumentiert auch der Hotelverband Deutschland (IHA). Im Fall Schleswig-Holsteins kann ein Hotel weiterhin seine Leistung anbieten. Es stehe Urlaubern frei, trotz Corona-Verordnung anzureisen und die Quarantänezeit im Hotel zu verbringen. „Dass das nicht Sinn des Urlaubs ist, ist unbestritten“, so der Verband.

Rein juristisch sei es Sache des Reisenden zu wissen, dass er in ein Risikogebiet fährt, der Reisende habe bei Nichtantritt die entsprechenden Kosten zu tragen. Natürlich stehe es jedem Hotelier offen, aus Kulanz eine kostenlose Stornierung oder eine Gutschrift zu gewähren.