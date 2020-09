Nachdem wegen Corona immer mehr Stadtteile von Palma de Mallorca von der Außenwelt abgeriegelt werden, trifft es die Nachbarinsel Ibiza nun noch härter. Wie die Balearen-Regierung bekannt gegeben hat, giltum 22 Uhr ein Lockdown für einen großen Teil vonsowie fürde Portmany an der Westküste, die mit 26.000 Einwohner fast zur Gänze von dem neuen Lockdown erfasst wird. Mindestens genau so viele Menschen sind in den neueren Vierteln vonbetroffen, wobei die malerische Altstadt aber ausgenommen bleibt.